Дзюба извинился перед Россией Ургант пошутил над поражением сборной России в игре с Данией В Сети оценили итоги матча сборных России и Дании 22 июня 2021, 09:03

Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». «Слабаки!!! Просто слабаки!!! Удар то держите, слабаки!!!» – раскритиковал комментатор Дмитрий Губерниев российских футболистов. «Самым ярким впечатлением чемпионата Европы по футболу останется мой блестящий диалог с Ольгой Бузовой!!! Так и живем!!!» – добавил он позже. «Никто ничего не смог сделать. Так бывает. Инфраструктура есть, деньги есть, условия есть. Но, результат налицо. Каждый футболист, вышедший на поле сегодня, хотел выиграть этот матч. Дания сильнее? Почему Дания сильнее? А могли же и обыграть Данию? Эти вопросы сейчас на языке у всех болельщиков. Но, сложилось, как сложилось. Это спорт. И здесь гарантий нет. Поэтому давайте уважать сборную, а не оскорблять», – прокомментировала итоги игры генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. «Итог привычный, а злости как в первый раз. Скажу честно. Я очень и очень устал. Устал от того, что сборная моей страны играет так. Играет без желания и воли. Играет так, будто это товарищеский матч, а не решающая игра Евро-2020. Вы спросите меня: а в честь чего ты решил, что дело в отсутствии их желания? Они же профи, у них же амбиции. Я отвечу. Отвечу, что не видел ни одного профи, который, проигрывая на 77-й минуте матча, стоял бы в центре поля и смеялся. … Мне грустно и больно смотреть матчи сборной России на крупных турнирах. Но каждый раз я зачем-то верю. И буду делать это дальше. И я не один такой, поверьте. Каждый раз мы верим и надеемся, каждый раз последний матч для нас становится решающим. И каждый раз результат один и тот же. Был ЧЕ-2008, был ЧМ-2018. А больше ничего», – пишет радиоведущий программы о футболе «Итог привычный, а злости как в первый раз. Скажу честно. Я очень и очень устал. Устал от того, что сборная моей страны играет так. Играет без желания и воли. К нему куча претензий. Но, черт возьми, неужели это он заставлял наших футболистов отдавать мячи под удар датчанам? Бельгийцам? Мне кажется, что нет. Черчесов не дал результат, за это его следует уволить. Но игру не дали, по крайней мере на этом турнире, футболисты», – добавил ведущий. «Подытоживая, скажу так. Наши ожидания – наши проблемы. И пора нам ожидания снизить. Последние годы показали, что сборная России – очень средняя команда. И уже пора это не только признать, но и начать исправлять. Исправлять из глубины, а не по верхам. И тогда, быть может, что-то поменяется. Знакомая мысль? Да. И от этого ещё грустнее», – заключил Хамидулин. К нему присоединился главный редактор журнала Esquire Russia Сергей Минаев. «Я вот честно вам скажу. Не хочу я критиковать сборную России. Я за футболом слежу с 1986 года и как-то уже публиковал здесь список отмазок за каждую неудачу. Ярких проблесков за 35 лет на моей памяти было всего четыре: Сборная СССР (Мундиаль 1986 (нас реально засудили с Бельгией в 1/4), Евро 1988 (вышли в финал), Сборная России (Евро 2008, полуфинал), Мундиаль 2018 (четвертьфинал). Из чего можно сделать вывод, что играть в футбол у нас не получается. Вот у бразильцев не получается в хоккей, а у нас не получается в футбол. И все», – выразил мнение Минаев. «Иногда, примерно раз в десять, а то и в двадцать лет, мы прыгаем выше головы (за что спасибо большое). В остальное время играем, как умеем. Бразильцы в хоккей не умеют хуже, чем мы не умеем в футбол», – добавил он. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев так прокомментировал игру россиян: «Ну все, все, все. Что могли, то и сделали. В очередной раз отмучились, упокой их кожаную душу». Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в свою очередь отметил второй забитый датчанами мяч: «Дания не может – Россия поможет»: Сборная России пропустила, возможно, самый нелепый гол Евро-2020 - 0:2». «По счету это больно, но по ситуации на поле – вполне предсказуемо»: Россия - Дания - 1:4», – подвел он также итог матча. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обратил внимание на выступление капитана сборной Артема Дзюбы после матча. «Слово «жопа» он в эфире произнести может, а «обосрались» – смелости не хватило. Отсюда – «обкакались». И в этом, пожалуй, вся нынешняя сборная», – написал Коц. Тем временем телеведущая Ксения Собчак обратила внимание, что модель, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова еще до матча с Данией заявила, что у российской сборной нет шансов на Евро-2020. «Узнал о существовании какой-то Заремы, жены (жены же?) Федуна. Раньше не знал», – ответил на это Максим Кононенко. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020.

Венгерский футболист потерял сознание на игре против французов 19 июня 2021, 17:14

Капитан венгерской сборной по футболу Адам Салаи потерял сознание в ходе матча группового этапа ЧЕ-2020 с Францией, который проходит в Будапеште. Футболист смог прийти в себя через несколько минут, он самостоятельно покинул поле, тренер заменил Салаи на 26-й минуте на Неманью Николича, передает ТАСС. Адаму Салаи 33 года, он играет за немецкий клуб «Майнц», забил за прошлый сезон один мяч за 18 игр. Напомним, в минувшую субботу в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Его выписали из больницы 18 июня. Россия не вышла в плей-офф Евро-2020 21 июня 2021, 23:54

Матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Российская сборная проиграла со счетом 1:4. Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии. В результате Россия набрала три очка и заняла последнее место в группе В, передает ТАСС. Сборные России, Дании и Финляндии набрали по три очка, но по дополнительным показателям датчане стали вторыми, финны – третьими, россияне четвертыми. Команда Бельгии с девятью баллами вышла в 1/8 финала с первого места, передает РИА «Новости». Напомним, игра прошла в Копенгагене. Первый тайм завершился голом Миккеля Дамсгора в ворота россиян. Во втором тайме Юссуф Поульсен увеличил отрыв датчан, но Артем Дзюба реализовал пенальти и отыграл один мяч. Однако Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле в третий и четвертый раз поразили ворота российской сборной. На ваш взгляд Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020? Англия

Бельгия

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Португалия

Россия

Франция

Хорватия

Другая страна

Нейросеть просчитала, как далеко сборная России сможет пройти на ЧЕ-2020 21 июня 2021, 15:19

Наиболее вероятным исходом для российской сборной на ЧЕ-2020 будет игра в четвертьфинале турнира, такой прогноз дала нейросеть. «Компьютер предсказал «путь» сборной России и других команд, потенциально связанных с Россией сеткой соревнований. Согласно прогнозу, Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в одну восьмую финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в четвертьфинале встретятся с командой Нидерландов, которые, в свою очередь, обыграют в одной восьмой шведов. Нейросеть предсказывает, что на этом соревнования для россиян закончатся: в полуфинал пройдет команда из Нидерландов», – цитирует заявление РИА «Новости». Разработчики применили «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых – нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск». В комбинацию включили Bidirectional Encoder Representations from Transformers и Text-to-Text Transfer Transformer, информацию обрабатывали при помощи алгоритмов классического машинного обучения. Ранее кот-оракул Ахилл предсказал победу российской сборной в матче с финской командой и проигрыш в игре против Бельгии. Оба предсказания сбылись. Черчесов высказался об отсутствии российских болельщиков на матче с Данией 20 июня 2021, 17:16 Текст: Алексей Дегтярев

Отсутствие российских болельщиков на игре с командой Дании не станет проблемой для футболистов, заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. «Это будет наша первая выездная игра в двух крупных турнирах, и без наших болельщиков. Однако это не проблема. Мы не говорили слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с этим бороться. Наша задача – хорошо выполнять свою работу и получать результат», – сказал Черчесов, передает «Чемпионат». По его словам, сборная рассчитывает опираться в игре с датчанами на тактику и командную игру, это должно сыграть ключевую роль. «Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне», – заключил он. Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, российским болельщикам, как и фанатам других иностранных сборных, запрещен из-за запретов властей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил, что в составе российской сборной по футболу есть сильные игроки, и она является достойным соперником для датских футболистов. Дзюба извинился перед Россией 22 июня 2021, 00:30

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба извинился перед страной за поражение в матче с Данией на чемпионате Европы. «Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за поражение», – сказал Дзюба, отметив, что «оно, может быть, не по игре, но оно лишний раз показывает, что когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, на таком уровне это не прощается». «Мы вместе выигрываем и проигрываем – игроки, прежде всего, нам все разжевали. Те, кто этого жаждали, – ликуйте, можете радоваться. Атмосфера потрясающая, вот к чему надо стремиться, так болеть», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Матч ТВ». Комментируя второй мяч, который сборная России пропустила после ошибки Романа Зобнина, Дзюба сказал, что тот «извинился». «Мы пытались ему помочь, он боец», – заявил Дзюба. По его словам, появился «шанс», когда Россия забила гол в ворота Дании, россияне «пошли вперед, а потом пропускаем невероятный гол с 40 метров». Он заявил: «Сборная Дании примерно нашего уровня, да, они больше контролировали, знали, что будут дальние забросы». Как отметил капитан сборной России, «не может быть в команде лучшим плеймейкером вратарь, у нас все передачи назад». «Любим искать себе приключения», – сказал он. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Германия обыграла Португалию на ЧЕ-2020 19 июня 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкая сборная по футболу в матче с Португалией на чемпионате Европы-2020 в Мюнхене обыграла конкурентов со счетом 4:2. Первыми забили португальцы, на 15-й минуте матча гол в ворота немецкой сборной забил Криштиану Роналду, на 35-й минуте португальский защитник Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота, через четыре минуты также сделал другой португальский игрок Рафаэль Геррейру, передает ТАСС. Во втором тайме член немецкой сборной Кай Хаверц забил гол на 51-й минуте, Робин Госенс – на 60-й, а португалец Диогу Жоты отправил мяч в ворота соперника на 67-й минуте. В матче Дания – Россия на Евро-2020 забили первый гол 21 июня 2021, 22:51

Футболисты сборной Дании открыли счет в матче против команды России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. «Дамсгор с 20 метров пробил мимо Сафонова. Матвей даже не дернулся. Что странно. Удар был открытый, откровенный зевок нашего голкипера», – пишет «Чемпионат». Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Первый тайм завершен. В матче сборных Финляндии и Бельгии счет пока не открыт. Напомним, российская команда после двух туров набрала три очка и занимает второе место в группе B, датчане находятся на последнем месте без очков, лидер группы – сборная Бельгии (шесть очков), на третьем месте финны (три очка). Сборная России вышла на второе место в группе после победы с над командой Финляндии. Это была первая победа России на Евро-2020. Датчане забили четвертый гол команде России на Евро-2020 21 июня 2021, 23:40 Текст: Антон Антонов

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу команда Дании в третий и четвертый раз поразила ворота российской сборной. «Кристиансен забивает. Мяч и Матвей Сафонов метались по нашей штрафной площади, а защитники вратарю помочь не сумели. Получаем третий гол», – пишет «Чемпионат». Затем последовал четвертый гол в ворота россиян: «Понеслись отыгрываться, ошиблись в очередной раз и пропустили быструю контратаку. Мехле легко разобрался с игроками обороны и четко положил мяч в угол». Тем временем Бельгия забила два мяча в ворота сборной Финляндии. Напомним, счет открыл Миккель Дамсгор, а Юссуф Поульсен забил второй гол в ворота россиян. Артем Дзюба реализовал пенальти и отыграл один мяч. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Тренер датской сборной заявил об уважении к российским футболистам 20 июня 2021, 16:22 Текст: Алексей Дегтярев

В составе российской сборной по футболу есть сильные игроки, эта команда хорошо играет, заявил главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд перед встречей сборных. «Очень странно, что у нас нет очков, но мы концентрируемся на следующей игре, если победим, то сможем пройти дальше. Мы очень хотим выиграть этот матч, по сути, для нас Евро начинается сейчас. Сборная России хорошо играет, в составе есть достаточно сильные футболисты, мы уважаем эту команду. Это будет сложный матч, поэтому нам нужна будет поддержка болельщиков», – цитирует Хьюлманда ТАСС. Он назвал Артема Дзюбу и Алексея Миранчука «замечательными игроками», и отметил, что российский футбол многие склонны недооценивать. «Но это высококачественный футбол. Сборная России является достойным соперником. Мы будем готовы выйти на поле и подарить болельщикам замечательную игру, надеемся, что мы выиграем», – указал тренер датской сборной. Российская команда после двух туров на ЧЕ-2020 набрала три очка, она занимает второе место в группе B, датчане находятся на последнем месте без очков, лидер группы – сборная Бельгии (шесть очков), на третьем месте финны (три очка). Сборная России вышла на второе место в группе после победы с над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа ЧЕ-2020, единственный мяч забил полузащитник Алексей Миранчук. Это была первая победа России на Евро-2020. Ургант пошутил над поражением сборной России в игре с Данией 22 июня 2021, 09:12

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале прокомментировал поражение сборной России в игре с датчанами на чемпионате Европы по футболу. Как отметил Ургант, создатели его шоу рассчитывали на победу и не подготовили ничего на случай проигрыша. «Ну потому что, а чего, ну никогда не проигрывали, почему сегодня вдруг», – пошутил телеведущий, передает РИА «Новости». По его словам, футболисты проиграли не по своей вине, а «по вине сборной Дании». «Да, мы пропустили четыре гола, забили один, но наш – самый красивый, с пенальти», – добавил Ургант. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020». Россияне отыграли один мяч в матче с Данией на Евро-2020 21 июня 2021, 23:31 Текст: Антон Антонов

Российским футболистам удалось сократить преимущество сборной Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. «Отличная атака с левого фланга удалась россиянам. Караваев получает мяч в штрафной, пробрасывает на Соболева и его валят с ног. Судья указал на точку. Артем Дзюба реализует пенальти – 1:2», – пишет «Чемпионат». Напомним, встреча проходит в Копенгагене. Перед перерывом Миккель Дамсгор открыл счет, а в начале второго тайма Юссуф Поульсен забил второй гол в ворота российской сборной. МИД России пожелал удачи сборной России в матче с Данией на Евро-2020 21 июня 2021, 19:25 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова от имени министерства пожелала удачи российской сборной в матче с командой Дании. «Ребята, министерство иностранных дел России вас поддерживает. Мы болеем, смотрим, переживаем. Сил вам и удачи», – видеообращение размещено в ее Telegram-канале. Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, российским болельщикам, как и фанатам других иностранных сборных, запрещен из-за запретов властей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил, что в составе российской сборной по футболу есть сильные игроки, и она является достойным соперником для датских футболистов. Сборная России пропустила второй гол от команды Дании на Евро-2020 21 июня 2021, 23:23 Текст: Антон Антонов

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы футболисты сборной Дании обыгрывают команду России со счетом 2:0. «На поле твоиртся какой-то ад! Роман Зобнин разрезающей оборону российской сборной выводит на пустые ворота Поульсена, который делает счет 2:0. Это какой-то сюрреализм», – пишет «Чемпионат». Напомним, перед перерывом Миккель Дамсгор открыл счет в матче против команды России. Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Фернандес вошел в стартовый состав сборной России на матч Евро с датчанами 21 июня 2021, 21:17 Текст: Елена Мирошниченко

Защитник Марио Фернандес вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании, сообщает пресс-служба национальной команды. О том, что Фернандес вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании сообщает РИА «Новости». Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, российским болельщикам, как и фанатам других иностранных сборных, запрещен из-за запретов властей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее в пресс-службе сборной России сообщили, что у Фернандеса, получившего травму в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со сборной Финляндии, подозрение на повреждение грудного отдела позвоночника. По результатам обследования, у Фернандеса не подтвердилось повреждение позвоночника. Путин обсудил с главой ФИФА ЧМ по футболу в Катаре 21 июня 2021, 20:21 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин поговорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу подготовки чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре», – цитирует Пескова ТАСС. Он добавил, что Путин и Инфантино также поговорили на тему наследия российского ЧМ-2018 по футболу. Напомним, финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.