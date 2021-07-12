В Германии предложили заменить ЕС на «новое европейское пространство» с Россией

Умер избитый противниками ЛГБТ в Тбилиси журналист

Оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, умер, сообщает телекомпания. Возбуждено уголовное дело.

«Телекомпания «ТВ Пирвели» выражает глубокое соболезнование в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы», – говорится в заявлении телекомпании.

В сюжете телекомпании отмечается, что причина смерти на данный момент неизвестна. Оператора обнаружила мертвым в квартире его мать, передает РИА «Новости».

Журналист после избиения несколько дней лечился в больнице. Позже его выписали из медучреждения, так как он пошел на поправку, сообщает ТАСС.

МВД Грузии начало расследование смерти. Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства» – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Как уточнили в ведомстве, будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. «Тут же отметим, что 5 июля сего года во время освещения митинга против «Тбилиси прайд» журналист и оператор «ТВ Пирвели» Александре Лашкарава подвергся физическому и словесному оскорблению при исполнении служебных обязанностей в офисе организации «Сирцхвилиа» на улице Ингороква», – говорится в заявлении МВД, передает Sputnik.

По данным ведомства, задержаны четыре человека за «незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с угрозой насилия», «преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности», «организацию группового насилия и участие в нем».

Полиция Грузии в ночь на среду задержала сто радикалов, которые в течение двух дней устраивали побоища на проспекте Руставели в Тбилиси, сорвав гей-парад. Радикалы особенно охотились за журналистами. Они избили более 50 представителей СМИ. Часть пострадавших остается в больницах.

Напомним, 1 июля в Грузии началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек.

5 июля в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ.

Организаторы отменили мероприятие из соображений безопасности участников акции. В тот же день в офис ЛГБТ-организации в Тбилиси бросили взрывное устройство.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада.