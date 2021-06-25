Авиаэксперт оценил опасность отказа газовой турбины в SSJ-100

Согласно сертификации самолета SSJ-100, воздушное судно должно в случае остановки одного из двигателей безопасно продолжить полет на одном, что и продемонстрировал «Суперджет», севший в Краснодаре, заявил газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров.

Самолет Sukhoi Superjet 100 благополучно совершил вынужденную посадку в аэропорту Краснодара после отказа газовой турбины, сообщил представитель экстренных служб. По предварительным данным, на борту находился 91 человек.

«Скорее всего, произошел некий отказ двигателя. Турбина присутствует в двигателе, но сама по себе она отказать не может, разве что она может разрушиться, например. Но вряд ли, если самолет только-только совершил посадку, когда двигатель еще никто не вскрывал и не смотрел, можно определить, что проблема именно в турбине. Поэтому здесь пока, скорее всего, мы можем говорить об отказе двигателя. А причин может быть множество – как разрушение каких-то частей в самом двигателе, так и с подачей топлива проблема или просто в него птица попала», – говорит Гусаров.

Тем не менее эксперт объясняет, что Sukhoi Superjet, как и все самолеты гражданской авиации, имеет сертификат летной годности. Причем не только российский, но и европейский. Соответственно, самолет сертифицирован по самым жестким требованиям.

«В этих требованиях по сертификации самолета заложено, что воздушное судно должно в случае остановки одного из двигателей безопасно продолжить полет на одном двигателе и совершить посадку. То есть отказ одного двигателя не должен являться угрозой жизни пассажиров. Что мы, собственно, и наблюдали: SSJ-100 на одном двигателе нормально благополучно совершил посадку без каких-либо проблем или усилий. Пассажирам ничего не угрожает», – подытожил собеседник.

В мае прошлого года самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, поскольку у него отказал левый двигатель.