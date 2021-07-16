США и Германия заявили о единстве в «защите» восточного фланга НАТО от России

Вашингтон и Берлин едины в защите союзников из восточного фланга НАТО от «агрессии со стороны России», заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он также сообщил, что высказал Меркель обеспокоенность проектом газопровода «Северный поток – 2». По словам Байдена, Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей», передает РИА «Новости».

При этом Байден заявил, что введение санкций в отношении участников проекта не имело смысла, поскольку к тому моменту, как он стал президентом, трубопровод «был завершен на 90%», передает ТАСС.

Меркель сказала, что у Германии и США «различные оценки относительно того, что этот проект несет в себе». «Но хочу сказать четко, что наше понимание было и есть: Украина остается транзитной страной», – заявила она. Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность».

Германия и Еврокомиссия приложили много усилий для заключения соглашения между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину, и стоит надеяться, что он будет обеспечен и по истечении срока действия договора в 2024 году, заявила Меркель. По ее словам, она «исходит из того, что после этого такие поставки газа будут возможны». Меркель сказала, что есть «множество инструментов, которые по большей части находятся в руках не германской, а европейской стороны и которые можно использовать» в случае прекращения транзита.

Американский лидер заверил, что «поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны США «продолжается», как и поддержка «реформ и трансатлантический чаяний». Соединенные Штаты и Германия приняли решение запустить партнерство по климату и энергетике, которое будет нацелено в том числе на оказание помощи странам Центральной Европы и Украине, сообщил президент США.

Байден и Меркель по итогам встречи в Вашингтоне одобрили «Вашингтонскую декларацию». Байден пояснил, что это «документ, подтверждающий приверженность твердым демократическим принципам, которые лежат в основе обеих стран, а также то, как будут их применять, чтобы отвечать на наиболее значительные вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня».

Байден сказал, что и США, и Германия осознают «необходимость доказать, что демократии могут удовлетворить потребности людей во второй четверти XXI века». Вашингтон и Берлин намерены защищать «демократические принципы и всеобщие права», когда «Китай или любая другая страна работают над тем, чтобы подорвать свободные и открытые общества».

Мир, в том числе морские пространства, не могут быть разделены на сферы влияния путем аннексии территорий или использования энергетических потоков, говорится в совместной декларации Байдена и Меркель. Также указывается, что США и Германия намерены поддержать «энергетическую трансформацию» стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину.

Президент США заявил, что будет скучать по Меркель, когда она уйдет в отставку c поста федерального канцлера Германии. По словам Байдена, Меркель, которая занимает пост канцлера с 2005 года, знает Белый дом не хуже его самого. Он также выразил Меркель соболезнования в связи с разрушительными наводнениями в Германии.

Напомним, поездка Меркель в Вашингтон началась с рабочего завтрака с вице-президентом США Камилой Харрис. В Вашингтоне выражали надежду на то, что визит Меркель позволит «подтвердить глубокие и прочные двусторонние связи между двумя странами».