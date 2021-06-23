|
|
Выборы-2021: «Коммунисты России» лишают футболистов денег, а «Новые люди» проводят квест на Урале
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Пятым кандидатом на пост главы Белгородской области стал единоросс Вячеслав Гладков. «Новые люди» собрали сотни своих волонтеров на «квест» у лесного озера на Урале. Сергей Миронов инициировал отмену УДО по тяжким и коррупционным преступлениям. А лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин призвал отобрать призовые у футбольной сборной и раздать их бедным.
Врио главы Белгородской области Вячеслав Гладков подал документы на выдвижение кандидатом в губернаторы от «Единой России». По словам Гладкова, он еще не решил, уйдет ли на время предвыборной кампании в отпуск или будет общаться с избирателями параллельно с выполнением обязанностей по руководству регионом. До назначения врио губернатора Белгородской области в ноябре Гладков занимал пост вице-губернатора Ставрополья, ранее – вице-губернатора Севастополя. Как пишет ТАСС, документы в избирком для выдвижения в губернаторы ранее сдали представители четырех политических сил: Партии пенсионеров, ЛДПР, КПРФ и эсеров.
Депутаты думской фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект об отмене условно-досрочного освобождения (УДО) и амнистии для осужденных за тяжкие и коррупционные преступления. Комментируя проект, руководитель фракции Сергей Миронов напомнил о том, какая взятка официально считается особо крупной – более 1 млн рублей. «Для настоящего коррупционера миллион – это не деньги. Там совершенно другие ставки, и особенно у тех, кто курирует вопросы госзакупок», – заявил Миронов. В список преступлений, осужденным за которые не полагается никаких амнистий, лидер эсеров добавил и фальсификации на выборах. Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство.
В Челябинской области, в лагере на берегу озера Сугояк завершились сборы волонтеров партии «Новые люди», обучение которых в форме «квеста» провели специально приглашенные эксперты. Около трехсот волонтеров были разбиты на пять команд, каждая из которых представляла вымышленную партию – Партия реалистов, Партия перемен и так далее. Каждая партия вела собственную избирательную кампанию. Волонтеров не только наблюдать за работой избирательного участка, но и тому, как вести агитацию и общественные дебаты в условиях пандемии.
Как пишет «КП», в качестве тренировки команды предлагали варианты решения реальных проблем Челябинска – в сфере экологии, ЖКХ, благоустройства города, и некоторые из предложений партия «взяла на вооружение», сообщил глава челябинского отделения «Новых людей» Максим Гулин.
Лидер Коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР) Максим Сурайкин в интервью радио «Говорит Москва» потребовал лишить футбольную сборную России гонорара за «Евро-2020». Сумма гонорара, как сообщается, составляет 10,7 млн евро. По мнению политика, допустив проигрыш с разгромным счетом, футболисты не выполнили свою главную задачу, поэтому «ни копейки этих денег не заслужили». Гонорар, считает Сурайкин, следует направить на более полезные цели, например, на поддержку малоимущих семей и детского спорта.
Как считает глава Российской ассоциации по связям с общественностью, политтехнолог Евгений Минченко, выдвижение Вячеслава Гладкова в главы региона не оставляет остальным кандидатам в Белгородской области никаких шансов. «Нынешний белгородский врио – выпускник «школы губернаторов» и единоросс, хотя само по себе это не дает стопроцентных шансов на победу. Но в пользу врио говорят другие его качества. Гладков аккуратно выстроил отношения с элитами, мы видим его активность при подписании различных соглашений с крупными бизнес-субъектами региона. Кроме того, Гладков достаточно активно занимается прямой коммуникацией с населением, по этому показателю он – «отличник» среди губернаторов «новой волны». Наконец, в Белгородской области настроена четкая электоральная «машина», доставшаяся в наследство от прошлого губернатора Евгения Савченко. Так что не думаю, что претенденты от других партий смогут с ним серьезно поспорить. Мой прогноз для Гладкова – самый благоприятный», – сказал политтехнолог.
Как предполагает Минченко, в этой ситуации оппозиция в Белгородской области сосредоточит свое внимание на выборах в Госдуму.
Политтехнолог скептически оценил призыв лидера эсеров Сергея Миронова отменить условно-досрочное освобождение в случае тяжких и коррупционных преступлений. «В последнее время наметился явный уклон «Справедливой России» в репрессивные предложения. Это может оттолкнуть ее старых избирателей. Не думаю, что эта узкая «нишевая» тема вызовет резонанс у широкого избирателя – считает эксперт. – Но с помощью таких инициатив Сергей Миронов неплохо выполняет задачу почти ежедневно присутствовать в новостях, создавая информационный шум».
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что «Новые люди» опоздали со сборами своих волонтеров на партийный тренинг. «Насколько я понял, смысл в том, чтобы подготовить не только кандидатов, но и руководителей и работников штабов. Но все структуры, которые всерьез готовились к выборам, проводили подобные тренинги заранее, а не тогда, когда избирательная компания уже началась», – полагает Мартынов.
По мнению политолога, не исключено, что «Новые люди» окажутся партией-однодневкой. «Запала основателя и главного финансового спонсора этой партии не хватит больше, чем на одну думскую кампанию. Если они смогут перешагнуть хотя бы трехпроцентный барьер, то получат госфинансирование и возможность участвовать в региональных выборах разного уровня. Сумеют провести хотя бы одного «одномандатника» в Госдуму – это станет для них еще одним драйвером роста. Если потерпят фиаско – их быстро спишут со счетов. Таких примеров была масса за последние годы», – резюмировал Мартынов.
Требование лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина лишить российских футболистов положенных гонораров политолог оценил как классический пример популизма.
«Сурайкин сам себе политтехнолог, сам себе режиссер. Он известен подобными вещами и подтверждает репутацию «рефлектора» общественных настроений. После позорного проигрыша датчанам настроения среди наших болельщиков таковы, что они готовы лишить футболистов не только гонорара. Удивляюсь, что другие партии не отреагировали так быстро и эффектно на эту спортивную повестку», – сказал Мартынов.
Впрочем, добавляет политолог, яркое заявление вряд ли существенно прибавит Сурайкину голосов на выборах. «Думская кампания только началась, а к сентябрю поражение наших футболистов забудется. За это время мы услышим еще много других эпатажных высказываний от разных партий», – уверен Мартынов.
Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.
Дания отклонила апелляцию Nord Stream 2 AG на требование изучить новый маршрут
Апелляционный совет Дании в марте отклонил апелляцию оператора проекта «Северный поток – 2» – Nord Stream 2 AG на требование датского энергетического агентства DEA в 2019 году изучить новый маршрут газопровода, говорится в проспекте к еврооблигациям Газпрома.
Газпром напоминает, что в апреле 2019 года Nord Stream 2 AG подал апелляцию против решения DEA, требующего от компании подготовить и подать экологический отчет и заявку на строительство по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне страны. К тому моменту на рассмотрении регулятора уже находились две заявки на альтернативные маршруты «Северного потока – 2», первая из которых была подана в 2017 году.
«22 марта 2021 года Апелляционный совет Дании отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Данное решение не влияет на идущие сейчас работы и реализацию проекта «Северный поток – 2», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
Необходимость подачи третьей заявки в 2019 году еще больше затянула принятие решения Данией по строительству «Северного потока – 2» в водах страны, которая с августа 2018 года была единственной неопределившейся по данному вопросу. Разрешение на строительство, в итоге, было выдано лишь в конце октября 2019 года, но возможность воспользоваться им у Nord Stream 2 AG появилась только через месяц из-за периода на оспаривание.
Еще чуть позже, в декабре 2019 года, США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Работы по строительству «Северного потока – 2» возобновились только спустя год – в декабре 2020 года силами уже российских судов. В июне было завершено строительство первой нитки газопровода и начаты пусконаладочные работы.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Мать Наташи Королевой озвучила размер своей пенсии в США
|
|
Живущая в Майами Людмила Порывай, мать певицы Натальи Королевой, рассказала, что получает в США пенсию, хотя и никогда не работала в Соединенных Штатах.
«В Америке я получаю пенсию. Я ни одного дня не работала, и у меня пенсия – 600 долларов по старости (более 43 тыс. рублей)», – приводит ее слова НТВ.
В США она переехала в 1990-х годах. 75-летняя Порывай живет в Майами в апартаментах, которые ее дочь купила еще в 2000-х годах. Порывай в США вышла замуж, брак длится уже 28 лет. Ее супруг эмигрировал в США более 40 лет назад, он один из первых открыл в Майами русский ресторан, пишет «Комсомольская правда». Сама певица владеет квартирой (630 кв. м) в многоэтажке, расположенной на второй пляжной линии.
В 2020 году портал Teleprogramma.pro опубликовал интервью с актером и бодибилдером Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Артист, как заявило СМИ, пожаловался, что коронавирус ударил по их с Королевой семейному бюджету. Также он якобы заявил, что в отличие от пенсионеров, которые стабильно получают пенсию, артисты «не имеют ни копейки». Высказывание Глушко вызвало широкий общественный резонанс. Позднее Глушко назвал статью «бредом» и «фейком», а вызвавшее резонанс высказывание «вывернутым и вырванным из контекста».
Стали известны обстоятельства поножовщины между девушками-вожатыми детского лагеря в Подмосковье
|
|
В Подмосковье задержана 23-летняя вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве своей коллеги. Следователи восстановили картину произошедшего.
«По данным следствия, 22 июня в детском лагере, расположенном в Пушкинском городском округе, в помещении для проживания обнаружено тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержана коллега потерпевшей, с которой они вместе проживали в комнате. Установлено, что преступление совершено в ходе конфликта, при этом подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику», – говорится в сообщении на сайте СК по Московской области.
«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Криминалистами и следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты смывы и нож, а также другие предметы, имеющие значение для следствия, проводятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения», – отметили следователи.
Между тем источник в правоохранительных органах назвал причину произошедшего конфликта.
«По предварительным данным, во время распития девушками алкоголя между ними завязался спор о том, кто лучший вожатый. Спор перерос в конфликт и нападение с ножом», – сообщил ТАСС
В итоге девушки ранили друг друга. Одна из них погибла от ножевого ранения. Вторая получила незначительные раны на руке, выхватывая нож у своей оппонентки.
Источник добавил, что девушки не были знакомы до работы в лагере. По его словам, нападение произошло ночью, когда дети спали, они ничего не видели.
Эксперт назвал заявления МИД Словакии частью политического заказа по дискредитации РФ
|
|
«Заявления Словакии об «экологическом загрязнении» при «советской оккупации» – это политика отдельно взятых властей, которые действуют в угоду Западу для достижения личных коммерческих выгод», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Самонкин. Так он отреагировал на слова МИД Словакии по случаю 30-летия вывода советских войск из Чешской и Словацкой Федеративной Республики.
«В заявлении МИД Словакии видны западные тенденции русофобской политики по причине того, что большая часть санкционного давления против России идет на фронте попыток исказить и переписать нашу историю. Главная задача Запада – принизить роль Советского Союза и в целом Красной армии. Это тенденция делать из СССР козла отпущения, империю зла, которая стремилась не к освобождению и помощи европейским странам, а к якобы их оккупации», – считает президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.
Отголоски этой тенденции заметны на территории всего европейского континента, начиная со стран Прибалтики. «Те, кто делает подобные заявления против России и ее истории, действуют по некоему отработанному сценарию информационной войны. Чехословакия развивалась успешно и суверенно, но во время Второй мировой войны была оккупирована немцами и перестала существовать как государство. Но именно Красная армия спасла эту страну от разорения, и тем самым мы подарили им независимость», – напомнил эксперт.
Во времена холодной войны и образования Варшавского договора «западные деструктивные силы попытались раскачать Чехословакию в угоду своим интересам и превратить страну в форпост против СССР». «Советский Союз ни в коем случае не оккупировал Чехословакию, а поддерживал ее военно-политическим путем. От его позиции зависел мир на территории Европейского союза», – убежден Самонкин.
Во вторник словацкий МИД выступил по случаю 30-летия вывода советских войск из Чешской и Словацкой Федеративной Республики. Дипломаты считают, что советские войска осуществляли «оккупацию», которая затормозила демократические процессы, стартовавшие в 1968 году, и привела к «большому экономическому ущербу, уничтожению зданий, дорог и серьезному экологическому загрязнению».
Политолог назвал слова про «экономический ущерб» и «серьезное экологическое загрязнение» ярким проявлением русофобских тенденций. «Россию опять пытаются демонизировать и использовать против нее некие исторические факты, утверждения о фейковой оккупации, что якобы во времена Второй мировой и холодной войн мы пришли не освобождать, а завоевывать Европу. Все это является частью единого политического заказа по дискредитации России», – подчеркнул собеседник.
Политолог не исключает, что Словакия рассчитывает на некие материальные компенсации от России по примеру прибалтийских республик. В отличие от Германии и Франции, экономики менее крупных европейских стран пострадали от миграционного кризиса. «Словакия, как прибалтийские республики и Чехия, по сути, выживает. В данной ситуации, когда Евросоюз трясет политически и экономически, эти страны будут пытаться наравне с русофобской пропагандой воскресить исторический призрак холодной войны с целью получить от России дополнительные экономические дивиденды якобы за разрушение независимости Чехословакии... Мне кажется, в Братиславе пойдут еще дальше и вспомнят события Второй мировой войны, будут заявлять, что им жилось лучше в протекторате, нежели сейчас, то есть продолжат искажать историю в угоду своим экономическим убеждениям. Все это является провокационным экономическим шантажом против нашей страны», – прогнозирует Самонкин.
Назван главный симптом коронавируса у вакцинированных пациентов
|
|
Британские исследователи зафиксировали признак заражения коронавирусом, который встречается только у вакцинированных от инфекции пациентов – частое чихание.
По данным приложения для отслеживания симптомов ZOE COVID Symptom Study, у вакцинированных инфекция поначалу проявляется через частое чихание. При этом у непривитых этот симптом считается признаком не COVID-19, а скорее простуды или аллергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Express.
Ученые отмечают, что люди, которые вакцинировались и все же заразились, хоть и в легкой форме, также жалуются на чихание. Этот симптом не входит в двадцатку самых распространенных при заражении коронавирусом. Чаще всего у пациентов наблюдается высокая температура, потеря вкуса или обоняния, утомляемость, головная боль, диарея, насморк, сбивчивое дыхание и непрерывный кашель.
«Если вы сделали прививку и начали много чихать без причин, нужно оставаться дома и сдать тест на COVID-19, особенно если вы живете или работаете с людьми, которые подвержены высокому риску заражения», – посоветовали авторы исследования.
Ранее руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин заявил, что все больше тяжелых случаев течения коронавируса наблюдается у молодых людей, это свидетельствует о том, что заболевание «молодеет».
Немцы восхитились статьей Путина к 80-й годовщине начала ВОВ
Читатели немецкой газеты Die Zeit оценили статью президента Владимира Путина, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду, что отношения Москвы и Брюсселя наладятся.
«Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора», – написал Joaber, передает РИА «Новости».
«Считаю правильным, что Владимир Путин здесь пишет и высказывает свою точку зрения. ... В память о нашей кровавой истории мы должны вместе с Россией работать над тем, чтобы развивать солидарность друг с другом, а также вместе заботиться о природе. Отбросить обиды и ненависть и проникнуться духом умиротворения – это правильный путь!» – поделился мнением пользователь с ником «Альтернатива альтернативе».
«Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства», – уверен Matthias Wilke.
«Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает», – отметил Herr Nadel.
«Очень важный импульс от Zeit! Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелился подхватить этот импульс и активно его развивать. За мирное сосуществование на равных. За уважение. За то, чтобы было больше общения и меньше силовых игр и конфронтации», – подытожили читатели.
Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг ее опубликуют в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян.
Эксперты оценили меморандум Британии и Украины о базах ВМС и строительстве военных кораблей
|
|
«Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон есть общая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Шеповаленко, комментируя подписание меморандума между Украиной и Британией о совместном строительстве военных кораблей и двух баз.
«Меморандум – это еще не твердое обязательство. Это соглашение о намерениях, где стороны обозначают: «мы готовы сделать это – а вы в качестве встречного шага сделаете это». В таких случаях говорят: дай Бог нашему теляти да волка съесть», – отметил военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко.
Впрочем, подписание меморандума между Киевом и Лондоном подтверждает единую политику НАТО в отношении сдерживания России в том числе на украинском участке, добавил собеседник. «Этим договором Великобритания заявляет о желании поддержать своих подопечных. Очевидно, Лондон начнет помогать со строительством кораблей, поскольку британцы прекрасно понимают: украинские ВМС существуют лишь номинально, серьезных боевых кораблей и вспомогательных судов у них нет», – отметил Шеповаленко.
По словам эксперта, мест для строительства баз ВМС Украины не так много. «Здесь речь может идти о пунктах базирования двойного назначения: во-первых, для Военно-морских сил Украины, а во-вторых, для захода кораблей дружественных Украине государств. Прослеживается два возможных места базирования. Первый узел – это Одесса – Ильичевск (Черноморск). А второй – в районе Николаева, Херсона и Очакова. То есть ближе к Крыму. Но, по-моему, там мелководье. Катера, конечно, могут базироваться, но все, что покрупнее – будет базироваться в Одессе», – предположил собеседник.
Также строительство базы возможно в Мариуполе – крупнейшем городе на берегу Азовского моря, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
При этом у Британии вряд ли хватит средств для реконструкции украинских судостроительных предприятий. «Наверное, речь идет скорее о реконструкции нескольких цехов, где строятся катера. Видимо, будет проведена какая-то работа, чтобы собирать их из машинокомплектов. Поэтому говорить о полномасштабной перестройке верфи, думаю, не стоит», – пояснил собеседник.
Схожей точки зрения придерживается и Шеповаленко. «Что там реконструировать? Даже в России многие комплексы после 90-х невозможно реконструировать. Поэтому, на мой взгляд, в меморандуме обозначено лишь пустое изъявление желания», – указал эксперт.
«И в целом подписание меморандума выглядит как некое перекидывание мячика. Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон единая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – резюмировал Шеповаленко.
Ранее в пресс-службе министерства обороны Украины сообщили о том, что Киев и Лондон совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины. Соответствующий меморандум был подписан накануне.
«В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», – говорится на сайте военного ведомства Украины.
По данным пресс-службы, участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. Уточняется, что эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу.
Ранее сообщалось, что Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Матвиенко призвала сборную России по футболу «или играть, или не позориться»
|
|
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что очень расстроена поражением сборной России на чемпионате Европы и посоветовала футболистов «или играть, или не позориться».
«Я очень расстроена и, честно, очень огорчена... Я вообще очень страстный болельщик и, конечно, смотрела все игры. И я думаю, я в этих чувствах не одинока: большинство болельщиков страны очень расстроено игрой нашей команды», – передает ее слова РИА «Новости».
Матвиенко допустила, что одной из причин поражения национальной команды является низкий уровень мотивации команды. «Я не чувствовала вот этой воли к победе – любой ценой выиграть, добиться, победить... Или играйте, или не позорьтесь, вот правда», – сказала она.
По мнению спикера Совфеда, футбольную политику в России необходимо «в корне менять».
«Почему мы в такой огромной стране не можем найти 11 футболистов, которые хороши играют в футбол? Почему? Маленькие страны, они нам показывают пример. Это вопросы, наверное, к тренерам. Это тема, на которую всегда говорю и буду говорить: нам надо сосредоточиться не на закупке легионеров, нам надо сосредоточиться на развитии детского футбола, детских школ, доступных для всех. Не платных футбольных школ, куда трудно пробиться, а на дворовом футболе, на семейно футболе, на народном футболе и на поиске и отборе вот этих звездочек футбольных», – сказала она.
Матвиенко привела в пример российский балет, которых «до сих пор» остается «номером один» благодаря сохраненной школе и системе.
Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020.
Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».
Министр спорта Олег Матыцин заявил, что ведомство совместно с Российским футбольным союзом (РФС) проанализирует итоги выступления сборной на чемпионате Европы по футболу, важно провести реформы в российском футболе.
В Москве разрешат посещать кафе и рестораны только с ПЦР или антителами к COVID
|
|
Посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку, соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
При этом наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом. Получить код можно при помощи электронной медицинской карты Москвы; портала mos.ru; ресурса ЕМИАС.ИНФО; Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в регистратуре городской поликлиники, говорится в сообщении на сайте мэра.
Бумажные справки и сертификаты будут недействительны. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов.
Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. До этого они смогут работать навынос или на доставку.
Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях.
Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Разрешено будет открыть их только в случае, если организаторы сделают «свободную от ковида зону» и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды.
Ранее Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах.
Эксперт оценил беспокойство норвежцев из-за российской горбуши
|
|
«Норвегия ничего не может потребовать от нашей страны, так как современная Россия не имеет никакого отношения к акклиматизации горбуши», – сказал газете ВЗГЛЯД доктор биологических наук, профессор ихтиологии Михаил Глубоковский. Ранее норвежские ученые обвинили СССР в надвигающейся экологической катастрофе из-за экспериментов с горбушей, которая якобы вытесняет лосося и форель.
«Современная Россия к акклиматизации горбуши никакого отношения не имеет, потому что это было сделано во времена СССР. Сейчас этой страны нет. С таким же успехом мы можем предъявить претензии норвежцам в том, что они были пособниками фашисткой Германии. Но это было бы неадекватно», – считает доктор биологических наук, научный руководитель Института рыбного хозяйства и океанографии Михаил Глубоковский.
По словам эксперта, вселение новых видов может по-разному влиять на местную экосистему – все зависит от того, как эти виды там обживутся. Бывают агрессивные вселенцы, которые вытесняют местную фауну. «Что касается горбуши, то я не вижу проблемы», – говорит Глубоковский. – Напротив, ученые из Архангельска и Мурманска говорят о слишком низкой численности вселенной горбуши».
«На окраинах ее ареала, на Дальнем Востоке России, она просто не выдерживает конкуренции с третичной фауной – щукой и окунем. Для них горбуша как боксер-любитель, вышедший на профессиональный ринг. Они просто ее вытесняют, и это одна из причин, почему акклиматизация горбуши была неуспешна. Ее уловы в Белом море очень невелики – ежегодно от 200 до 400 тонн, иногда цифры падают до нуля. А на Дальнем Востоке России ловят 400 тыс. тонн, в тысячу раз больше, чем на Севере. То есть никакого нашествия горбуши на норвежского лосося нет и не будет», – подчеркивает собеседник.
Еще одной причиной того, что количество горбуши никак не скажется на обитании форели, лосося или семги, являются разные биотопы для нереста – горбуша с пресной водой связана очень слабо, в отличие от атлантического лосося и кумжи, которую часто называют форелью. «Нерестилища, которые занимает семга и кумжа, для горбуши непригодны. Так что высока вероятность, что никакой катастрофы с местными экосистемами не случится», – подчеркивает собеседник.
По мнению эксперта, причиной появления горбуши в Норвегии является глобальное потепление. «Она и раньше заходила в Арктику, а сейчас стала расселяться даже в те места, где раньше ей было жарковато. То есть она идет на Север, в том числе и в Норвегию. В прошлый цикл горбуша доплыла до Британских островов. Думаю, ничего страшного не будет».
Ученый напомнил, что до появления Конвенции о биологическом разнообразии, принятой в Рио-де-Жанейро в 1992 году «и подписанной в том числе нашей страной, всяческие переселения фауны были обычным делом». «Чили, Австралия, Новая Зеландия перевозили к себе тихоокеанских лососей, которые теперь очень популярны у рыбаков-любителей. Американцы вселили горбушу в Великие озера, и никакой катастрофы не произошло. Сейчас же мир думает по-другому, все борются за биоразнообразие и против потепления климата», – пояснил эксперт.
О том, что Норвегия может потребовать от России какой-либо компенсации как от правопреемницы СССР, по мнению Глубоковского, говорить не приходится. «Мы анализировали межправительственные соглашения. Все, что было сделано до вступления в силу и подписания «Конвенции по биоразнообразию» – это прошлое. История не имеет сослагательного наклонения. Ну а то, что они там шумят – ну и пусть шумят», – подытожил собеседник.
Напомним, портал nrk.no сообщил о том, что нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, считающих, что большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек. По данным издания, один из рыбаков вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши.
Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы.
Горбуша конкурирует в экосистеме с атлантическим лососем и форелью. Эксперты утверждают, что если тысячи горбуш окажутся в верховьях вместе с сотнями лососей, то между ними будет соревнование за еду с неудачным исходом.
В надвигающейся экологической катастрофе ученые винят СССР, который в пятидесятые годы прошлого столетия провел эксперимент по выращиванию дорогостоящей красной рыбы на своей территории. Для этого мальки горбуши были выпущены в реки Кольского полуострова, которые впадают в Белое море, поблизости от Баренцева моря.
Эксперт в рыбной отрасли Анатолий Евенко в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что «в заявлениях норвежцев есть некая политическая подоплека».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Москве побит 142-летний рекорд жары
В Москве установлен рекорд – плюс 31,9 градуса, последний раз такая жаркая погода была зафиксирована 142 года назад, в 1879 году.
«В Москве установлен рекорд жары. Рухнул температурный максимум. Такой жары 22 июня не было 142 года», – приводит ТАСС слова Тишковца.
Он отметил, что уже к 12.00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +31,9.
«Это самая высокая температура воздуха этого дня за всю метеоисторию наблюдений в Москве с 1879 года. Окончательная цифра станет известна вечером, по прогнозам, воздух сегодня прогреется до +35. В Тушино +32,2, на Балчуге +32,7», – добавил он.
Специалист отметил, что ожидается, что жара в столице начнет спадать в следующий понедельник, 28 июня.
Отметим, что еще утром во вторник синоптики предрекали Москве рекордную жару.
Песков: Дискриминация людей без прививки неминуемо наступит
|
|
Граждане без иммунитета к ковиду будут представлять угрозу для окружающих, поэтому некоторая дискриминация в этой связи неминуема, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, «реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», передает ТАСС.
«Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет – либо переболев, либо сделав прививку», – добавил Песков.
Во вторник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получает много обращений о дискриминации не привившихся от COVID-19 граждан, передает РИА «Новости».
«Мы видели это заявление. Безусловно, это повод для рассмотрения в оперативном штабе, но ситуация такова, что она требует энергичных мер», – сказал Песков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы.
СМИ рассказали о растущих потребностях Европы в российском газе
|
|
Потребность Европы в поставках российского газа растет на фоне сокращения запасов и достигнет грядущей зимой высоких показателей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценки специалистов.
Согласно данным Gas Infrastructure Europe запасы газа в Европе на сегодняшний день на 25% ниже показателей, считающихся нормальными для этого времени года, передает ТАСС.
При этом, по мнению специалистов американского банка Citigroup, к началу отопительного сезона уровень газа в хранилищах будет находиться на самом низком за последние пять лет уровне. Это вызвано отчасти тем, что большинство поставок сжиженного природного газа (СПГ) уходят в данный момент в страны Азии для обеспечения потребностей Китая и Индии. Еще одной причиной Bloomberg отмечает то, что поставки газа и стран Северной Европы упали до наиболее низких показателей с января.
По мнению агентства, это способствовало тому, что Европа оказалась еще более зависима от России.
«Снижение напряженности на европейском рынке, который и без того столкнулся с наиболее высокими ценами с 2008 года, может таким образом зависеть от «Северного потока – 2» – соединяющего Россию с Германией трубопровода, [в строительстве которого] наблюдаются задержки, вызванные санкциями США», – отмечает агентство.
Вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо отметил, что в случае, если «Северный поток – 2» не будет запущен к началу отопительного сезона, а Россия не увеличит транзит газа в Европу через Украину, это может «грозить ростом цен» для европейских потребителей.
«Я сомневаюсь, что последуют отключения, но на данный момент зимний период обещает быть непростым», – указал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Европа ради выгоды пошла на предательство, резко нарастив потребление угля на фоне нехватки природного газа.
Власти Москвы установили срок статуса «переболел» для перенесших COVID-19
Переболевший коронавирусом москвич может носить такой статус на протяжении полугода, сертификат со статусом «ПЦР» действует 72 часа, заявила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
«Статус «Переболел» будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней», – пояснила Ракова, передает РИА «Новости».
Сертификат со статусом «ПЦР» действует 72 часа, он доступен в электронной медкарте гражданам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.
«Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы», – заключила заммэра.
Также она сообщала, что в последние три недели в Москве фиксируется взрывной рост заболеваемости коронавирусом.
Напомним, посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку.
Меркель пригласила Зеленского в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе
|
|
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским пригласила его в Берлин для обсуждения урегулирования в Донбассе, сообщил офис украинского лидера.
«Федеральный канцлер пригласила главу украинского государства осуществить в ближайшее время визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования в Донбассе», – говорится на сайте офиса президента Украины.
Зеленский подтвердил приглашение Меркель посетить Украину для участия в саммите переговорной площадки «Крымская платформа» и мероприятиях по случаю 30-летия независимости страны.
Также собеседники поговорили на тему начала Великой Отечественной. Они «отметили важность исторической ответственности за преступления нацизма» на территории Украины.
Позднее украинский лидер в своем Twitter поблагодарил Меркель за приглашение. «Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества», – написал он.
Ранее Зеленский заявлял, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.