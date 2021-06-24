ФСБ опубликовала видео с британским эсминцем в Черном море

Британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш», – сказала Захарова, передает ТАСС.

«Здесь не только ответ дипломатии, как вы, ознакомившись с заявлением Министерства обороны нашей страны, понимаете, это комплексный ответ, вот по таким наглым заходам, по абсолютно бесцеремонным провокациям будет даваться ответ. Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Захарова также назвала «враньем в лицо» реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем. «Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста», – сказала Захарова.

«Не все же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации – видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье. Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики», – заключила представитель МИД.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер.

В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы».