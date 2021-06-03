В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8933 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8933 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 15% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2876, Санкт-Петербурге – 841, Московской области – 770.

Всего в стране выявлено 5 099 182 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 711 982 человек, из них 9383 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 393 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 122 660 человек.

Накануне, 2 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8832. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 101.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.