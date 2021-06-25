Захарова рассказала, что заставило власти Британии «врать» об инциденте в Черном море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила почему власти Великобритании отрицают тот факт, что российский погранкорабль предупредительно выстрелил по британскому эсминцу Defender.

Захарова процитировала в своем Telegram-канале сообщение о том, что «начальник генштаба Британии признал, что инцидент в Черном море с эсминцем мог создать риск «необоснованной эскалации».

«Вот поэтому они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе все это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация», – написала Захарова.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что инцидент в Черном море создал риск «необоснованной эскалации», по его мнению, возможный просчет в игре в «кошки – мышки» с Россией может привести к «полномасштабной войне».

Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.

В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.