Россия не вышла в плей-офф Евро-2020 Дзюба извинился перед Россией 22 июня 2021, 00:30

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба извинился перед страной за поражение в матче с Данией на чемпионате Европы. «Прежде всего хотелось бы извиниться перед страной за поражение», – сказал Дзюба, отметив, что «оно, может быть, не по игре, но оно лишний раз показывает, что когда ты не забиваешь свои стопроцентные моменты, на таком уровне это не прощается». «Мы вместе выигрываем и проигрываем – игроки, прежде всего, нам все разжевали. Те, кто этого жаждали, – ликуйте, можете радоваться. Атмосфера потрясающая, вот к чему надо стремиться, так болеть», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Матч ТВ». Комментируя второй мяч, который сборная России пропустила после ошибки Романа Зобнина, Дзюба сказал, что тот «извинился». «Мы пытались ему помочь, он боец», – заявил Дзюба. По его словам, появился «шанс», когда Россия забила гол в ворота Дании, россияне «пошли вперед, а потом пропускаем невероятный гол с 40 метров». Он заявил: «Сборная Дании примерно нашего уровня, да, они больше контролировали, знали, что будут дальние забросы». Как отметил капитан сборной России, «не может быть в команде лучшим плеймейкером вратарь, у нас все передачи назад». «Любим искать себе приключения», – сказал он. Напомним, матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Россия проиграла со счетом 1:4 и не вышла в плей-офф Евро-2020. На ваш взгляд Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020? Англия

Бельгия

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Португалия

Россия

Франция

Хорватия

Другая страна



Венгерский футболист потерял сознание на игре против французов 19 июня 2021, 17:14

Фото: Revierfoto/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Капитан венгерской сборной по футболу Адам Салаи потерял сознание в ходе матча группового этапа ЧЕ-2020 с Францией, который проходит в Будапеште. Футболист смог прийти в себя через несколько минут, он самостоятельно покинул поле, тренер заменил Салаи на 26-й минуте на Неманью Николича, передает ТАСС. Адаму Салаи 33 года, он играет за немецкий клуб «Майнц», забил за прошлый сезон один мяч за 18 игр. Напомним, в минувшую субботу в концовке первого тайма встречи группового этапа чемпионата Европы с командой Финляндии Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Его выписали из больницы 18 июня. Нейросеть просчитала, как далеко сборная России сможет пройти на ЧЕ-2020 21 июня 2021, 15:19

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Наиболее вероятным исходом для российской сборной на ЧЕ-2020 будет игра в четвертьфинале турнира, такой прогноз дала нейросеть. «Компьютер предсказал «путь» сборной России и других команд, потенциально связанных с Россией сеткой соревнований. Согласно прогнозу, Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в одну восьмую финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в четвертьфинале встретятся с командой Нидерландов, которые, в свою очередь, обыграют в одной восьмой шведов. Нейросеть предсказывает, что на этом соревнования для россиян закончатся: в полуфинал пройдет команда из Нидерландов», – цитирует заявление РИА «Новости». Разработчики применили «мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых – нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск». В комбинацию включили Bidirectional Encoder Representations from Transformers и Text-to-Text Transfer Transformer, информацию обрабатывали при помощи алгоритмов классического машинного обучения. Ранее кот-оракул Ахилл предсказал победу российской сборной в матче с финской командой и проигрыш в игре против Бельгии. Оба предсказания сбылись. Черчесов высказался об отсутствии российских болельщиков на матче с Данией 20 июня 2021, 17:16 Текст: Алексей Дегтярев

Отсутствие российских болельщиков на игре с командой Дании не станет проблемой для футболистов, заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. «Это будет наша первая выездная игра в двух крупных турнирах, и без наших болельщиков. Однако это не проблема. Мы не говорили слово «проблема» последние пять лет. Это просто ситуация, и мы знаем, как с этим бороться. Наша задача – хорошо выполнять свою работу и получать результат», – сказал Черчесов, передает «Чемпионат». По его словам, сборная рассчитывает опираться в игре с датчанами на тактику и командную игру, это должно сыграть ключевую роль. «Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне», – заключил он. Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, российским болельщикам, как и фанатам других иностранных сборных, запрещен из-за запретов властей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил, что в составе российской сборной по футболу есть сильные игроки, и она является достойным соперником для датских футболистов. Германия обыграла Португалию на ЧЕ-2020 19 июня 2021, 21:10 Текст: Алексей Дегтярев

Немецкая сборная по футболу в матче с Португалией на чемпионате Европы-2020 в Мюнхене обыграла конкурентов со счетом 4:2. Первыми забили португальцы, на 15-й минуте матча гол в ворота немецкой сборной забил Криштиану Роналду, на 35-й минуте португальский защитник Рубен Диаш отправил мяч в свои ворота, через четыре минуты также сделал другой португальский игрок Рафаэль Геррейру, передает ТАСС. Во втором тайме член немецкой сборной Кай Хаверц забил гол на 51-й минуте, Робин Госенс – на 60-й, а португалец Диогу Жоты отправил мяч в ворота соперника на 67-й минуте. Россия не вышла в плей-офф Евро-2020 21 июня 2021, 23:54

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и России завершился крупным поражением россиян. Российская сборная проиграла со счетом 1:4. Сборная Бельгии со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии. В результате Россия набрала три очка и заняла последнее место в группе В, передает ТАСС. Сборные России, Дании и Финляндии набрали по три очка, но по дополнительным показателям датчане стали вторыми, финны – третьими, россияне четвертыми. Команда Бельгии с девятью баллами вышла в 1/8 финала с первого места, передает РИА «Новости». Напомним, игра прошла в Копенгагене. Первый тайм завершился голом Миккеля Дамсгора в ворота россиян. Во втором тайме Юссуф Поульсен увеличил отрыв датчан, но Артем Дзюба реализовал пенальти и отыграл один мяч. Однако Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле в третий и четвертый раз поразили ворота российской сборной. На ваш взгляд Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020? Англия

Бельгия

Германия

Испания

Италия

Нидерланды

Португалия

Россия

Франция

Хорватия

Другая страна

Тренер датской сборной заявил об уважении к российским футболистам 20 июня 2021, 16:22 Текст: Алексей Дегтярев

В составе российской сборной по футболу есть сильные игроки, эта команда хорошо играет, заявил главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд перед встречей сборных. «Очень странно, что у нас нет очков, но мы концентрируемся на следующей игре, если победим, то сможем пройти дальше. Мы очень хотим выиграть этот матч, по сути, для нас Евро начинается сейчас. Сборная России хорошо играет, в составе есть достаточно сильные футболисты, мы уважаем эту команду. Это будет сложный матч, поэтому нам нужна будет поддержка болельщиков», – цитирует Хьюлманда ТАСС. Он назвал Артема Дзюбу и Алексея Миранчука «замечательными игроками», и отметил, что российский футбол многие склонны недооценивать. «Но это высококачественный футбол. Сборная России является достойным соперником. Мы будем готовы выйти на поле и подарить болельщикам замечательную игру, надеемся, что мы выиграем», – указал тренер датской сборной. Российская команда после двух туров на ЧЕ-2020 набрала три очка, она занимает второе место в группе B, датчане находятся на последнем месте без очков, лидер группы – сборная Бельгии (шесть очков), на третьем месте финны (три очка). Сборная России вышла на второе место в группе после победы с над командой Финляндии в матче второго тура группового этапа ЧЕ-2020, единственный мяч забил полузащитник Алексей Миранчук. Это была первая победа России на Евро-2020. В матче Дания – Россия на Евро-2020 забили первый гол 21 июня 2021, 22:51

Фото: Григорий Дукор/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Футболисты сборной Дании открыли счет в матче против команды России в третьем туре группового этапа чемпионата Европы. «Дамсгор с 20 метров пробил мимо Сафонова. Матвей даже не дернулся. Что странно. Удар был открытый, откровенный зевок нашего голкипера», – пишет «Чемпионат». Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Первый тайм завершен. В матче сборных Финляндии и Бельгии счет пока не открыт. Напомним, российская команда после двух туров набрала три очка и занимает второе место в группе B, датчане находятся на последнем месте без очков, лидер группы – сборная Бельгии (шесть очков), на третьем месте финны (три очка). Сборная России вышла на второе место в группе после победы с над командой Финляндии. Это была первая победа России на Евро-2020. Датчане забили четвертый гол команде России на Евро-2020 21 июня 2021, 23:40 Текст: Антон Антонов

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу команда Дании в третий и четвертый раз поразила ворота российской сборной. «Кристиансен забивает. Мяч и Матвей Сафонов метались по нашей штрафной площади, а защитники вратарю помочь не сумели. Получаем третий гол, – пишет «Чемпионат». – Понеслись отыгрываться, ошиблись в очередной раз и пропустили быструю контратаку. Мехле легко разобрался с игроками обороны и четко положил мяч в угол». Тем временем Бельгия забила два мяча в ворота сборной Финляндии. Напомним, счет открыл Миккель Дамсгор, а Юссуф Поульсен забил второй гол в ворота россиян. Артем Дзюба реализовал пенальти и отыграл один мяч. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД России пожелал удачи сборной России в матче с Данией на Евро-2020 21 июня 2021, 19:25 Текст: Елена Мирошниченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова от имени министерства пожелала удачи российской сборной в матче с командой Дании. «Ребята, министерство иностранных дел России вас поддерживает. Мы болеем, смотрим, переживаем. Сил вам и удачи», – видеообращение размещено в ее Telegram-канале. Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, российским болельщикам, как и фанатам других иностранных сборных, запрещен из-за запретов властей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд заявил, что в составе российской сборной по футболу есть сильные игроки, и она является достойным соперником для датских футболистов. Путин обсудил с главой ФИФА ЧМ по футболу в Катаре 21 июня 2021, 20:21 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин поговорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино по поводу подготовки чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре», – цитирует Пескова ТАСС. Он добавил, что Путин и Инфантино также поговорили на тему наследия российского ЧМ-2018 по футболу. Напомним, финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Россияне отыграли один мяч в матче с Данией на Евро-2020 21 июня 2021, 23:31 Текст: Антон Антонов

Российским футболистам удалось сократить преимущество сборной Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. «Отличная атака с левого фланга удалась россиянам. Караваев получает мяч в штрафной, пробрасывает на Соболева и его валят с ног. Судья указал на точку. Артем Дзюба реализует пенальти – 1:2», – пишет «Чемпионат». Напомним, встреча проходит в Копенгагене. Перед перерывом Миккель Дамсгор открыл счет, а в начале второго тайма Юссуф Поульсен забил второй гол в ворота российской сборной. Фернандес вошел в стартовый состав сборной России на матч Евро с датчанами 21 июня 2021, 21:17 Текст: Елена Мирошниченко

Защитник Марио Фернандес вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании, сообщает пресс-служба национальной команды. О том, что Фернандес вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании сообщает РИА «Новости». Матч пройдет 21 июня в Копенгагене, российским болельщикам, как и фанатам других иностранных сборных, запрещен из-за запретов властей в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее в пресс-службе сборной России сообщили, что у Фернандеса, получившего травму в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со сборной Финляндии, подозрение на повреждение грудного отдела позвоночника. По результатам обследования, у Фернандеса не подтвердилось повреждение позвоночника. Составлен рейтинг самых обсуждаемых в Сети игроков сборной России 21 июня 2021, 14:38 Текст: Алина Назарова

В преддверии решающего матча сборной России по футболу против Дании социальная сеть «Одноклассники» составила рейтинг самых обсуждаемых в соцсети игроков. Для этого соцсеть проанализировала публикации и комментарии в открытом доступе с упоминаниями игроков сборной России и других команд с момента старта чемпионата Европы и до его начала. Так, за первую неделю турнира, с 11 по 19 июня, любители футбола в «Одноклассниках» чаще всего упоминали капитана сборной Артема Дзюбу, автора победного гола с Финляндией Алексея Миранчука, а также защитника Марио Фернандеса. Также в топ-5 рейтинга попали Дмитрий Баринов и Роман Зобнин. В то же время ни одного игрока в «Одноклассниках» не обсуждали так активно, как главного тренера сборной России Станислава Черчесова: пик его упоминаний пришелся на 13 июня после игры Россия – Бельгия (3:0). «Интересно, что после первого матча России с Бельгией в «Одноклассниках» чаще всего обсуждали Юрия Жиркова и Дмитрия Баринова, а после второго матча с Финляндией – Марио Фернандеса и Алексея Миранчука», – указывается в релизе «Одноклассников», поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. В целом топ-10 обсуждаемых персон сборной России по футболу во время чемпионата Европы выглядит следующим образом: 1. Станислав Черчесов 2. Артем Дзюба 3. Алексей Миранчук 4. Марио Фернандес 5. Дмитрий Баринов 6. Роман Зобнин 7. Александр Соболев 8. Далер Кузяев 9. Матвей Сафонов 10. Магомед Оздоев Кроме того, до старта турнира рейтинг упоминаний сборной в «Одноклассниках» существенно отличался. Например, Артема Дзюбу упоминали чаще, чем Станислава Черчесова. Помимо них, в топ-5 по упоминаемости входили Андрей Семенов, Юрий Дюпин и Александр Соболев. Также в топ-10 по упоминаемости входили Федор Смолов и Илья Самошников, которые не попали в финальный состав на турнир. Пик всех упоминаний сборной в соцсети пришелся на 2 июня, когда Станислав Черчесов объявил финальный состав сборной России. При этом количество упоминаний Черчесова в мае и июне по сравнению с прошлым годом выросло в 3,5 раза, а упоминания чемпионата Европы – в 20 раз. «Одноклассники» также составили рейтинг игроков других сборных, принимающих участие в турнире. В топ-3 по упоминаемости в соцсети вошли бельгийский нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца в матче с Финляндией, и Патрик Шик, забивший Шотландии почти с центра поля. Также в пятерку самых обсуждаемых игроков вошли капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко. «Любопытно, что рейтинг упоминаемости игроков после старта чемпионата обновился более чем наполовину: сразу шесть игроков вошли в топ-10 по сравнению с обсуждениями пользователей «Одноклассников» перед началом турнира. До 11 июня любители футбола в соцсети в комментариях и постах чаще всего упоминали Криштиану Роналду, а также Александра Зинченко с Украины и французского нападающего Килиана Мбаппе. Также в топ-5 по упоминаемости входили полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич и нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай. В целом в рейтинг всех самых обсуждаемых игроков во время чемпионата Европы в ОК вошли трое российских игроков: Артем Дзюба, Алексей Миранчук и Марио Фернандес», – добавили в соцсети. Сборная России пропустила второй гол от команды Дании на Евро-2020 21 июня 2021, 23:23 Текст: Антон Антонов

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы футболисты сборной Дании обыгрывают команду России со счетом 2:0. «На поле твоиртся какой-то ад! Роман Зобнин разрезающей оборону российской сборной выводит на пустые ворота Поульсена, который делает счет 2:0. Это какой-то сюрреализм», – пишет «Чемпионат». Напомним, перед перерывом Миккель Дамсгор открыл счет в матче против команды России. Встреча проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Московские футбольные клубы предложили создать пункты вакцинации на стадионах 21 июня 2021, 14:20 Текст: Алексей Дегтярев

Несколько московских футбольных клубов предложили руководству города и мэру столицы Сергею Собянину организовать на стадионах прививочные пункты, сообщила пресс-служба ФК «Спартак». «ФК « Спартак-Москва», а также три других столичных клуба РПЛ – «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА – выступили с совместным обращением к мэру Москвы Сергею Собянину и президенту РФС Александру Дюкову. В обращении перечислены предложения, которые, с одной стороны, будут стимулировать вакцинацию граждан и позволят таким образом поддержать борьбу с распространением коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте «Спартака». Клубы просят рассмотреть возможность допуска на трибуны сверх установленной квоты болельщиков, которые прошли вакцинацию, и зрителей, у которых есть справка о наличии антител, при общей вместимости стадионов не более 50 процентов. «Инициаторы обращения предлагают организовать на своих стадионах прививочные пункты, которые будут работать в дни домашних матчей, и готовы рассмотреть предоставление скидок на билеты и абонементы в качестве дополнительной меры стимулирования программы формирования коллективного иммунитета от COVID-19», – указывается в сообщении. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице, отметив отсутствие положительной динамики. За минувшие сутки в России выявили 17 378 новых случаев коронавируса, в том числе 7584 в Москве. Всего в стране зарегистрировано более 5,3 млн случаев заболевания.