Новейшие британские бронемашины признали опасными для экипажей

Бронемашины, приобретенные для нужд британской армии за 3,5 млрд фунтов (5 млрд долларов), не могут двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на попавший в ее распоряжение правительственный доклад.

Как говорится в статье, бронемашины нового поколения семейства Ajax не использовались с ноября 2020 года по март нынешнего года. Это произошло после того, как у членов экипажей бронемашин после езды на них были выявлены отеки суставов, к тому же они жаловались на ощущение постоянного шума в ушах, сообщает ФАН.

Введенные по соображениям безопасности ограничения включают в себя максимальную скорость передвижения 20 миль в час, что составляет половину от той, на которую способна машина, а также смену экипажа каждые полтора часа. Эти ограничения, как предполагает издание, вызваны конструктивными дефектами бронемашин. Они, уточняет газета, выражаются в чрезмерной вибрации, которая не позволяет производить стрельбу во время движения.

Издание приводит слова неназванного источника, заявившего, что армейское руководство «находится в столь большом замешательстве, что ему придется признать, что оно провалилось, но оно этого не сделает».

Издание уточняет, что программа Ajax была одобрена в 2010 году, а заказ на 589 машин в шести вариантах был сделан в 2014 году. Первые поставки бронемашин были осуществлены в 2019 году и должны продолжиться вплоть до 2025 года, передает ТАСС.

Газета цитирует представителя Минобороны королевства, который подтвердил, что «тренировки с использованием машин семейства Ajax были приостановлены в качестве меры предосторожности». Вместе он добавил, что речь идет об «обычной мере» при реализации нового проекта, который происходит во взаимодействии с производителем.

Напомним, в марте комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал отчет о состоянии бронетанковых подразделений вооруженных сил Соединенного Королевства с описанием сценария возможного военного конфликта с Россией. «Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику», – говорится в отчете.