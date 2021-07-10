В результате лесных пожаров в Челябинской области погиб человек

Россия потребовала от ОЗХО объяснений нестыковок в «деле Навального»

Российская сторона намерена добиваться разъяснений от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Алексеем Навальным, но были названы другие даты, сказал постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

«Не обошлось в этот раз без драмы и по вопросу о мнимом отравлении Алексея Навального неким боевым отравляющим веществом. Дежурные антироссийские тезисы стали, по-видимому, обязательными к «отработке» странами НАТО на каждом мероприятии ОЗХО», – рассказал постпред о прошедшей в Гааге сессии исполнительного совета ОЗХО РИА «Новости».

Он отметил, что регулярно всплывают новые факты подлога и нестыковки. При подготовке проекта доклада организации о выполнении КЗХО в 2020 году Техсекретариат указал, что направил группу экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина 20 августа прошлого года.

«Что же это получается – в то время как Навальный, находясь на борту самолета по маршруту Томск – Москва, почувствовал первые признаки недомогания, инспекторы ОЗХО уже ждали его в Германии? Потребовали объяснить, как такое вообще возможно и почему ранее государства-участники были введены в заблуждение относительно направления в ФРГ специалистов секретариата лишь 4–5 сентября 2020 года. Примечательно, что техсекретариат нам на это вообще ничего не смог сказать. Одним словом, вопросов накопилась масса, и по каждому такому случаю мы будем, разумеется, добиваться вразумительных разъяснений», – заключил Шульгин.

Ранее Шульгин отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета.

В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен.

17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.