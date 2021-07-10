В результате лесных пожаров в Челябинской области погиб человек Путин дал поручения в связи с пожарами в Челябинской области 10 июля 2021, 13:14 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин по телефону принял доклад губернатора Челябинской области Алексея Текслера о ситуации с природными пожарами в регионе и дал ряд поручений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Губернатор проинформировал президента о проведенной из-за угрозы возгорания эвакуации более 100 детей из оздоровительного лагеря и интерната», – цитирует РИА «Новости» Пескова. «Путин поручил Текслеру сформулировать предложения по восстановлению жилья граждан, утраченного в результате природных пожаров. Кроме того, глава государства поручил правительству РФ, администрации президента и управлению делами Кремля принять меры по обеспечению продолжения летнего отдыха детей из пострадавшего района на Черноморском побережье», – сообщил пресс-секретарь президента. Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек. За медицинской помощью обратились 18 человек, сгорело 71 строение – жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети.

Путин прокатился по ЦКАД на Aurus 8 июля 2021, 19:20

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus. Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости». Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы. «Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный. «Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин. Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде. «Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – уточнил президент. «Конечно», – ответила Кузнецова. Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска 8 июля 2021, 18:49

Фото: Владимир Путин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска. «[Трасса Москва – Казань] – очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – приводит ТАСС слова Путина. Хуснуллин подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта. «Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – предложил президент. «Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер. Сразу же после открытия заключительного участка ЦКАД вице-премьер России заявил, что трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года. «Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», – заявил Хуснуллин. Ранее Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД. Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году. Путин подбодрил расплакавшегося в эфире от волнения школьника 8 июля 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время видеоконференции с финалистами конкурса «Большая перемена» поддержал 11-летнего Даниила, который не смог сдержать слез от волнения при общении с главой государства. Школьник запнулся после того, как рассказал о поддержке со стороны своей семьи в процессе работы над конкурсным проектом. «Наверняка мама и папа тебя слышат. То, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к твоим близким. Это очень хорошо, ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», – сказал Путин, передает ТАСС. После подбадривающих слов президента Даниил продолжил рассказ о своем проекте под названием «Школа аристократа». По задумке школьника, это должно быть учебное заведение, где мальчики и девочки будут учиться раздельно, встречаясь только на время общих занятий и в столовой. Даниил считает, что такая форма обучения поможет «воспитать в мальчиках дух, а девочкам стать милее». Путин отметил, что работа такого учебного заведения в целом возможна, но попросил Даниила обратить внимание на мнение специалистов по теме, которые считают, что у совместного обучения мальчиков и девочек есть много плюсов. Путин провел телефонный разговор с Байденом 9 июля 2021, 19:56

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин в пятницу поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному возобновлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии сегодня в Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении на сайте Белого дома. Байден также обсудил с российским лидером продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. «Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Россия приняла меры по пресечению деятельности групп программ-вымогателей, действующих в России, и подчеркнул, что он твердо намерен продолжать борьбу с более широкой угрозой, исходящей от программ-вымогателей», – говорится в сообщении. По словам американского президента, Вашингтон сделает все, чтобы защитить народ и инфраструктуру от этой проблемы. Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Байден дал оценку телефонному разговору с Путиным 9 июля 2021, 22:30

Фото: White House/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что состоявшийся в пятницу разговор с российским лидером Владимиром Путиным «прошел хорошо». «Я очень ясно дал ему понять, что США ожидают, что когда деятельность с помощью вирусов-вымогателей идет с их территории, даже если она не <…> спонсируется государством, мы ожидаем от них действий, если мы предоставляем им достаточно информации, чтобы действовать в отношении того, кто это [делает]. Во-вторых, мы установили способы коммуникации сейчас на регулярной основе, чтобы иметь возможность общаться друг с другом, когда каждый из нас думает, что-то происходит в другой стране, что затрагивает его страну. Он (разговор) прошел хорошо, я [настроен] оптимистично», – приводит слова Байдена ТАСС. На вопрос о том, будут ли последствия кибератак на США, о которых Байден говорил три недели назад, глава Белого дома ответил утвердительно, не приводя подробностей. Ранее Путин указал Байдену на отсутствие обращений по теме кибербезопасности со стороны компетентных ведомств США за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Напомним, как сообщала пресс-служба Белого дома, разговор президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин рассказал о любви к Кабардино-Балкарии 8 июля 2021, 14:23

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он был впечатлен в ходе первой поездки в Кабардино-Балкарию и влюбился в эту республику. «Очень красивые места. Очень красивая республика. Я там неоднократно бывал. Много раз. На лыжах катался у вас там. В этих прекрасных чудных горах», – сказал Путин на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» в режиме видеоконференции, общаясь с девочкой из Нальчика. Путин поделился своими первыми впечатлениями о республике. «Первый раз, когда приехал, знаешь, помню свои впечатления. На гору забрался когда, посмотрел: было яркое солнце, голубое небо, и вот абсолютно естественным образом в голову пришли простые мысли. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я раньше никогда этого не видел. И как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я это вижу сейчас. Я влюбился в такие места и в вашу республику благодаря вот этим первым знакомствам с ней», – сказал глава государства, передает РИА «Новости». Путин указал Байдену на отсутствие обращений США в сфере кибербезопасности 9 июля 2021, 21:39 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом США и Джозефом Байденом сообщил тому, что со стороны Вашингтона не поступало обращений по теме кибербезопасности, хотя Москва готова к такому сотрудничеству. «В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», – цитирует пресс-службу Кремля ТАСС. Российский лидер добавил, что, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие двух стран должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, оно должно проводиться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, «в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Также президенты подчеркнули необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности и продолжения соответствующих контактов. Ранее пресс-служба Белого дома сообщала, что разговор двух президентов длился около часа. Они обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны по всему миру. Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Путин отменил указ о запрете полетов на египетские курорты 8 июля 2021, 16:59

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий»... Указ президента РФ от 2 января 2018 года № 7 «О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий», – говорится в документе на портале. Напомним, 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Омские депутаты после поручения Путина приняли закон о доплатах ветеранам труда 8 июля 2021, 10:29 Текст: Алина Назарова

Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли сразу во всех чтениях закон, позволяющий вернуть ветеранам труда доплату в 550 рублей каждый месяц. В срочном порядке вопрос о законопроекте включили в повестку регионального парламента, и Заксобрание в четверг приняло проект, представленный фракцией «Единая Россия» и внесенный фракцией КПРФ. «Предлагается исключить условие, при котором для доплаты в 550 рублей необходимо, чтобы ежемесячная выплата составляла не более 15 631 рубля. Такая мера позволит поддержать более 50 тысяч жителей региона», – рассказал, представляя законопроект, лидер фракции «Единая Россия» Александр Артемов, передает РИА «Новости». По его словам, до момента принятия закона ветераны труда в регионе получали такую надбавку. Так, по итогам 2020 года доплаты в 550 рублей ежемесячно получили более 45 тыс. ветеранов труда, общая сумма доплат составила 325 млн рублей. Как отметил Артемов, расходы на ветеранские доплаты будут учтены при формировании бюджета на следующий год. После представления проекта закона депутат-коммунист Андрей Алехин добавил, что фракция КПРФ вносила этот законопроект на рассмотрение парламента шесть раз, но «не была услышана». В ответ спикер Заксобрания Владимир Варнавский отметил, что вопрос решался много лет, правительство Омской области не раз обращалось в федеральные органы с этим вопросом, но, как утверждает спикер, принять законопроект не получалось из-за позиции Минфина. «Президент дал зеленый сигнал, и его услышали все, и на федеральном уровне тоже. Наша с вами задача – принять законопроект. Спасибо всем, кто эти годы действительно пытался решить эту проблему», – резюмировал Варнавский. Законопроект был принят 39 депутатами единогласно, его отправили на рассмотрение губернатору Омской области Александру Буркову, который тут же попросил финансовый блок правительства сделать заключение. 30 июня на прямую линию с президентом дозвонился омский пенсионер Владимир Васильков, который поинтересовался у президента, почему у него убрали надбавку к пенсии, которую он получал как ветеран труда. Путин назвал необоснованными такие решения. Губернатор позднее пояснил, что звания ветерана труда омского пенсионера никто не лишал, но доплата перестала приходить, так как пенсию проиндексировали. 7 июля Путин рекомендовал правительству Омской области принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда. Лесной пожар под Челябинском перекинулся на 63 дома 9 июля 2021, 15:35

Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Свыше 60 домов, в том числе 40 жилых, загорелись после перехода огня с природного пожара в населенном пункте Джабык в Челябинской области, рассказал представитель экстренных служб. «В населенном пункте Джабык огонь с природного пожара перешел на 40 жилых и 23 дачных дома», – сказал источник РИА «Новости». По его словам, эвакуация жителей проводится автобусами и электропоездом РЖД. Борьбу с огнем в настоящее время ведут в общей сложности почти 330 человек и 70 единиц техники, в том числе два пожарных поезда. «Общая площадь трех очагов природных пожаров на территории Карталинского, Увельского и Нагайбакского районов составляет 4800 гектаров», – добавил он. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о введении на территории региона режима ЧС в связи с лесными пожарами. Путин дал ряд поручений по итогам «Прямой линии» 7 июля 2021, 14:53

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин дал ряд поручений по итогам «Прямой линии», перечень опубликован на сайте Кремля. В частности, Путин поручил правительству и Банку России до 1 октября «обеспечить принятие решений, необходимых для безотлагательной реализации механизма, предусмотренного Федеральным законом от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса России и Федеральный закон «Об исполнительном производстве», говорится в сообщении на сайте Кремля. Речь идет о реализации механизма защиты минимального дохода должника от списания. Также он поручил правительству, Банку России и Корпорации МСП при участии системно значимых банков до ноября принять дополнительные меры для повышения доступности и объемов льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Корпорации МСП Александр Исаевич, а также главы всех системно значимых банков. Кроме того, российский лидер рекомендовал правительству Астраханской области скорректировать нормативную базу по выплатам пособий на детей от трех до семи лет, согласовав ее с Минтрудом России. Доклад о выполнении поручения необходимо представить уже до 1 августа, ответственный – губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Правительству Красноярского края президент рекомендовал края обеспечить мониторинг качества ремонтных работ дорожной сети региона, в частности, принять меры для устранения подтопления автомобильных дорог в районе города Лесосибирск. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 сентября, ответственный – губернатор Красноярского края Александр Усс. Омским властям Владимир Путин рекомендовал принять меры по недопущению снижения уровня поддержки ветеранов труда. Доклад по выполнению поручения необходимо предоставить до 15 августа 2021 года, ответственный – губернатор Омской области Александр Бурков. Напомним, 18-я по счету «Прямая линия» Владимира Путина прошла 30 июня. Президент за 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, ответил на 68 вопросов. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Глава государства также комментировал такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. После Владимир Путин призвал губернаторов минимум раз в год проводить прямое общение с гражданами. Также он рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» до 30 ноября провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках «Прямой линии» и направить информацию по его итогам в администрацию президента, правительство и заинтересованные федеральные и региональные ведомства. Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД, что «это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности». Новак объяснил, какие садоводческие товарищества включат в программу газификации 7 июля 2021, 17:01 Текст: Алексей Дегтярев

В программу газификации планируется включить садоводческие товарищества, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным. Новак пояснил, что в эту программу включат те садоводческие товарищества, которые находятся в границах населенных пунктов, передает ТАСС. Также в ходе совещания вице-премьер пояснил, сколько населенных пунктов подпадут под программу ускоренной газификации. «Владимир Владимирович, вами в рамках послания федеральному собранию также дано поручение правительству обеспечить до 2023 года в уже газифицированных населенных пунктах бесплатную подводку газа до границ домовладений, к которым по разным причинам газ еще не подведен. Таких населенных пунктов в стране более 36 тыс.», – цитирует Новака РИА «Новости». Также вице-премьер пояснил, что срок проведения подключений в рамках социальной газификации будет определяться программами газификации, которые будут утверждаться руководителями регионов. «Такие программы уже готовятся, срок установлен до 1 августа этого года», – сказал Новак. По его словам, в ходе определения сроков будет учитываться сложность проводимых работ. Кроме того, в ходе совещания с главой государства вице-премьер отмечал, что газ бесплатно может быть подведен в 3-4 млн домовладений. Напомним, в России принят закон о бесплатном доведении газа до участка. Президент подписал закон 11 июня. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года. Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД 8 июля 2021, 17:41 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги, дав команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД. Движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 «Урал», 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 «Россия», передает ТАСС. «Сегодня открывается последний участок ЦКАД. Значительная часть этой магистрали проходит по территории Пушкинского округа, является частью не только Московской агломерации, но и частью международного коридора Европа – Западный Китай. Запуск ЦКАД проходил поэтапно. Наш третий участок ЦКАД был открыт в конце прошлого года. Уверен, что все жители района и области смогли оценить эффект от запуска такой трассы: значительно снизилась нагрузка на бетонное кольцо, МКАД, а также другие магистрали, обеспечивающих бесперебойную связь городов и районов», – заявил депутат от Московской области, первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной думы Сергей Пахомов. По его словам, появление таких крупных транспортных объектов всегда становится драйвером развития прилегающих территорий, способствует росту их инвестиционной привлекательности. «Любая дорогая «обрастает» дополнительной инфраструктурой: гостиницы, заправки, пункты общественного питания и техобслуживания – все это и многое другое дает рабочие места людям и в итоге способствует росту экономики в регионе. Не зря глава правительства в качестве одного из условий восстановления экономики страны называет именно крупные инфраструктурные стройки. Наши коллеги по партии, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин, называли 2021 год как год окончательного запуска всех участков ЦКАД – и, как мы видим, традиционно все сделано в срок. Последний участок автодороги открыт 8 июля», – добавил он. ЦКАД, проходящая в 50 км от Московской кольцевой автодороги (МКАД), пересекает 13 федеральных дорог. Строительство ЦКАД потребовалось, чтобы разгрузить Москву и МКАД от транзитного транспорта. Протяженность ЦКАД составляет 336 км, из которых на платной основе будут эксплуатироваться 260 км. В Кремле подчеркивают, что ЦКАД является первой в России дорогой с системой взимания платы «Свободный поток», которая позволяет двигаться без остановки у рамок оплаты. Разрешенная скорость движения – 110 км/ч. Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие дороги планировалось на 2019 год, однако его несколько раз переносили. Хуснуллин: После дождей запасов воды в Крыму хватит на полтора года 8 июля 2021, 21:10 Текст: Елена Мирошниченко

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что все водохранилища Крыма на фоне подтоплений из-за обильных дождей наполнились водой, запаса хватит на ближайшие полтора года. «А из хорошего – все водохранилища в Крыму наполнились водой. Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходящий есть полностью», – сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24», его слова передает РИА «Новости». В Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями, грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Также в Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести. Путин призвал губернаторов минимум раз в год проводить прямое общение с гражданами 7 июля 2021, 14:15

Фото: Kremlin Pool/Global :ook Press

Текст: Елизавета Булкина

Главы регионов должны не реже одного раза в год проводить прямое общение с гражданами, рекомендовал президент Владимир Путин. «Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов. Администрации президента Российской Федерации при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия», – говорится в перечне поручений по итогам «Прямой линии» Путина, опубликованном на сайте Кремля. Также до 30 ноября Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках «Прямой линии» и направить информацию по его итогам в администрацию президента, правительство и заинтересованные федеральные и региональные ведомства. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин положительно оценил прямую линию, которая состоялась 30 июня, и уже дал необходимые поручения по итогам мероприятия.