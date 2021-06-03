В аварии с автобусом в Египте погибла российская туристка Приток трудовых мигрантов в Россию сократился на треть 3 июня 2021, 19:53 Текст: Елена Мирошниченко

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара указывают, что в сравнении с 2020 годом, в текущем году в Россию прибыло на 35% меньше мигрантов, указавших целью въезда в страну работу. «На 1 мая 2021 года количество именно трудовых мигрантов, указавших целью въезда в РФ работу по найму, составляло 2,68 млн. человек. По сравнению с 2020 годом падение – 35%», – цитирует экспертов РАНХиГС и Института Гайдара «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале. Отмечается, что по итогам первого квартала трудовые мигранты перечислили в региональные бюджеты РФ 8,91 млрд рублей (оплата патентов), что на 20% меньше, чем за тот же период 2020 года. Ранее глава набсовета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил, что на российские стройки в ближайшее время могут приехать около 300 тыс. мигрантов.

Захарова напомнила перебившему ее Венедиктову, что он не на «Эхе» 3 июня 2021, 11:09

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов во время делового завтрака на ПМЭФ несколько раз перебил официального представителя МИД России Марию Захарову и раскритиковал закон о СМИ-иноагентах. Захарова в ответ напомнила Венедиктову, что он «не на «Эхе Москвы». Захарова рассказала о том, что этот документ является лишь ответной мерой на действия Запада, а иностранные СМИ чувствуют себя в России вполне комфортно. Венедиктов назвал лукавством утверждения о том, что СМИ-иноагенты имеют те же права, что и российские, передает «Царьград». «Дело не в плашке, не в маркировке. Это лукавство. Некоторые журналисты боятся публиковаться в таких изданиях, переживая, что их обвинят. Спикеры перестают сотрудничать», – отметил Венедиктов. Также он заявил о неких «коллегах, работающих под прикрытием» и сотрудничающих со СМИ, признанными в России иноагентами. Захарова попросила поднять руку «работающих под прикрытием» и присутствующих на завтраке журналистов. Венедиктов перебил, «запрещая это делать» СМИ. Главред заявил, что «мы не можем бороться с правительством США – это должны делать американцы». «Когда мы обсуждаем международные отношения, вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи – это неграмотно», – отметила Захарова. Венедиктов несколько раз перебивал дипломата, после чего Захарова заявила: «Алексей Алексеевич, вы не на «Эхе Москвы» сейчас. Вы на завтраке». Она также напомнила собеседнику и о том, что в «последние месяцы идет массированная, системная маркировка социальными сетями, американскими сетями, всего контента зарубежного СМИ», что тот имеет иностранное спонсирование. И предложила Венедиктову стать инициатором начала борьбы против этого. Захарова назвала появление подобной маркировки в соцсетях «дикостью» и «началом настоящих разделительных линий». В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. ФБР установило «закрывших» мясоперерабатывающие заводы в США хакеров 2 июня 2021, 23:48

Фото: Ulrich Niehoff/imagebroker/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Представитель ФБР рассказал, кто стоит за кибератакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods. В ФБР «приписали это нападение REvil и Sodinokibi». Ведомство сообщило, что «напряженно работает над тем, чтобы привлечь тех, кто создал эту угрозу, к правосудию», передает РИА «Новости». Напомним, в результате хакерской атаки на крупнейшего в мире производителя мяса JBS Foods приостановили работу заводы компании в США, включая пять самых больших мясоперерабатывающих заводов в стране. Хакеры, как сообщалось, могут находиться в России. Протасевич рассказал о подставившем его человеке из белорусской оппозиции 2 июня 2021, 22:00

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Создатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич рассказал о человеке, который мог сообщить о его нахождении на борту самолета Ryanair белорусским властям. Он также заявил о связях этого человека с киберпартизанами, которые занимаются массовыми лжеминированиями по всей Белоруссии. В эфире белорусского телеканала ОНТ в среду вышло в эфир специальное расследование «Рейс Афины – Вильнюс. Разбор полета», посвященное вынужденной посадке самолета в аэропорту Минска в связи с сообщением о бомбе на борту. В одном из фрагментов оперативной съемки допроса Протасевич сообщил, что у него был достаточно напряженный личностный конфликт только с одним человеком. «Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы. Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал: реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причем массовыми», – приводятся в Telegram-канале ОНТ слова задержанного. Он также не исключил, что его мог подставить Запад. Он привел в пример советника лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской по международным вопросам Франака Вечорко. «С Франаком Вечорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался – и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», – рассказал Протасевич. Как утверждают авторы расследования, показанного ОНТ, Вечорко сообщил в соцсетях о задержании Протасевича, когда тот в реальности еще находился в очереди в транзитной зоне минского аэропорта. Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии. Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии. В Чехии заговорили о попытке госпереворота 3 июня 2021, 05:54

Фото: Michal Kamaryt/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Планы чешского Сената объявить импичмент президенту Чехии Милошу Земану – это «организованная попытка государственного переворота в зародыше», заявил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек. По его словам, «это уже не дискуссия, ведущаяся на академической площадке или в СМИ». Действия сенаторов он считает атакой, «полностью основанной на лжи». Под ударом оказались «конституционность, свобода и демократия», заявил Овчачек. Он указал, что действия сенаторов подпадают под статью национального уголовного кодекса о деятельности, направленной на ликвидацию республики, передает ТАСС. Напомним, на фоне заявлений президента о взрывах в Врбетице комитет по безопасности Сената Чехии выступил с предложением инициировать процедуру импичмента Земана. Большинство членов Сената – политические противники Земана, а вот в Палате депутатов парламента преобладают его сторонники. Земан предположил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся на складе боеприпасов. Ветеран МВД назвал роковую ошибку в действиях новосибирского инспектора ДПС 2 июня 2021, 21:00

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Макарова,

Андрей Самохин

«Было явное неповиновение сотрудникам полиции. Но в действиях инспектора ДПС Гусева мы видим налицо нарушение всех положений порядка применения табельного оружия», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, оценивая инцидент под Новосибирском, когда полицейский Гусев по неосторожности застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева. «В происшествии в Мошково под Новосибирском можно выделить два момента. С одной стороны, видим явное неповиновение граждан требованиям сотрудников полиции, сопровождающееся к тому же грубыми нарушениями общественного порядка. Кроме того, эти лица оказывали сопротивление полиции демонстративно», – отметил генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов. «С другой стороны, сотрудники МВД в период обучения проходят порядок применения спецсредств и порядок задержания, – отметил собеседник. – Сотрудники ДПС из Новосибирска должны были использовать имеющиеся у них средства задержания – наручники, средства регуляции поведения. Первоначально нужно было ограничить подвижность гражданина, чтобы тот не оказывал соответствующего сопротивления. Чтобы грамотно надеть наручники на нарушителя, достаточно двух-трех секунд. Безо всяких электрошокеров, только руками. Сотрудникам ГИБДД по штату не положены к выдаче и резиновые дубинки». Порядок применения полицейскими оружия отличается в каждой стране, отметил Ворожцов. Так, например, в США до инцидента с Джорджем Флойдом у полиции были довольно широкие полномочия – и в результате при сопротивлении убивали от 200 до 1 тыс. человек в год, добавил эксперт. «В России действуют другие нормативы. У нас сотрудникам ГИБДД в случае необходимости разрешено применить оружие для остановки транспортного средства, если другие средства исчерпаны», – пояснил генерал-майор Ворожцов. Инспектор ДПС Гусев мог применять табельное оружие только в том случае, если оценивал ситуацию как представляющую опасность его жизни и здоровью, а также жизни и здоровью окружающих, подчеркнул собеседник. «А теперь самое главное, – указал Ворожцов. – В инструкции по применению оружия есть обязательный пункт о предварительном предупреждении. Потом идет предупредительный выстрел в воздух. И только потом, в случае если приостановить угрозу жизни и здоровью других способов нет, идет выстрел на поражение. В случае инцидента в Мошково мы видим, что каким-то образом в патроннике оказался патрон, и случайно раздался выстрел. Из того, что там происходило, не видно замысла целенаправленного применения оружия. Но в действиях Гусева мы видим налицо нарушение всех положений порядка применения табельного оружия». Серьезно встает вопрос о качестве профессиональной подготовки личного состава, отметил Ворожцов. «Но еще один важный вопрос: каким образом местные этнические группы оказывают психологическое воздействие на сотрудников полиции? – добавил ветеран МВД. – Действия представителей азербайджанской диаспоры явно носили провокативный характер. Эти действия направлены на психологическое подавление сотрудников полиции. Но это, подчеркну, не отменяет нарушения Гусевым служебных инструкций». Действия сотрудника ДПС Гусева, должны быть детально расследованы, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Анатолий Кучерена, глава Общественного совета при МВД. «Почему так случилось, что было применено оружие на поражение – должно быть предметом служебной проверки и проверки следователем, который непосредственно расследует данное уголовное дело, – отметил юрист. – У нас бывают разные ситуации. Надо выслушать самого сотрудника полиции, который применил оружие. Полицейский из поселка Мошково мог реально видеть в действиях преследуемого угрозу своей безопасности и жизни. Обстоятельства могли складываться вне контроля полиции». Особенно важно, говорит Кучерена, что видео, где сотрудник ДПС застрелил Векила Абдуллаева, попало в соцсети и быстро распространилось в азербайджанской общине Новосибирской области. «Следователь, прокурор и адвокат на месте происшествия не были. Население не в курсе обстоятельств дела, негативная реакция азербайджанской общины строится на эмоциях. С целью выяснения и изучения полной картины, должны быть досконально изучены показания непосредственных свидетелей, записи с видеокамер и другие факты», – отметил адвокат. В прошлую среду в поселке Мошково под Новосибирском инспектор ДПС Александр Гусев, при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева за нарушение ПДД, случайно выстрелил молодому в голову во время того, как тот пытался оказать сопротивление. Абдуллаев скончался в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности. После того, как представители азербайджанской общины региона стали угрожать родственникам Гусева, власти региона вывезли родню инспектора ДПС из Мошково. Сотрудник полиции сейчас находится под стражей. На сайте Change.org размещена петиция жителей Новосибирской области к прокурору Новосибирска с просьбой освободить Гусева. В отношении членов азербайджанской диаспоры за давление и угрозу на родственников и близких инспектора ГИБДД, может быть возбуждено уголовное дело, сообщил газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека, адвокат Шота Горгадзе. Версию о причастности России к взрывам во Врбетице раскритиковали в Чехии 3 июня 2021, 03:55

Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Чешские СМИ со ссылкой на расследование местного аналитического агентства ЕXANPRO раскритиковали версию о том, что к взрывам во Врбетице якобы причастна Россия. Как пишет Parlamentni listy, Прага заявляла об электронном письме, в котором на территорию складов якобы просили допустить «российских агентов», но само это письмо так и не обнародовали, хотя копии паспортов «агентов» общественности показали. Эти копии удостоверений личности, «как предполагается, были получены из электронного письма». «Что такого странного и загадочного в этом письме, что оно не было опубликовано вместе с приложенными фотокопиями паспортов и перепиской?» – приводит РИА «Новости» текст заявления агентства. Причем сначала утверждалось, что письмо направили сами «офицеры разведки», а позднее «первоначальная версия была пересмотрена, и в конечном итоге электронное письмо якобы пришло от национальной гвардии Таджикистана». Как указывают специалисты ЕXANPRO, даже само письмо не доказывает присутствие «российских агентов». При этом аналитики полагают, что оно сфабриковано; не исключено, что его вообще не существует, а контрразведка Чехии «получила это скопированное изображение документов прикрытия от своего иностранного партнера, который является кукловодом чешской Службы безопасности и информации, а та, в свою очередь, направляет чешское правительство и его политику». Критике подверглись и СМИ, которые не требовали от властей публикации этого письма с запросом на вход в помещение складов боеприпасов во Врбетице. Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. Названы страны-лидеры по инвестициям в Россию 3 июня 2021, 10:00

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Германия в 2020 году заняла первое место по инвестициям в экономику России, второе место разделили между собой Китай и США, следует из ежегодного исследования международной компании EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). В документе указывается, что «в рейтинге стран, активно инвестирующих в российскую экономику, первое место, как и в 2019 году, заняла Германия, которая инвестировала в 26 проектов», передает РИА «Новости». Отмечается, «что половина германских инвестиций была направлена в агропродовольственный сектор, что говорит о растущей привлекательности и рентабельности этого направления». Второе место разделили между собой Китай и США, каждая страна вложила средства в 15 проектов. Более половины американских компаний, как и немецкий бизнес, инвестировали в агропродовольственный сектор. Китай продолжил тенденцию развития высокотехнологичных направлений: наибольшее количество китайских проектов в 2020 году было в сфере электроники, а годом ранее лидером китайских инвестиций стала отрасль программного обеспечения и ИТ-услуг. На третье место поднялась Италия, увеличив количество инвестиционных проектов в России с шести до 13. Страна «восстанавливает свои позиции одного из главных инвесторов в российскую экономику после резкого сокращения инвестиционных проектов в России в 2019 году». Отмечается, что «более половины итальянских инвестиций были связаны с производством машин и оборудования». Управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев сообщил, что на четвертой строчке оказалась Франция. «Впервые не вошли в топ-стран Нидерланды, Южная Корея и Япония. Раньше они всегда входили в десятку крупнейших инвесторов в страну. Индия и Швеция попали в этот рейтинг», – добавил он. Также указывается, что в 2011 году Россия заняла 11-е место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы. На первой строчке расположилась Франция с 985 проектами с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), следом идут Великобритания (975) и Германия (930). В топ-10 также вошли Испания, Бельгия, Польша, Турция, Нидерланды, Ирландия и Португалия. «В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории России», – отмечено в исследовании. По сравнению со 191 проектом в 2019-м количество прямых иностранных инвестиций сократилось на 26 процентов. Ивлев уточнил, что речь идет о новых проектах с открытием рабочих мест в России. «Неопределенность из-за COVID-19 стала причиной снижения иностранных инвестиций во всем мире: по оценкам UNCTAD, глобальные ПИИ сократились в 2020 году почти в два раза (на 42%) до уровня, который последний раз был в 1990-х годах. А санкционные и геополитические риски сыграли значительную роль именно для России: индекс геополитического риска страны в 2020 году составил 126 пунктов, что на 11% выше среднего уровня за предыдущие десять лет», – подчеркнули авторы. При этом доля инвесторов, которые предпочитают развивать уже существующий бизнес, продолжает расти: в 2020 году такие проекты составили 31% (44 проекта) от общего количества ПИИ, в 2019 году этот показатель был равен 23%. Напомним, Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. В России предупредили о попытках США остановить «Северный поток – 2» после завершения строительства 3 июня 2021, 11:38

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то еще палки в колеса вставить», – передает РИА «Новости» слова Чижова в кулуарах ПМЭФ. «Мы готовы ко всему. И «Северный поток – 2» сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта является не только наш Газпром, но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», – добавил высокопоставленный дипломат. Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов. Минобороны предупредило о начале новой холодной войны 3 июня 2021, 16:50

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Новая холодная война методично распространяется в мире, происходит разделение государств на «своих и чужих», заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин. По его словам, наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими тенденциями, которые прослеживаются в мире в настоящее время, передает RT. «Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в «новую холодную войну», разделения государств на «своих» и «чужих», притом что «чужие» однозначно определяются в доктринальных документах как противник», – рассказал Фомин. Он подчеркнул, что сложившаяся на данный момент система взаимоотношений между странами разрушается, новые виды вооружения и распространение противоборства на космос, а также киберпространство, ведут к изменению принципов ведения войны. Все это, как отмечает замминистра, будет обсуждаться в рамках Московской конференции по международной безопасности. На мероприятие, в частности, приглашены представители руководства НАТО. Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых направлениях отношения России и Запада по напряженности превзошли времена холодной войны. Также глава МИД России Сергей Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах. Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны. МИД заявил, чем грозит SWIFT отключение России 3 июня 2021, 17:16 Текст: Елена Мирошниченко

Отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой системы SWIFT, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. «В России очень много пользователей, канал SWIFT много используется для внутрироссийских платежей, для внешних, они завязаны на выплаты по задолженностям, по товарным потокам и так далее. То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена. Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, а SWIFT это кооператив», – сказал он в кулуарах ПМЭФ РИА «Новости». Панкин отметил, что система не монопольная, в разных странах существуют ее аналоги. Ранее предприниматель Олег Дерипаска призвал ввести цифровой рубль для независимости от SWIFT. Между тем в мае президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза обсудил обеспечение интересов России и безопасности финансовой системы стран на фоне разработки за границей национальных цифровых валют. Напомним, Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Между тем позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT. ЕС заявил о нарушениях безопасности при эксплуатации БелАЭС 3 июня 2021, 15:20

Фото: Rosatom/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Минск начал эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС) под Островцом, «не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете ЕС о стресс-тестах от 2018 года», говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. В ЕК отметили, что белорусские власти должны обеспечить максимальную безопасность в эксплуатации АЭС, несмотря на то, что выдача лицензий на работу станции находится в ведомстве национальных властей. «Это тем более необходимо, учитывая ее близость к границе ЕС и столице Литвы – Вильнюсу», – цитирует заявление ЕК Deutsche Welle. В Брюсселе заявили, что эта ситуация «вызывает повышенную озабоченность в ЕС». Еврокомиссия настаивает на сохранении Минском контактов по вопросам ядерной безопасности «в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения экспертной оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)». Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода. Советник президента Литвы Ярослав Неверовичюс заявлял, что Вильнюс постарается сделать все, что в его силах, чтобы остановить работу БелАЭС. Несмотря на это, с начала года Литва заплатила за электроэнергию с БелАЭС 16 млн евро. По мнению Литвы, БелАЭС построена с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через литовские сети ее электроэнергии. Токио выразило протест России из-за задержания японского судна 3 июня 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство Японии заявило России протест в связи с задержанием рыболовецкой шхуны в Охотском море и считает подобный инцидент неприемлемым, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като. «Российская сторона утверждает, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне. Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест», – передает РИА «Новости» слова генсека японского правительства. Он также добавил, что Япония требует немедленного освобождения японского судна и находящихся на нем рыбаков. «Получено подтверждение, что проблем со здоровьем у экипажа судна не наблюдается. Они также обеспечены питьевой водой и продуктами питания», – подчеркнул Като. Ранее в ФСБ рассказали, что административное дело возбуждено в отношении капитана японского промыслового судна, задержанного у южных Курил. Напомним, в декабре 2019 года пять японских рыболовецких судов были задержаны у Курил российскими пограничниками. Дерипаска: Россия получила 10 лет стабильности после самоподрыва оппозиции 3 июня 2021, 16:41

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Российская оппозиция самоподорвала себя, и теперь можно заняться делом, а бедность в России могут победить только предприниматели, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Петербургском международном форуме (ПМЭФ). «У нас сейчас практически 10 лет стабильности. Оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет и, в принципе, можно заняться делом», – приводит Ura.ru слова бизнесмена. Также он считает, что бедность в России могут победить предприниматели, поэтому нужно их поддерживать и создавать условия для их работы. «Бедность – самый серьезный вопрос, потому что иначе все страдания с Конституцией, с новым договором, с санкциями – они бессмысленны. Если мы не сможем создать общество среднего достатка, причем, я подчеркиваю, для всех, следующие десятилетия так же будут бессмысленны в этом плане, как и предыдущие двадцать», – цитирует Дерипаску РИА «Новости». «Единственный, кто может этот вопрос решить, это предприниматели – нужно для нас создать условия», – подчеркнул бизнесмен. Двигателем перемен должны быть предприниматели, отметил он. «Государство может лучше поделить, честнее поделить, но бедность не смогут победить ни прокуроры, ни следователи – это фундаментальная вещь», – заключил он. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что добиться снижения уровня бедности вдвое можно раньше, чем к 2030 году, это может произойти в течение трех-четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Пушков: Украине точно не нужна армия 3 июня 2021, 08:51

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия «Северного потока – 2» для Украины. Сенатор выразил мнение, что урезание расходов на армию только пойдет Украине на пользу. «Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия», – написал Пушков в Twitter. В другой публикации в микроблоге он отметил бессмысленность жалоб Зеленского американцам, для которых более приоритетны отношения с Берлином, нежели с Киевом, который «все равно у США в кармане». Ранее Зеленский заявил, что достроенный российский трубопровод отключит страну от поставок газа. «Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал президент Украины. Захарова предложила найти «русский след» в слежке США за Меркель 2 июня 2021, 22:30 Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла сдержанную реакцию на шпионский скандал стран Запада, с которыми «американо-датский дуэт совершил что-то не совсем приличное». Захарова отметила в Facebook, что США «делали ровно то, в чем постоянно обвиняют Россию», причем «работа шла абсолютно легально» в «западном понимании права – по правильным правилам». После скандала «датский официоз затих», хотя датские правозащитные организации «были менее деликатны». По словам Захаровой, только в датской социалистической народной партии заявили, что «для оппозиции абсолютно неприемлемо, когда Дания, стремясь угодить США, готова пойти на компромисс в своих отношениях с близкими союзниками». При этом Швеция и Норвегия потребовали «не высылки датских дипломатов, не введения санкций против США», а «объяснений от Дании», причем «нежно потребовали». «Не хватает, мол, информации, чтобы понять суть произошедшего. Что-то вроде: «Помним, что били (глагол можно заменить на более емкий). Помним, кто бил. Помним, в какое место. Чувствуем, что все болит. А суть произошедшего не понимаем. Напомните, пожалуйста», – заявила Захарова. Она отметила, что пока «Стокгольм и Копенгаген тренировались отражать кибервзломы русских, Дании позволили осуществлять кибершпионаж в отношении Швеции в пользу Вашингтона». «Такой легкий свинг, excuse my Swedish», – заявила она, добавив, что не было «никаких санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН». Минобороны Швеции запросило у Дании информацию о том, «был ли нанесен существенный урон» интересам государственных и бизнес-структур Швеции. «А то ведь непонятно, насколько над ними надругались. Надо прояснить», – отметила Захарова, добавив, что Швеция всех заверила в «шведско-американской дружбе». Как указали в МИД России, «широта шведских взглядов на отношения хорошо известна». Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, указала Захарова, не комментирует ситуацию, так как ему и остальным вскоре предстоит «жать руку» президенту США Джо Байдену на саммитах, «дружно поддакивать на словах об основанном на «ценностях и правилах» миропорядке перед лицом «наступающих автократий». Канцлер Германии Ангела Меркель призвала провести расследование. «То есть институт расследования все ещё жив, с точки зрения западного сообщества? И приговор должен не сразу выноситься, и казнь вполне можно отложить во имя дружбы и добрососедства? Будем знать», – заявила Захарова. Она напомнила, что за день до публикации расследования внешнеполитический комитет шведского парламента «провел дебаты по российской тематике», обсудил российский «вызов существующей системе безопасности». Как заявила Захарова, «только все обсудили, как на следующий день беда пришла откуда не ждали – с копенгагенщины». «Ни Швеция, ни Норвегия, ни Франция, ни Германия не могли не заметить, что американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное. Но и как конкретно сформулировать претензию обиженные страны пока не придумали. Нельзя же сказать прямо: «Нас не устраивает датская рука Вашингтона, засунутая в наши внутренние дела», – отметила она. Захарова указала, что «кодовое название этой евросолидарной операции – «Данхаммер» (Operation Dunhammer), что переводится на русский простенько – «Камыш». «Тот, который шумел ночкой темною, пока деревья гнулись. Ну кто еще так мог назвать спецоперацию? Если русский след не найдут, я расстроюсь», – заявила Захарова. Напомним, спецслужбы Дании шпионили по заказу США за канцлером Германии Ангелой Меркель, действующим президентом ФРГ и экс-главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком и рядом других европейских политиков.