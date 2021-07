Соловьев счел инфантильной реакцию Киева на решение Германии по «Северному потоку – 2» Эксперт оценил итоги прощального визита Меркель в Вашингтон 16 июля 2021, 12:06

«Очень символично, что последний заграничный визит на посту федерального канцлера Меркель нанесла именно в Белый дом, несмотря на все противоречия между Германией и США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги визита Ангелы Меркель в Вашингтон. «Приход Байдена к власти в каком-то смысле вывел трансатлантические отношения на новый уровень. По мировоззрению и убеждениям новый президент США гораздо ближе Меркель, чем его предшественник Дональд Трамп. Поэтому наиболее острые противоречия между Германией и США будут смягчаться», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. При этом ряд разногласий между Берлином и Вашингтоном сохранится и будет носить объективный характер. «Между сторонами есть противоречия как в торгово-экономической сфере, так и во внешней политике. Это касается, в частности, «Северного потока – 2», инвестиционного соглашения ЕС с Китаем и отношений с Россией», – уточнил он. «Тем не менее очень символично, что последний заграничный визит на посту федерального канцлера Меркель нанесла именно в США. Это показывает значимость трансатлантических отношений для обеих сторон», – полагает политолог. «Также значимо, что позиции глав США и Германии в отношении «Северного потока – 2» остались прежними. Понятно, что в ходе визита никто свое мнение менять бы не стал, поэтому было зафиксировано наличие разногласий «между добрыми друзьями». Но при этом Меркель согласилась с Байденом в том, что «Северный поток – 2» не должен стать альтернативой украинскому транзиту», – считает Кортунов, добавив, что «на Россию будут продолжать оказывать давление по этой линии». В то же время для Байдена вопрос «Северного потока – 2» окончательно не закрыт, и борьба против этого проекта будет вестись в разных форматах. «В частности, США могут бороться против него на стадии сертификации в Евросоюзе или они могут настоять на том, чтобы мощности газопровода использовались не на 100%. В таком случае окупаемость проекта будет под вопросом», – пояснил Кортунов. Собеседник добавил, что в США с интересом ожидают результатов выборов в Германии. «От того, кто победит – партия «Зеленые» или блок ХДС/ХСС – будет зависеть многое, в том числе и позиция Германии по «Северному потоку – 2», – заметил эксперт. Отдельного внимания заслуживает противоречивость «Вашингтонской декларации», которую одобрили Меркель и Байден. «С одной стороны, им удобно воспринимать Китай и другие страны, как врагов, из-за якобы авторитарных режимов. С другой стороны, у Запада есть союзнические отношения с Турцией, которую демократией тоже не назовешь. То же самое касается и важного партнера для США и ЕС – Саудовской Аравии, – указывает политолог. – Если говорить о правах человека, то в Пекине эти права наверняка защищены гораздо лучше, чем в Эр-Рияде». «Поэтому все эти декларации хороши, когда они имеют общие основания для всех участников. А когда речь заходит о конкретных странах и направлениях внешней политики, то США зачастую отходят от этих принципов», – заключил эксперт. Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин едины в защите союзников на восточном фланге НАТО от «агрессии со стороны России». Он также сообщил, что высказал Меркель обеспокоенность проектом газопровода «Северный поток – 2». По словам Байдена, Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель сказала, что у Германии и США «различные оценки относительно того, что этот проект несет в себе». «Но хочу сказать четко, что наше понимание было и есть: Украина остается транзитной страной», – заявила она. Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». Байден и Меркель по итогам встречи в Вашингтоне одобрили «Вашингтонскую декларацию». Байден пояснил, что это «документ, подтверждающий приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих стран, а также то, как будут их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня». Байден сказал, что и США, и Германия осознают «необходимость доказать, что демократии могут удовлетворить потребности людей во второй четверти XXI века». Вашингтон и Берлин намерены защищать «демократические принципы и всеобщие права», когда «Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества». Мир, в том числе морские пространства, не могут быть разделены на сферы влияния путем аннексии территорий или использования энергетических потоков, говорится в совместной декларации Байдена и Меркель. Также указывается, что США и Германия намерены поддержать «энергетическую трансформацию» стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. США и Германия считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны. Президент США заявил, что будет скучать по Меркель, когда она уйдет в отставку c поста федерального канцлера Германии. По словам Байдена, Меркель, которая занимает пост канцлера с 2005 года, знает Белый дом не хуже его самого. Он также выразил Меркель соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в Германии. «Зеленский получил пощечины от руководства Германии как по теме «Северного потока – 2», так и по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги визита президента Украины в Берлин. «Перед визитом Меркель в США Зеленский намеревался вновь обозначить свои пожелания. В первую очередь это касалось строительства трубопровода «Северный поток – 2» и Донбасса», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Меркель сказала, что понимает его обеспокоенность по поводу транзита газа и пообещала вместе с Байденом подумать об этом. Но не стоит забывать, что Меркель – уходящий политик. Видимо, она надеется, что следующий канцлер тоже будет озабочен этим вопросом, но достоверно это неизвестно», – пояснил он. Погребинский считает, что Зеленский не получил никакого результата, кроме некоторого раздражения Меркель в части все возрастающих требований Украины. Позиция президента США по «Северному потоку – 2» также известна, напомнил эксперт. «Байден не собирается блокировать трубопровод. По крайней мере, до ввода его в эксплуатацию», – уточнил собеседник. При этом политолог добавил, что Россия не заинтересована в сохранении транзита газа через Украину. «Если Украина после ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет по-прежнему считать, что ведет войну с Россией, то Газпром вряд ли будет рисковать своими поставками в Европу через нее», – объяснил Погребинский. А что касается Донбасса, то «после встречи Зеленского с Меркель многое остается неясным». «С одной стороны, украинский президент согласился с идеей кластеров (пошаговый план выполнения Минских соглашений по Донбассу), которую предложили совместно Германия и Франция», – уточнил он. «Но я бы не советовал никому доверять словам Зеленского и членам его команды. Они все время врут», – констатировал Погребинский. Он указал, что «там также содержится требование ввести в украинское законодательство «формулу Штайнмайера», которая призвана определить порядок предоставления особого статуса республикам Донбасса». «Украинские власти «встанут на уши» и не будут этого делать. Если только администрация Байдена не решит перестроить действующую украинскую политическую элиту и не заставит ее выполнять все необходимые договоренности», – убежден политолог. Но несмотря на отсутствие ощутимых результатов визита в Берлин, Зеленский не мог не поехать в Германию. «Ему важнее сфотографироваться с сильными мира сего, чем сделать свою страну счастливее. Я думаю, что он и не рассчитывал добиться чего-то. В условиях предстоящей смены власти в Германии сложно было чего-то ожидать, – считает Погребинский. – На мой взгляд, он даже получил пощечины по обеим темам. По «Северному потоку – 2» это была мягкая оплеуха, так как Меркель согласилась подумать о сохранении транзита через Украину. А по Донбассу он получил довольно жесткую пощечину, поскольку его призвали к выполнению проекта кластеров». Кроме того, эксперт напомнил о несостоявшейся встрече украинского лидера с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Зеленский хотел встретиться, но, вероятно, получил информацию о том, что никаких договоренностей по поставкам вооружений или включению Украины в НАТО не будет. Поэтому он и не взял с собой министра обороны Андрея Тарана», – предполагает политолог. «Возможно, он надеялся на то, что фрау Крамп-Карренбауэр будет готова хотя бы подумать о поставках вооружений», – добавил собеседник. Погребинский подчеркнул, что отсутствие конкретных требований украинского лидера по вооружениям «свидетельствует скорее не о намерении получить реальные поставки, а о желании продемонстрировать всему миру, что Европа обещает Украине что-то связанное с оружием». «Но немцы заранее ясно дали понять, что не поставляют оружие в страны, которые ведут военные действия», – заключил он. В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин с двухдневным рабочим визитом. Он встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Между тем встречу Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили. Президент Украины заявил, что доволен итогами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. «Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более четырех часов. Она состояла из двух частей. Часть первая – тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», – сказал он. Во второй части встречи, которая состоялась после общения с прессой, продолжил Зеленский, стороны уже развернуто поговорили «о важных вещах», передает ТАСС. Он также отметил, что Украина надеется получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта «Северный поток – 2» после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля. В свою очередь Ангела Меркель отметила, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере, сообщает ТАСС. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом. «Для нас Украина является и остается страной-транзитером даже когда «Северный поток – 2» будет достроен», – сказала она. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Глава ГТС Украины назвал «единственно приемлемую» компенсацию за «Северный поток – 2» 13 июля 2021, 18:10

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон считает «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2». «Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», – сказал Макогон в интервью украинским СМИ, передает ТАСС. В случае прекращения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» «технологически ничего страшного не произойдет», так как ГТС будут работать для внутренних потребностей. Украина потребляет в год 30 млрд кубометров, и 20 млрд кубометров добывает за этот период, сказал глава компании. «Некоторые «эксперты» говорят: «упадет давление в трубе». Это полная ерунда. Без транзита мы сможем работать», – заверил он. Вместе с тем возникнет необходимость сократить работу сети: вывести из эксплуатации 33 компрессорных цеха и ряд компрессорных станций. Макогон отметил, что Украина может столкнуться с ограничениями импорта газа, так как поставки проходят по реверсным схемам, когда транзитный газ по договоренностям с ЕС частично остается на Украине. «Если транзита не будет, то не будет и виртуального реверса. Поэтому все объемы нужно будет импортировать физически из ЕС. А возможности физического импорта у нас пока ограничены Словакией», – указал он. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В то же время в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Позже после встречи с Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нормандский формат может площадкой для обсуждения «Северного потока – 2», но он не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Эксперт объяснил цель требований Украины о компенсации за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 11:40

«Киев стремится создать механизм, который позволит в любой момент приостанавливать эксплуатацию «Турецкого потока» и «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя звучащие на Украине призывы компенсировать Киеву убытки из-за «Турецкого потока». «За вопросами, которые вызывают эмоции, на самом деле стоят довольно прагматичные вещи. Почему некоторые украинцы говорят о некой компенсации за транзит? Они хотят показать, что газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» были построены намеренно, чтобы нанести урон украинской экономике, и в этом случае подразумевается выплата компенсаций», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Получается, что Украина воспринимает оба трубопровода не как экономические проекты, а как политические. «А дальше мы видим предложение со стороны Украины, США и Евросоюза, предполагающее создание нового инструмента управления газотранспортной системой», – пояснил он. При этом Юшков считает, что вопрос регулирования «Турецкого потока» вторичен, а речь в основном идет о «Северном потоке – 2». «Когда началось обсуждение нового механизма регулирования, возник вопрос: почему Украина не просит подобных условий управления «Турецким потоком», который тоже отнимает у нее транзитные объемы. И теперь на Украине опомнились и начали требовать за него компенсаций», – объяснил он. По словам собеседника, сейчас использование газопроводов регулируется либеральными правилами на основе антимонопольного законодательства. «Украина же пытается создать в отношении «Северного потока – 2» и, возможно, «Турецкого потока» обременение. В частности, если Россия будет «неправильно» себя вести на международной арене или нанесет какой-то ущерб Киеву, то их эксплуатация будет приостановлена. В этот список попадают разные вариации: если транзит через Украину снизится до определенного уровня или если Россия не будет выполнять каких-то политических требований», – объяснил Юшков. Эксперт подчеркнул, что смысл этого заключается в том, чтобы создать отдельную систему управления «Северным потоком – 2». «Если такой сценарий будет реализован, то США и их союзники будут каждый день использовать этот инструмент, чтобы приостановить работу газопровода. И в итоге проект не будет нормально работать», – указал собеседник. По его мнению, цель Киева – не только в получении денежных компенсаций. «Все это делается для того, чтобы придать трубопроводам статус политических проектов и создать механизм, который позволит останавливать их эксплуатацию», – заключил эксперт. Ранее директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук в своей статье для «Укринформа» заявила, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – считает эксперт. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. Напомним, что «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Суд ЕС поддержал ограничение мощности газопровода OPAL по требованию Польши 15 июля 2021, 12:34

Европейский суд юстиции поддержал требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Таким образом была отклонена апелляция Германии по предыдущему решению, касающемуся OPAL, передает ТАСС. «На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным решение Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%», – говорится в документе. «Северный поток» – магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. «Северный поток» поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». При этом заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток – 2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. Между тем в июне Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2». Варшава призвала США «поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода». Также там предложили выплатить Киеву компенсацию за «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему первому «Северному потоку» повезло больше второго и как Европа ради выгоды пошла на предательство. Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2» 14 июля 2021, 08:42

Германия и Соединенные Штаты достигли прогресса в вопросах реализации проекта «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «За последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа, и я думаю, что мы сблизились по многим позициям», – заявил Маас, передает ТАСС. При этом глава внешнеполитического ведомства не стал предсказывать, будет ли объявлено о прорыве на переговорах по «Северному потоку – 2» во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена в Белом доме, намеченной на 15 июля. «Важно, чтобы у нас была цель, и я уверен, что мы ее добьемся», – подчеркнул министр, уточнив, что сроки отходят на второй план. «Но, конечно, было бы неплохо, если бы это было так, пока канцлер находится в Вашингтоне», – уточнил Маас. Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. Перед этим глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2». В Германии назвали условие запуска «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 14:47 Текст: Алина Назарова

Строительство «Северного потока – 2» и его эксплуатация одобрены компетентными ведомствами Германии, запуск проекта возможен после того, как эксперты подтвердят соответствие выполненных работ всем нормам, сообщили в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации земли Мекленбург – Передняя Померания. «Как строительство, так и эксплуатация газопровода «Северный поток – 2» одобрены компетентными ведомствами – Федеральным ведомством судоходства и гидрографии в Гамбурге и Горным управлением в Штральзунде. Первая нитка уже готова, строительство второй продолжается. Для оставшихся работ и возможной эксплуатации трубопровода не требуется новых разрешений вышеназванных ведомств», – указали в региональном министерстве, передает ТАСС. В то же время в ведомстве отметили, что «запуск последует только после того, как признанные эксперты подтвердят, что строительство трубопровода соответствовало нормам». Ранее сообщалось, что работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%. В настоящее время проект проходит процесс технической экспертизы и приемки. В «Нафтогазе» призвали США не допустить запуска «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 19:31

Украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. «Мы верим в то, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы и для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», – заявил Витренко в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что американские санкции действенны только против европейских компаний, поскольку российские компании их не боятся. «Как раз действенные санкции – это санкции против Nord Stream 2 AG – это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, чтобы быть оператором этого газопровода. Санкции на эту компанию являются действенными, потому что другие европейские компании просто не захотят с ней работать и банки не захотят с ней работать», – добавил Витренко. Ранее руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну будет 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2». Вероятный преемник Меркель поддержал строительство «Северного потока – 2» 15 июля 2021, 08:18

Газопровод «Северный поток – 2» необходим Германии, а право Берлина самостоятельно решать вопросы энергоснабжения признал президент США Джо Байден, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет. Политик подчеркнул, что считает проект экономическим и правильным для Германии, так как стране предстоит переходный период на время создания зеленой энергетики. При этом он напомнил, что Берлин согласился строить терминалы приема сжиженного природного газа, через которые может импортироваться американский сжиженный газ, передает РИА «Новости». Говоря о позиции США, Лашет указал на решение Байдена не вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2. «Нынешний президент (США) признал, что это решение Германии и что санкции отменяются. Это, возможно, завтра во время визита федерального канцлера (Ангелы Меркель в США) приведет к хорошему результату», – добавил политик. Ранее Лашет заявил, что при запуске «Северного потока – 2» и выдаче разрешения от ЕС нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях. Он назвал проект экономическим, добавив при этом, что он не должен «обезвоживать» Украину. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». В то же время заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток – 2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. США решили ввести новые санкции против Китая 16 июля 2021, 07:19

Американская администрация готовится в пятницу ввести новые санкции против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, сообщают информационные агентства. Как сообщает агентство Reuters, финансовые рестрикции будут введены в отношении семи представителей властей Китая. Предполагается также, что Госдепартамент США опубликует специальные рекомендации для международных компаний по существующим рискам ведения дел в Гонконге, передает ТАСС. Источники при этом отметили, что эти меры все еще находятся в процессе утверждения, так что итоговое содержание санкций может измениться. Кроме того, один из источников утверждал, что Белый дом готовит отдельный исполнительный указ президента, который будет касаться иммиграции из Гонконга, однако уверенности в том, что его задействуют, пока нет.



Президент США Джо Байден, выступая на совместной пресс-конференции с находившейся с визитом в Вашингтоне канцлером ФРГ Ангелой Меркель, заявил, что ситуация в Гонконге, с его точки зрения, ухудшается. Он также обвинил Пекин в несоблюдении взятых ранее обязательств в отношении этого специального административного района Китая. Напомним, в июне, Минторг США внес в черный список пять китайских компаний. До этого стало известно, что Китай подготовил контрмеры в ответ на санкции Запада. В начале июня Байден расширил санкции против Китая. Перед этим экс-президент США Дональд Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с китайскими военными. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. США и Германия собрались «защищать» восточный фланг НАТО от России 16 июля 2021, 00:51

Вашингтон и Берлин едины в защите союзников на восточном фланге НАТО от «агрессии со стороны России», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он также сообщил, что высказал Меркель обеспокоенность проектом газопровода «Северный поток – 2». По словам Байдена, Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей», передает РИА «Новости». При этом Байден заявил, что введение санкций в отношении участников проекта не имело смысла, поскольку к тому моменту, как он стал президентом, трубопровод «был завершен на 90%», передает ТАСС. Меркель сказала, что у Германии и США «различные оценки относительно того, что этот проект несет в себе». «Но хочу сказать четко, что наше понимание было и есть: Украина остается транзитной страной», – заявила она. Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». Германия и Еврокомиссия приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и стоит надеяться, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году, заявила Меркель. По ее словам, она «исходит из того, что после этого такие поставки газа будут возможны». Меркель сказала, что есть «множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать» в случае прекращения транзита. Американский лидер заверил, что «поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны США «продолжается», как и поддержка «реформ и трансатлантический чаяний». Соединенные Штаты и Германия приняли решение запустить партнерство по климату и энергетике, которое будет нацелено в том числе на оказание помощи странам Центральной Европы и Украине, сообщил президент США. Байден и Меркель по итогам встречи в Вашингтоне одобрили «Вашингтонскую декларацию». Байден пояснил, что это «документ, подтверждающий приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих стран, а также то, как будут их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня». Байден сказал, что и США, и Германия осознают «необходимость доказать, что демократии могут удовлетворить потребности людей во второй четверти XXI века». Вашингтон и Берлин намерены защищать «демократические принципы и всеобщие права», когда «Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества». Мир, в том числе морские пространства, не могут быть разделены на сферы влияния путем аннексии территорий или использования энергетических потоков, говорится в совместной декларации Байдена и Меркель. Также указывается, что США и Германия намерены поддержать «энергетическую трансформацию» стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. США и Германия считают НАТО главным элементом обеспечения безопасности Европы и подчеркивают приверженность принципу совместной обороны. Президент США заявил, что будет скучать по Меркель, когда она уйдет в отставку c поста федерального канцлера Германии. По словам Байдена, Меркель, которая занимает пост канцлера с 2005 года, знает Белый дом не хуже его самого. Он также выразил Меркель соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в Германии. Напомним, поездка Меркель в Вашингтон началась с рабочего завтрака с вице-президентом США Камилой Харрис. В Вашингтоне выражали надежду на то, что визит Меркель позволит «подтвердить глубокие и прочные двусторонние связи между двумя странами». Буш-младший раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку – 2» 14 июля 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Бывший президент США Джордж Буш раскритиковал строительство «Северного потока – 2» и позицию правительства Германии по проекту. «Я думаю, что это ошибка. Чем больше страна, которая не является открытой демократией, экономической хваткой держит демократию, тем она в большей степени ставит (ее) в очень сложное стратегическое положение», – заявил Буш, добавив, что реализация проекта осложняет ситуацию на Украине. В то же время Буш выразил понимание, что канцлер Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. Он отметил, что каждая страна «должна найти собственный путь» касательно внешнеполитического курса, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». В то же время заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. Соловьев счел инфантильной реакцию Киева на решение Германии по «Северному потоку – 2» 16 июля 2021, 11:01

Тележурналист Владимир Соловьев назвал политическим инфантилизмом реакцию Киева на отказ Германии не прекращать строительство газопровода «Северный поток – 2». «Забавно, что карамелька-Аристович считал украинские интересы для Меркель более значимыми, чем немецкие. Это какой-то политический инфантилизм. Меркель – канцлер Германии и руководствуется в первую очередь интересами своего народа. Зеленскому и его команде это понять крайне сложно, так как интересами граждан Украины они совсем не интересуются, пытаясь угодить своим «заморском хозяевам», – написал Соловьев, комментируя пост газеты ВЗГЛЯД в Telegram о том, что Киев обвинил Меркель в сдаче интересов Украины. Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. «Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – заявил Арестович. Ранее Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. В США назвали «Северный поток-2» угрозой для энергобезопасности Европы 13 июля 2021, 21:37 США считают, что газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы, заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. «США считают «Северный поток 2» плохим делом. Это плохо для Украины, плохо для энергетической безопасности Европы. Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция. Через неделю канцлер (Ангела Меркель – прим. ВЗГЛЯД) будет в Вашингтоне. Поэтому посмотрим, что будет через неделю», – пояснил Кент в интервью телеканалу «Украина 24», передает РИА «Новости». На данный момент дипломат находится с визитом на Украине. Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2». Косачев счел безумной политику Киева в отношении «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 13:37 Текст: Евгения Шестак

Власти Украины пытаются по всем фронтам добиться независимости от России, желая при этом сохранить зависимость от транзита российского газа через свою территорию, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского по «Северному потоку – 2». «Безумие украинской политики, которая по всем фронтам пытается добиться демонстративной независимости от России, в частности от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию, по-прежнему сохраняется. Но этот когнитивный диссонанс уже логично вызывает вопросы и у западных партнеров Киева», – написал сенатор в Facebook. По его мнению, попытки Зеленского «в очередной раз напугать Европу «Северным потоком – 2» вряд ли подействуют на Германию, «и не только потому, что та экономически заинтересована в проекте». «В Берлине хорошо знают главную тайну Киева: строительство нового газопровода в обход Украины не повысит, а понизит интерес России к Украине. Соответственно, резко упадут в цене и возможности украинских политиков бесконечно разыгрывать карту то ли текущей, то ли грядущей «российской агрессии», на которую поставлены ключевые цели - членство в НАТО и в ЕС», – отметил Косачев. Также он добавил, что Зеленский и на этот раз усиленно лоббировал подключение США к переговорам в нормандском формате, поскольку интерес к срыву или нейтрализации экономического и политического эффекта от «Северного потока – 2» «сохраняют достаточно влиятельные силы в Вашингтоне». Ранее Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил, что что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что предложение Зеленского по «Северному потоку – 2» говорит о его неадекватности. Немецкие экологи решили продолжить борьбу с «Северным потоком – 2» 16 июля 2021, 10:44

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe предпримет новые шаги против «Северного потока – 2» и намерена доказать в суде, что связанный со строительством газопровода фонд в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания не соответствует заявленному статусу. Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена предпринять дальнейшие юридические шаги в отношении Фонда по защите климата и окружающей среды земли Мекленбург – Передняя Померания, который связан со строительством газопровода «Северный поток – 2». Об этом представитель DUH заявил в четверг, 15 июля, после того как накануне административный суд в Шверине отклонил иск организации, передает Deutsche Welle. В иске оспаривался статус общественной пользы фонда. Этот статус, устанавливаемый налоговым ведомством, является важным компонентом любой общественной организации в Германии и дает возможность получать пожертвования, которые спонсоры могут использовать для сокращения налогов. Следующим шагом DUH станет иск в высший административный суд земли Мекленбург – Передняя Померания в Грайсвальде. Руководитель Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер заявила, что речь идет о «фейковом фонде», который обманывает граждан, заявляя, что занимается защитой климата. На деле, по ее словам, фонд занимается «проталкиванием во что бы то ни стало крупнейшего проекта Европы в области традиционных источников энергии». Это не первая попытка экологов бороться с газопроводом. В июне германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, пока не будет оценено влияние на окружающую среду. Тем временем сообщалось, что работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%.