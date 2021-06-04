Песков ответил на слова директора ФБР о России как «убежище для хакеров»

В Кремле отрицательно относятся к обвинениям в адрес России в том, что она якобы стала прибежищем для хакеров, заявил в кулуарах ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «мы отрицательно относимся к таким обвинениям». По его словам, «хакеры Хакеры существуют в любой стране мира, особенно хакеров много там, где развитые технологии», передает РИА «Новости».

«У нас очень сильная технологическая область, а наши компьютерщики работают во всех странах мира, и в Силиконовой долине работают, и в Великобритании», – добавил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что «подобные заявления скорее эмоциональные, они не имеют отношения к реальному положению дел».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от России прекратить кибератаки по территории США.

Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.

По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы.

Colonial Pipeline заплатила злоумышленникам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Однако после выплаты требуемой суммы хакерам Colonial Pipeline вновь столкнулась с проблемами.

Позже стало известно, что взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили от 47 компаний по меньшей мере 90 млн долларов. Власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.

Вместе с тем президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline, но вместе с тем заявил, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».

Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения в причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле также заявили о непричастности к инциденту, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами. Вместе с тем и в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline.

Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.

В июне власти США задумались о «кибернаступлении» на хакеров в России.