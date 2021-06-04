В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8947 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8947 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2817, Санкт-Петербурге – 834, Московской области – 766.

Всего в стране выявлено 5 108 129 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 720 512 человек, из них 8530 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 377 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 123 037 человек.

Накануне, 3 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8933. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 14.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.