Взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили 90 млн долларов от 47 компаний

Жертвами группы хакеров DarkSide, взломавшей, по версии властей США, системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, за последние девять месяцев стали по меньшей мере 47 компаний, заплативших вымогателям в качестве выкупа по меньшей мере 90 млн долларов, сообщил телеканал CNBC.

По имеющимся у телеканала сведениям, за последние девять месяцев по меньшей мере 47 компаний стали жертвами вымогателей, средняя сумма выкупа за восстановление доступа к системам составляла порядка 1,9 млн долларов, которые перечислялись злоумышленникам посредством криптовалюты Bitcoin. При этом цифру в 90 млн долларов можно считать нижним порогом той суммы, которую хакеры смогли получить от использования вирусов-вымогателей, так как некоторые транзакции на счета DarkSide могли быть не замечены, передает ТАСС.

Накануне Colonial Pipeline после выплаты требуемой суммы хакерам вновь сообщила о проблемах. В прошлый в четверг стало известно, что Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. После этого власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам.

В прошлый вторник старший директор по кибербезопасности в Совете нацбезопасности США при Белом доме Майкл Салмейер ушел в отставку на фоне участившихся кибератак по ведомствам и организациям в США. После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о защите сетей федерального правительства США от кибератак.

Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.

Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим».

Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами.

В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США.