ГИБДД захотела запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегаторами

Доступ к услугам агрегаторов такси следует давать водителем со стажем не менее трех лет и имеющим российское водительское удостоверение или права иностранного государства с русским языком в качестве государственного, считает глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

«Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее трех лет, а также имеющим российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, в котором русский язык закреплен в качестве государственного», – сказал Черников в интервью газете «Аргументы и факты».

Он также предложил оснастить программное обеспечение сервисов функционалом, который не дал бы водителям работать более допустимого времени пребывания за рулем в соответствии с Трудовым кодексом и предельными нормами труда для водителей (сервис должен, по мысли главы ГИБДД, прекращать передавать заказы выработавшему норму водителю).

Кроме того, Черников анонсировал создание в России информационной платформы «Безопасность дорожного движения», к которой будет доступ у агрегаторов такси, благодаря чему они смогут видеть, «кто у них работает в качестве водителей, какие правонарушения есть у каждого из них».

Глава ГИБДД также предложил изменения в самой работе агрегаторов: так, по мнению Черникова, необходимо обязать перевозчиков предоставлять агрегаторам сведения о наличии у них стоянок для хранения автомобилей, а также условий для проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей и контроля технического состояния транспорта. Кроме того, перевозчики также должны предоставлять информацию, заключены ли договоры ОСАГО с учетом использования автомобиля компании-перевозчика в качестве легкового такси.

Черников также обратился к теме знаков «камера». Отвечая на вопрос, обязательны ли дорожные знаки, предупреждающие, что впереди камера, он указал, что цель ГИБДД не в собирании штрафов и пополнении местных бюджетов, а в безопасности автомобилистов, большинство из которых законопослушны. Он добавил, что информация о всех камерах должна быть доступна водителям, для чего на сайте ГИБДД работает интерактивный раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах». В нем собрана информация обо всех камерах по всей стране.

По словам Черникова, скрытый контроль ДПС нужен для ловли «мажоров» и «неадекватов». «Тот же скрытый контроль существует и сейчас. В основном он нацелен на выявление так называемых «мажоров» и «неадекватов», которые агрессивно ведут себя на дороге, устраивают «шашечки» при перестроении», – сказал Черников.

Он добавил, что инспектора ДПС, двигаясь в потоке, видят такие правонарушения, фиксируют их, а после нарушителей «ловит» ближайший наряд инспекторов. «Если эти лихачи видят патрульную машину с цветографической окраской, они тут же меняют манеру вождения на более спокойную. Но это ненадолго – как только проедет наряд ДПС, опять начинают вести себя агрессивно, нервируют других участников дорожного движения», – объяснил необходимость «скрытого контроля» глава ГИБДД.

Ранее в ГИБДД Москвы отметили, что было бы разумно ввести ограничение скорости на некоторых улицах столицы в 30 км/ч. В свою очередь, глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что МВД выступает категорически против снижения максимальной скорости движения в городах до 30 км/ч.