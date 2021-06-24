Капитан эсминца Defender подтвердил открытие предупредительного огня российским кораблем

Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.

«За свою 21-летнюю карьеру я впервые так близко подошел к российским кораблям. Я предполагаю, что огонь вел один из кораблей береговой охраны. Мы вели себя уверенно, не вступали в конфронтацию и использовали свое право продолжать мирный проход через международные воды по признанному судоходному маршруту ... Мы находились вне зоны поражения орудий, поскольку шли на скорости 30 узлов, тогда как они – на скорости 21», – заявил капитан Оуэн, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

По его словам, российские корабли подошли к эсминцу на расстояние 100-200 ярдов (примерно 90-180 метров). Оуэн назвал такое развитие событий «небезопасным и не подобающим для моряков».

Корреспондент издания Марк Никол, в свою очередь, стал свидетелем происшествия в Черном море и подтвердил факт предупредительного огня. «Только российские моряки точно знают, в кого и в каком направлении они стреляли. Но учитывая их раздражение из-за того, что они не могли убедить Defender изменить курс, мы были вероятной целью, хотя и вне зоны поражения», – заявил корреспондент.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.

Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.