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Капитан эсминца Defender подтвердил открытие предупредительного огня российским кораблем
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Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
«За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они – на скорости 21», – заявил капитан Оуэн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По его словам, российские корабли подошли к эсминцу на расстояние 100-200 ярдов (примерно 90-180 метров). Оуэн назвал такое развитие событий «небезопасным и не подобающим для моряков».
Корреспондент издания Марк Никол, в свою очередь, стал свидетелем происшествия в Черном море и подтвердил факт предупредительного огня. «Только российские моряки точно знают, в кого и в каком направлении они стреляли. Но учитывая их раздражение из-за того, что они не могли убедить Defender изменить курс, мы были вероятной целью, хотя и вне зоны поражения», – заявил корреспондент.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Москва предостерегла Британию: Мы можем бомбить
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Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
Рябков предостерег «всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов». «Потому что безопасность нашей страны превыше всего», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».
«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает – мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», – добавил он, отвечая на вопрос, что можно делать в будущем, чтобы избежать инцидентов, подобных тому, что произошел с эсминцем Defender, в том числе не допустить этого с американскими партнерами.
Дипломат добавил, что Москва предупреждает всех, кто пойдет на провокации, подобные ситуации с британским эсминцем Defender, что последствия могут быть тяжелейшие. «Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны. Мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто подобного рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить», – сказал Рябков.
«Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ – это абсолютный императив. Мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так при необходимости и военными средствами», – добавил он.
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Проникновение эсминца Британии в воды России получило подтверждение
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Британский эсминец «Дефендер» (HMS Defender) в среду преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма, сообщил корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля.
«Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы «Дефендер» поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль», – приводит ТАСС текст комментария Била, опубликованного на сайте Русской службы Би-би-си.
Журналист утверждает, что решение войти в 12-мильную зону территориального моря вокруг Крыма было «осознанным ходом» со стороны командования корабля, настаивавшего на том, что он следует из Одессы в Грузию по «международно-признанному морскому маршруту». Бил отмечает, что «Дефендер» получал многочисленные предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны и в какой-то момент над ним находилось более 20 самолетов ВКС России. По словам журналиста, было озвучено предупреждение о том, что если британский корабль продолжит движение в выбранном направлении, в его сторону будет открыт огонь.
«Мы слышали выстрелы, однако был сделан вывод о том, что мы находимся вне зоны поражения. «Дефендер» продолжил путь через территориальные воды Крыма», – рассказал Бил, утверждавший, что корабль не менял свой маршрут и примерно через час вновь вошел в международные воды, где его продолжали сопровождать российские самолеты.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи об инциденте с заходом эсминца королевских ВМС в территориальные воды России. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью корабль НАТО осуществил вторжение в российские территориальные воды.
Минобороны опубликовало кадры пролета самолета над британским эсминцем
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Действия британского эсминца, нарушившего государственную границу России, сняли на видео, Минобороны опубликовало кадры пролета самолета, снятые перед предупредительным бомбометанием.
Видеозаписи опубликовал RT в своем Telegram-канале.
В первом ролике запечатлен летящий над британским эсминцем самолет, во втором продемонстрированы кадры из кабины воздушного судна. На обеих записях присутствует корабль, идущий в территориальных водах РФ.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
Действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, подчеркнули в Минобороны. В Главное управление международного военного сотрудничества министерства вызывали атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве. Ему довели позицию российского военного ведомства.
В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился.
Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем.
«Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», – написал Пушков в своем Telegram.
При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали план действий по членству в НАТО. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», – заключил сенатор.
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Минобороны сочло действия британского эсминца грубым нарушением Конвенции ООН
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Действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля, считают в Минобороны России.
«Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там указали, что 23 июня в Главное управление международного военного сотрудничества министерства вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве. Ему довели позицию российского военного ведомства.
Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился.
Би-би-си опубликовала кадры с британского эсминца у берегов Крыма
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Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в Сети видео с эсминца Defender, который в среду нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма.
На записи Би-би-си, чей корреспондент был на борту во время инцидента, видны пролеты российских бомбардировщиков и корабли пограничной охраны.
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Ранее корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля, сообщил, что британский эсминец преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма. По его словам, российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы эсминец поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту в 12 милях от берега Крыма.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша
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Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш», – сказала Захарова, передает ТАСС.
«Здесь не только ответ дипломатии, как вы, ознакомившись с заявлением Министерства обороны нашей страны, понимаете, это комплексный ответ, вот по таким наглым заходам, по абсолютно бесцеремонным провокациям будет даваться ответ. Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Захарова также назвала «враньем в лицо» реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем. «Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста», – сказала Захарова.
«Не все же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации – видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье. Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики», – заключила представитель МИД.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы».
Лавров: Россию удивило отсутствие реакции НАТО на предложения Путина
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Москву удивило отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, в области стратегической стабильности складывается «крайне тревожная ситуация». «Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран – членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать», – сказал Лавров.
«В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников», – добавил он, передает РИА «Новости».
Он добавил, что НАТО мерещатся агрессивные действия России, но Москва открыта к диалогу.
Напомним, президент Владимир Путин 26 октября озвучил инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах.
Лавров также заявил, что Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу. «Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из Договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманными предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл», – сказал Лавров.
«Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – добавил министр.
Он также заявил, что продление ДСНВ дало возможность для дальнейшего диалога России и США по стратегической стабильности. Основой дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам министра, должно стать новое уравнение безопасности.
Названы сроки начала летных испытаний МБР «Сармат»
Летно-конструкторские испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» намечены на третий квартал 2021 года, сообщил генеральный директор завода «Красмаш» Александр Гаврилов.
«Первые летные испытания будут в этом году. Намечен третий квартал», – приводит слова Гаврилова ТАСС.
Ранее в ОПК сообщали, что в 2021 году в рамках летно-конструкторских испытаний планируется осуществить три пуска МБР «Сармат».
Напомним, «Сармат» (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО – «Сатана», РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. «Сармат» будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
Вован и Лексус разыграли британских парламентариев от имени Волкова
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные под псевдонимами Вован и Лексус, разыграли британских парламентариев от имени соратника Алексея Навального Леонида Волкова.
Председатель комитета по иностранным делам британского парламента Том Тугендхат и экс-министр по Европе, парламентарий Крис Брайант поговорили по видеосвязи с Лексусом, который представился Волковым. Запись конференции выложена на YouTube-канале пранкеров.
Брайант, в частности, поддержал идею «Волкова» слепить противников оппозиции фонариками. Пранкер сказал, что российская оппозиция начинает новую кампанию. «У меня есть новый метод, новая стратегия как заставить Путина нас слушать. И я создал новый вид протеста. Если хочешь видеть, давай покажу тебе. Это фонарик, мы будем слепить их!» – сказал «Волков», показав в камеру включенный фонарик. Брайант отметил, что ему нравится эта идея.
Также Брайант попросил пранкера, притворившегося Волковым, сообщать о каких-то «особых вещах», о которых ему нужно знать. Однако помочь оппозиции материально британский депутат отказался. «Я не по деньгам, извини», – ответил Брайант «Волкову» в ответ на просьбу дать денег на «правильное движение».
«Самое последнее чем я могу помочь, Леонид, это деньгами, я боюсь. И наш аргумент в том, что если иностранное государство даст денег вам, тогда Путин использует это против вас, не так ли?» – отметил Брайант. В свою очередь, Тугендхат в беседе с «Волковым» сказал, что у него нет денег, кроме его зарплаты. «Леонид, если тебе нужны деньги иди к правительству. Я не правительство», – отметил он.
Напомним, в мае Вован и Лексус разыграли голландских парламентариев, призвав их голодать за Навального, а в апреле Лексус заставил украинских депутатов петь гимн.
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Захарова после инцидента с эсминцем посоветовала Британии «стучать» перед «мирным заходом»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Минобороны Британии и посольство страны в Москве распространяют ложь об инциденте с заходом эсминца ВМС Великобритании в территориальные воды России в Черном море.
В своем Telegram-канале Захарова сравнила заявления британской стороны и сообщения о том, что журналист BBC, который находился на борту эсминца, подтвердил преднамеренный заход корабля в российские территориальные воды.
«Кто же врет: британское Минобороны, британский журналист телеканала BBC или британское посольство в Москве? Ответ есть. На этот раз – британское министерство обороны и британское посольство. <...> В Лондоне утратили манеры. Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите «мирно зайти», стучите», – написала Захарова.
Правительство Британии заявило, что эсминец британских ВМС не находился в российских территориальных водах и не был обстрелян.
Ранее в Минобороны России заявили, что действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля.
Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился.
Лондон заявил о «неточном» описании Москвой инцидента в Черном море
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию в «неточном описании» инцидента с британским эсминцем в Черном море.
«Выстрелов в сторону Defender не производилось. Корабль королевских ВМС совершал мирный переход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом, и российское описание (произошедшего) предсказуемо неточно», – сказал Рааб, передает РИА «Новости».
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Правительство Британии: Эсминец не заходил в воды России
Эсминец британских ВМС не находился в российских территориальных водах и не был обстрелян, заявил официальный представитель канцелярии британского премьера.
«Неверно говорить, что по нему (британскому эсминцу) стреляли или что корабль находился в российских водах. Defender шел наиболее прямым и признанным на международном уровне путем между Украиной и Грузией... Британия и другие страны ранее были предупреждены о том, что Россия проводит учебные стрельбы недалеко от района, где проходил Defender», – цитирует его РИА «Новости».
Он также отметил, что «Британия не признает российской претензии на Крым и мы продолжаем придерживаться международного консенсуса в том, что аннексия Крыма является незаконной».
Ранее в Минобороны России заявили, что действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля.
Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.
В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился.
В Крыму призвали внести Британию в список недружественных стран
После инцидента с британским эсминцем у берегов Крыма Великобританию следует включить в список недружественных стран, считает вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
«Великобритания уже давно заслужила быть включенной в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение», – сказал Мурадов РИА «Новости».
По его мнению, Великобритании будет отводиться особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалиции государств, которых планируется собрать на так называемом международном саммите «Крымская платформа». «Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Черном море», – выразил мнение постпред.
Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.
Дальняя авиация и флот отработали удар по противнику в Тихом океане
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Дальние бомбардировщики Ту-95 и Ту-22М3 совестно с кораблями Тихоокеанского флота отработали нанесение удара по критически важным объектам условного противника на учениях в Тихом океане, сообщили в Минобороны.
По данным российского военного ведомства, самолеты вылетели с аэродрома на Камчатке и перелетели в центральную часть Тихого океана, передает ТАСС.
«Три стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС <…> имитировали нанесение удара крылатыми ракетами по назначенным условным целям, – сообщили в военном ведомстве. – Также в рамках учения дальние бомбардировщики Ту-22М3 <…> отработали задачи по патрулированию и нанесению ударов по авианосной ударной группе условного противника», – сказали в министерстве.
По информации Минобороны, удар по критическим объектам противника в дальней зоне обрабатывался совместно с ракетным крейсером «Варяг» и фрегатом «Маршал Шапошников».
Как сообщили в военном ведомстве, сопровождение самолетов дальней авиации осуществляли высотные истребители перехватчики МиГ-31БМ Тихоокеанского флота. «После решения поставленных задач бомбардировщики Ту-95 выполнили над Тихим океаном дозаправку от двух воздушных танкеров Ил-78 и благополучно вернулись на аэродром базирования», – отметили в министерстве.
В Минобороны рассказали, что в ходе учений по противовоздушной обороне для маскировки кораблей от активно действующей в районе авиации иностранных государств применялись средства аэрозольной маскировки: при обнаружении самолетов и вертолетов заблаговременно выставлялись аэрозольные завесы, после чего специалисты применяли штатные комплекты малых дымовых шашек. «Маскировка не позволяла определить тип корабля и его точные координаты, что давало дополнительное время для организации ПВО», – отметили в министерстве.
Там рассказали, что в предварительно закрытом для полетов авиации и надводных кораблей районе Тихого океана корабельные ударные группы провели артиллерийские стрельбы по имитированным морским и воздушным целям из новых 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190, крейсер «Варяг» вел огонь из 130-мм артиллерийской установки АК-130, также всеми кораблями группировки применялись шестиствольные 30-мм автоматические артиллерийские установки АК-630.
По данным военного ведомства, в ходе практических действий отработано управление силами на большом удалении от пунктов базирования, ведение противолодочных действий, организация противовоздушной обороны отрядов, конвойные операции, нанесение совместных ударов по отрядам кораблей и важным объектам инфраструктуры условного противника, вопросы организации всех видов обеспечения: оперативного, боевого, материально-технического, медицинского и другие.
Напомним, в понедельник российские корабли отработали уничтожение авианосной группы условного противника в центральной части Тихого океана. К учениям разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне в период с 7 по 24 июня привлекалось более 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов морской авиации флота и Воздушно-космических сил. За время учения выполнено более 30 боевых упражнений, общий налет самолетов морской авиации превысил 100 часов, более 20 часов провели в небе противолодочные вертолеты корабельного базирования.