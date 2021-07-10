Лесные пожары уничтожили более 70 строений в Челябинской области

|
10 июля, суббота | Последнее обновление — 11:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина заявила о завершении учений НАТО Sea Breeze-2021
Разделы
Время идет, и молодым проходимцам надо соответствовать какой-то войне. Ну, значит, Афганской, Чеченской, боевым действиям в Дагестане, а сейчас, наверное, уже выдают себя за ветеранов боевых действий в Сирии.
Подробности...
Культурное пространство между Россией и Украиной до сих пор является в известной степени общим, что прослеживается даже в новом поколении украинцев.
Подробности...
Туркмено-афганская граница – одна из самых уязвимых. Ходят слухи, что там туркменским военным не выдают оружие, потому что его отбирают боевики. В любом случае, даже если Ашхабад также попросит Москву о помощи, военное присутствие России в регионе не является панацеей от радикализма.
Подробности...
Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
Подробности...
Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
Подробности...
23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
|
|
Лесные пожары уничтожили более 70 строений в Челябинской области
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Из-за лесных пожаров в Челябинской области сгорело 71 строение — жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В МЧС сообщили, что за минувшие сутки общая площадь лесных пожаров в трех районах Челябинской области выросла до 14 тыс. гектаров. Накануне огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное, там загорелись десятки домов и дач. Ликвидация пожаров осложняется сильным шквалистым ветром, передает РИА «Новости».
На борьбу с огнем направили два эшелона аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС в количестве 170 человек и 28 единиц техники. Всего в тушении возгораний и защите населенных пунктов принимают участие более 600 человек, 142 единицы техники, самолеты Ил-76 и Бе-200ЧС, вертолет Ми-8, четыре пожарных поезда.
«Для координации работ по тушению пожаров и оказанию помощи пострадавшим в Магнитогорск прибыла оперативная группа МЧС России. Ее возглавляет замглавы ведомства Илья Денисов», – передает ТАСС.
«По данным Министерства здравоохранения Челябинской области, за время ЧС за медицинской помощью обратились 18 человек. Характер обращений: ухудшение общего самочувствия, давление, стресс, воспаление глаз, в том числе в связи с задымлениями», – говорится в сообщении правительства региона.
По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, угрозы населенным пунктам в Челябинской области из-за природных пожаров нет
«Ситуация лучше, чем вчера: снизилась площадь активного горения пожаров, огонь локализован во всех населенных пунктах, в настоящее время угрозы жилью и людям нет», – приводит пресс-служба губернатора его слова.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров под Челябинском возросла почти втрое. Природный пожар в населенном пункте Джабык в Челябинской области перекинулся более чем на 60 домов, в том числе 40 жилых. Также пожар охватил очередной населенный пункт – поселок Запасное Карталинского района.
СМИ: Разногласия ФРГ и США по «Северному потоку – 2» могут быть улажены компенсацией Киеву
|
|
Германия может предложить Украине миллиарды на ремонт разрушенной газовой сети страны, чтобы уладить существующие между Берлином и Вашингтоном разногласия по поводу «Северного потока – 2», пишет немецкий журнал Spiegel.
«Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа», – говорится в материале издания, передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди прочего обсуждается вариант, при котором Германия может «предложить правительству Киева сотрудничество в производстве водорода». Кроме того, ведутся обсуждения о возможном «обещании» немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети Украины.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с Зеленским тему «Северного потока – 2».
Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Россия потребовала от ОЗХО объяснений нестыковок в «деле Навального»
Российская сторона намерена добиваться разъяснений от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, как эксперты могли быть направлены в ФРГ в день инцидента с Алексеем Навальным, но были названы другие даты, сказал постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.
«Не обошлось в этот раз без драмы и по вопросу о мнимом отравлении Алексея Навального неким боевым отравляющим веществом. Дежурные антироссийские тезисы стали, по-видимому, обязательными к «отработке» странами НАТО на каждом мероприятии ОЗХО», – рассказал постпред о прошедшей в Гааге сессии исполнительного совета ОЗХО РИА «Новости».
Он отметил, что регулярно всплывают новые факты подлога и нестыковки. При подготовке проекта доклада организации о выполнении КЗХО в 2020 году Техсекретариат указал, что направил группу экспертов для оказания техпомощи ФРГ в связи с подозрением на отравление российского гражданина 20 августа прошлого года.
«Что же это получается – в то время как Навальный, находясь на борту самолета по маршруту Томск – Москва, почувствовал первые признаки недомогания, инспекторы ОЗХО уже ждали его в Германии? Потребовали объяснить, как такое вообще возможно и почему ранее государства-участники были введены в заблуждение относительно направления в ФРГ специалистов секретариата лишь 4–5 сентября 2020 года. Примечательно, что техсекретариат нам на это вообще ничего не смог сказать. Одним словом, вопросов накопилась масса, и по каждому такому случаю мы будем, разумеется, добиваться вразумительных разъяснений», – заключил Шульгин.
Ранее Шульгин отмечал, что ситуация с предполагаемым отравлением Навального продолжает вызывать много вопросов: Германия направила группу для оказания помощи в связи с подозрением на отравление еще 20 августа 2020 года, когда блогер был на борту самолета.
В августе 2020 года Навальный отправился на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен.
17 января блогер вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля суд заменил блогеру Алексею Навальному условный срок на реальный.
Росатом протестировал новый маршрут вывоза ядерного топлива в обход Украины
Росатом в прошлом году опробовал новый маршрут вывоза отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с болгарской АЭС «Козлодуй» по морю в обход Украины, сообщила пресс-служба Росатома.
«В рамках отработки альтернативных маршрутов (минуя территорию Украины) в 2020 году во взаимодействии с пограничной службой ФСБ России, Военно-морским флотом осуществлен пилотный вывоз ОЯТ из Болгарии (АЭС «Козлодуй», Болгария) через порт «Кавказ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет Росатома.
Строящаяся в Турции российская атомная электростанция является уникальным проектом сразу по нескольким параметрам. Впервые Росатом применяет здесь новую модель работы, которая вызвала зависть в рядах американских и европейских конкурентов. Более того, эта станция обещает России и Турции целый век тесного сотрудничества. Одновременно с этим эксперты называют проект непростым. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем же его уникальность и риски.
В Москве поймали нарушивших ПДД 800 раз блогеров-лихачей
Сотрудники Госавтоиспекции привлекли к ответственности троих блогеров-лихачей, которые в 2021 году свыше 800 раз нарушали правила дорожного движения, одного из них собрал 582 нарушения, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны и привлечены к ответственности представители блогосферы, допустившие неоднократные нарушения правил дорожного движения Российской Федерации», – цитирует РИА «Новости» Ирину Волк.
Так, 6 июля на 8-м километре Кутузовского проспекта сотрудники ДПС остановили молодого человека на авто премиум-класса. Установлено, что за 2021 год водитель привлекался к административной ответственности 582 раза. Кроме того, он неоднократно публиковал в интернете видеоролики с демонстративными нарушениями ПДД.
«В отношении гражданина составлено 253 административных протокола за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак («Инвалид»), 19.3 (неповиновение сотруднику полиции) и 20.25 (уклонение от исполнения административного наказания)», – добавила Волк.
По ее словам, при досмотре в авто нашли госзнаки, зарегистрированные на машину другого человека и находящиеся в архивном учете. Суд арестовал мужчину на 7 суток.
В этот же день на Ярославском шоссе была остановлена иномарка москвича, который за 2021 год привлекался к административной ответственности 151 раз. В отношении мужчины составлено три административных протокола по статьям 12.1 (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр), 12.5 и 12.7 (управление ТС водителем, не имеющим прав) КоАП РФ.
«Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а водитель отстранен от управления транспортным средством. Водительское удостоверение изъято. По решению суда мужчине назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», – добавила Волк.
Инспектор ДПС ЦАО задержал еще одного лихача, который ранее допустил ряд нарушений ПДД и опубликовал видео об этом в интернете.
«При проверке базы данных было установлено, что в текущем году он привлекался к административной ответственности 71 раз. В отношении гражданина были составлены административные протоколы за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 12.5, 12.6 и 12.23 (нарушение правил перевозки людей) КоАП РФ, – заявила Волк.
Кроме того, в отношении него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ (управление ТС без госзнаков). Материал будет направлен в суд.
«Госавтоинспекция продолжит мероприятия по выявлению в сети интернет видеороликов, демонстрирующих нарушения правил дорожного движения, а также оперативному реагированию на данные материалы и принятию мер административного воздействия на причастных к ним лиц», – отметила официальный представитель МВД России.
Напомним, 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.
Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница Госдумы Мария Артемова была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, через три дня она вышла из комы.
Блогер полностью выплатил компенсацию, в связи с чем защита пострадавшей в ДТП просила прекратить дело, но суд отказался.
У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку
|
|
Противолодочные морские вертолеты авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) британских ВМС во время прохода в Средиземном море сбросили в воду гидроакустические буи, полагая, что за боевым кораблем ведется наблюдение со стороны российской подлодки, сообщила The Daily Telegraph.
По словам источников издания, инцидент произошел 27 июня – спустя четыре дня после захода британского эсминца «Дефендер» (Defender), который числится в составе международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth), в территориальные воды России вблизи Крыма, передает ТАСС.
Отмечается, что один из вертолетов был поднят в воздух непосредственно с авианосца, а другой – с вспомогательного судна обеспечения «Форт Виктория» (Fort Victoria). При этом издание не располагает информацией о том, были ли задействованы в операции фрегат Нидерландов «Эвертсен» (Evertsen) и эсминец ВМС США типа DDG-51 «Эрли Берк» «Салливанс» (Sullivans), которые являются частью АУГ.
В Министерстве обороны Великобритании отказались отвечать на вопрос о том, имел ли действительно место подобный инцидент. В то же время в оборонном ведомстве заявили, что принимают «серьезные меры» для защиты ударной группы. Источники издания утверждают, что российская дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами авианосца, вероятно, относится к Черноморскому флоту ВМФ России.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
В четверг британский эсминец «Дефендер» покинул Черное море. При этом Британия пообещала продолжить провокации в Черном море. В МИД предупредили, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Адмирал Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД пригрозил Британии жесткими мерами за провокации.
Напомним также, в конце июня из видеоматериалов Минобороны стало известно, что истребитель F-35 из состава авиагруппы британского авианосца «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕК отказала Литве в финансировании строительства «забора» на границе с Белоруссией
|
|
Еврокомиссия не финансирует строительство ограждений на границе Литвы и Белоруссии, сообщил представитель пресс-службы ЕК.
«ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища», – передает его слова РИА «Новости».
Но при этом ЕК готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне борьбы с нелегальными мигрантами.
«Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане, и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь. Мы обсуждаем с Литвой дальнейшую поддержку, в том числе финансовую», – добавили в Еврокомиссии.
Между тем правительство балтийской республики на эти цели выделило почти 5 млн евро. «Кабинет министров направляет на строительство ограждения на участках протяженностью около 550 км из своего резерва 4,8 млн евро», – говорится в сообщении правительства.
Напомним, сообщалось, что начинается строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны.
Первый этап работ по возведению «физического барьера» на пути нелегальных мигрантов, как называют в Литве это проволочное заграждение, охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в зоне ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.
С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Правительство республики 2 июля в связи с миграционным кризисом объявило в стране режим чрезвычайной ситуации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.
Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу
|
|
Переговоры в Трехсторонней контактной группе по Донбассу будут продолжены только без представителя провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Майи Пироговой, заявил член украинской делегации Денис Казанский.
«Ее (Пирогову) приводят ради провокаций. Наша позиция очень проста: мы говорим, что переговоры будут продолжаться, когда перестанут ее приводить», – приводит слова Казанского РИА «Новости».
Накануне в ЛНР заявили о резком ухудшении ситуации в Донбассе.
Напомним, в апреле Украина сорвала работу политической подгруппы по Донбассу. Тогда глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить представителя ДНР Пирогову из политической подгруппы. В России указали, что каждая из сторон контактной группы сама определяет состав своей делегации.
В конце марта полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов констатировал, что политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу близка к нулю.
В феврале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. Официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В начале декабря 2020 года из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», стало известно, что большинство жителей Украины поддерживают Минские соглашения и прямые переговоры с ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России обвинили США в гибели мирных жителей в Кандагаре
|
|
«В гибели мирных жителей в Кандагаре виноваты США. Созданные ими правительственные войска оказались неспособны противостоять талибам», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя бои между боевиками движения «Талибан» и частями афганской армии за город Кандагар на юге страны.
«Кандагар – крупный провинциальный центр. Он контролирует обширную территорию на юге Афганистана, здесь располагался значительный гарнизон правительственных войск», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Ранее в пятницу поступили сообщения, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в Кандагар и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости». При этом, согласно заявлению Национального управления безопасности Афганистана, ночью спецназ правительственной армии провел операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.
Кандагар – второй город после Кабула по численности населения (около 500 тыс. человек), столица одноименной провинции. В 1996-2001 годах – штаб-квартира талибов, фактическая столица провозглашенного ими «Исламского эмирата Афганистан».
По оценке Матвийчука, в данный момент «большинство жителей там переходит на сторону талибов». Собеседник напомнил, что «Талибан» заявил о планах к концу года полностью овладеть всеми административными губернскими городами Афганистана и установить там свою власть. Добавим, что в пятницу представитель талибов опроверг сообщения о том, что движение обещало Соединенным Штатам, что не будет занимать административные центры афганских провинций.
«Военное преимущество на стороне талибов, – полагает Матвийчук, – Проблема в том, что американцы оставили там небоеспособную армию. Им нужна была не сильная армия, а вспомогательные подразделения, которые по приказам командования американским контингентом выполняли бы те или иные задачи».
«Следовательно, в гибели мирных жителей в Кандагаре виноваты США, так как созданные ими войска не способны противостоять талибам. Там сейчас лишь разрозненные гарнизоны, которые при мощном наступлении, как правило, бросают оружие, уходят или сдаются в плен», – подчеркнул полковник в отставке.
Как сообщает ТАСС, представитель политического офиса «Талибана» Шахабуддин Делавар (который сейчас находится в Москве во главе делегации движения) сообщил о том, что «85% территории Афганистана перешло под управление Исламского эмирата». В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией.
В четверг президент США Джо Байден признал, что «Талибан» сейчас наиболее силен в военном отношении, начиная с 2001 года, когда США ввели войска в Афганистан.
Москва не будет предпринимать никаких действий по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны, заявил в пятницу глава МИД Сергей Лавров.
Власти предупредили о появлении пьяных пчел в Подмосковье
В комитете лесного хозяйства Подмосковья предупредили, что в жару можно встретить пьяных пчел.
«В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», – говорится в телеграм-канале ведомства.
Пьяные пчелы ведут себя в состоянии опьянения почти как люди. Насекомое болтает в разные стороны во время полета, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе комитета.
В Москве установилась жаркая погода, по данным синоптиков, температура воздуха поднимется до 30–32 градусов тепла.
Ранее Британия подверглась нападению гигантских немецких «пьяных» ос, которые очень агрессивны и могут без причины нападать на людей. Причиной «опьянения» около 200 млрд ос стали забродившие из-за жары фрукты.
Талибы начали бой с правительственными войсками в Кандагаре
|
|
Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в город Кандагар на юге Афганистана и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил источник.
По его словам, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости».
В то же время, согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.
9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
Участвующие в Sea Breeze корабли останутся в Черном море для новых учений
|
|
Участвующие в маневрах Sea Breeze корабли не покинут Черное море в ближайшее время, они также примут участие в учениях в Болгарии, сообщил представитель командования учений коммандер ВМС США Джон Джонс.
«Основная часть кораблей, участвовавших в маневрах Sea Breeze 2021, также примет участие в маневрах Breeze под командованием Болгарии в Черном море. Поэтому они не покинут Черное море в течение некоторого промежутка времени, который, конечно, не превысит норм Конвенции Монтрё», – сообщил он.
Кроме того, по его словам, участники маневров Sea Breeze дважды проводили радиообмен с военными кораблями России. «В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке», – сообщил он, отвечая на вопрос о каналах коммуникации военных России и стран НАТО в зоне маневров.
В свою очередь представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Баумен заявил, что учения Sea Breeze не имеют никакого отношения к военной конфронтации на востоке Украины. «Что касается любой украинской конфронтации на востоке, она находится за пределами сферы международных маневров Sea Breeze», – заявил он, передает ТАСС.
Учения Sea Breeze 2021 проходят с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе, в них задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.
Минторг США внес в черный список несколько российских компаний
|
|
Более 30 иностранных компаний внесены в черный список министерства торговли США. В список попали три российских компании и три физлица из России, говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.
Комитет по проверке конечных пользователей (End-User Review Committee, ERC) принял решение о включении в черный список ООО «Тесон», группы компаний «Радиант», а также ООО «ТрейдКомпонент». В черный список занесены также три связанных с ними лица. Причиной ведомство называет якобы «попытку приобрести товары, в том числе американского происхождения, для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США», передает РИА «Новости».
Также в список вошли несколько компаний КНР и компании ряда других стран.
Ранее минторг США выпустил постановление, позволяющее ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий, в котором Россия, Китай, Иран, Куба и КНДР называются «враждебными иностранными государствами».
Российский космонавт рассказал о звонках телефонных мошенников на МКС
|
|
Мошенники под видом сотрудников Сбербанка попытались обмануть космонавта Олега Новицкого, однако у злоумышленников ничего не получилось.
О своем опыте общения с телефонными мошенниками Новицкий рассказал с борта Международной космической станции (МКС) в ходе международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2021.
«Были попытки, были телефонные звонки. Но такого прямого взлома не было, потому что нет у меня столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать. Но были звонки, опять же, сотрудниками Сбербанка представлялись. Наверное, не очень умело, поскольку это было очень очевидно, что выходят на связь мошенники. Поэтому в этом плане мы не пострадали», – передает слова космонавта РИА «Новости».
Cyber Polygon – международный онлайн-тренинг, нацеленный на повышение глобальной киберустойчивости и развитие межотраслевого сотрудничества в борьбе с киберугрозами.
Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд рублей, а средний чек их успешной операции составляет около 8 тыс. рублей.
В Госдуме сочли маразмом прогноз Киева по развалу России
Киевские власти своим прогнозом по «развалу России» упражняются в маразме, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет.
«Киевские политики продолжают упражняться в маразме. Им невдомек, что сила России именно в ее многонациональности, уважении между народами и способности сплотиться в любую трудную минуту и перед любыми вызовами», – сказал РИА «Новости» Шеремета.
По его словам, националистическое руководство Украины «выжигает любое разнообразие и богатство культур», в связи с этим государство продолжает слабеть и деградировать.
«Сплав национальностей, культур, языков делают Россию жизнеспособной, сильной и самобытной. Именно это и позволило Крыму вернуться на свою историческую родину», – подчеркнул депутат.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде – «она развалится», поскольку «все народы должны жить отдельно друг от друга».
Музыкант Шнурова превратил обращение Покровского к Билану в музыкальный трек
|
|
Музыкант Федор Локшин, работающий с Сергеем Шнуровым и другими звездами, сделал музыкальный трек из фрагментов обращения фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского к Диме Билану, которого он обвиняет в отмене своего концерта в Петербурге.
Локшин опубликовал Metal Remix обращения в своем Instagram.
-
«Это шедевр!» – восхитились в комментариях подписчики музыканта.
«Вот эту хочу себе в айтюнс», – написал один из комментаторов.
«Мне кажется, это лучшее из творчества «Ногу свело!», – добавил другой подписчик.
«Хоть на звонок ставь!» – продолжили в комментариях.
Напомним, конфликт произошел после того, как Покровский обвинил Билана в отмене выступления группы «Ногу Свело!» на площадке Roof Place 2 июля. Днем ранее там выступал Билан. После его выступления из-за несоблюдения антиковидных мер городской комитет по культуре отозвал разрешение и на концерт группы Покровского. Лидер группы «Ногу Свело!» в Сети обматерил Билана. Позднее Покровский заявил, что стороны решили не углублять конфликт, хоть и не достигли согласия
Однако через некоторое время Покровский в Instagram обратился к «команде Билана». По его словам, «продюсер Яна Рудковская выражает сожаление», что он «не выражает свою точку зрения посредством музыки». Лидер группы «Ногу Свело!» заявил, что «это не так». «Песня уже готова», – объявил он и включил на ноутбуке отрывок трека, в котором прозвучали слова: «Я понял твой план, Дима Билан!». Он пояснил, что песню «не публикуют по той же самой причине», то есть из-за достигнутых договоренностей.
После этого Билан лично ответил на претензии Покровского. По версии Билана, Покровский «пиарится» на его «питерском концерте и снимает свой хайповый сериал под названием «Билан».
|
|