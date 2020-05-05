«Суперджет» экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя

В связи с отказом двигателя пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщают информационные агентства.

В экстренных службах сообщили, что самолет направлялся в Саратов, но «отказал левый двигатель», поэтому было принято «решение о возвращении». В воздухе SSJ-100 находился около получаса, сделав несколько кругов перед приземлением. Самолет «совершил экстренную посадку в штатном режиме», никто не пострадал, передает ТАСС.