Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки Коуч «школы губернаторов» рассказал, как стать главой региона 17 июня 2021, 21:40 Текст: Андрей Самохин

«Наша «школа» – это топ всех программ, предоставляющих возможность воспользоваться социальным лифтом», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт бизнесмен, коуч Владимир Соловьев, комментируя встречу президента с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую обычно называют «школой губернаторов». «Чем шире будет «воронка», которая притягивает в орбиту «школы губернаторов» людей через разные конкурсы платформы «Россия – страна возможностей», тем лучше. Мы должны создавать возможности для людей из любой точки страны и любого возраста попасть в эту кадровую «воронку». И тогда уже успешные результаты могут перетащить тебя на следующий, более интересный уровень конкурсов», – пояснил управляющий директор Everyco, тренер, эксперт «школы губернаторов» Владимир Соловьев. «Школа губернаторов» – это топ всех программ, которые предоставляют возможность воспользоваться социальным лифтом, подчеркнул Соловьев. «Пока к нам в основном попадают участники конкурса «Лидеры России» – это венец платформы «Россия – страна возможностей», – добавил он. – Однако механизм конкурсов устроен так, что в стенах «школы губернаторов» может оказаться даже молодой человек 25-27 лет, который сначала участвовал, например, в «Большой перемене». Таким образом, у мечтающих однажды в жизни стать губернатором появился конкретный путь к достижению цели», – уверен собеседник. Впрочем, конкурсы на всех ступенях помогают лишь выявить потенциальные способности кандидата, и не всегда раскрывают сразу реальный потенциал выпускников как будущих управленцев, уточнил коуч. Конкурсы платформы «Россия – страна возможностей» – очень разные и в них «востребованы разные грани талантов каждого кандидата», считает Соловьев. «Ведь еще лет 10 назад можно было легко набросать образ типичного форматного чиновника, а сейчас сделать это непросто. Так, новые врио губернаторов – люди совершенно разные по стилю управления, их объединяет лишь то, что они учились в «школе губернаторов». Можно лишь поручиться за то, что все они прошли позитивное системное обучение высочайшего уровня. Обратите внимание: каждый год в конкурсы добавляются новые треки и в этом как раз и виден высокий класс организаторов. Впервые в жизни я могу гордиться тем, что преподаю в школе, чей уровень не ниже, чем в лучших мировых бизнес-школах», – подчеркнул коуч. Еще одним преимуществом «школы губернаторов» Соловьев назвал обмен опытом с «аксакалами» из политики и госсектора экономики. «Создана правильная атмосфера. Гости открыто делятся опытом. Не ведется никакой записи, поэтому все могут откровенно поговорить», – сообщил коуч. «В своей работе я обычно использую девиз: «Думай глобально – действуй локально». Эта программа позволяет увидеть глобальные практики, получить опыт и дальше адаптировать их под себя, грамотно использовать. Перед учащимися открыт весь мир, доступны лучшие практики, в том числе из Южной Азии, Сингапура и других далеких уголков мира», – пояснил эксперт. Что касается прошедшей встречи выпускников с Владимиром Путиным, то эксперт подчеркивает: президент самим фактом разговора с выпускниками обращает внимание общества на возможности программы кадрового резерва Высшей школы госуправления. «Это показывает всей стране, что управленческое звено власти по своему качеству выходит на совершенно другой уровень. Образно говоря, работа конкурсов доказывает, что можно стать генералом, не будучи при этом сыном генерала», – подытожил Соловьев. В четверг Владимир Путин провел беседу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС, которую также называют «школой губернаторов». По мнению президента, за время работы она стала площадкой, объединяющей эффективных управленцев из разных отраслей и регионов, через программу прошли уже 300 россиян. «Она стартовала в 2017 году и с самого начала стала площадкой, которая объединяет талантливых, перспективных управленцев из разных отраслей и из разных регионов РФ, дает новые возможности, новые знания и компетенции для работы на благо страны и наших граждан», – отметил Путин в беседе, проходившей по видеосвязи. Как напоминает ТАСС, в итоге пятеро из выпускников этой школы были назначены федеральными министрами, многие другие – мэрами городов, топ-менеджерами крупнейших компаний. Еще 39 выпускников программы в настоящий момент возглавляют регионы России. Президент также обратил внимание, что среди выпускников текущего потока четверо – действующие руководители субъектов РФ, а трое уже в период обучения стали временно исполняющими обязанности глав регионов. Современные управленцы должны уметь быстро принимать нетривиальные решения, учитывая реалии стремительно меняющегося мира, считает Путин. По его словам, именно новое, современное качество управления, – прежде всего государственного, – остается одним из ключевых факторов общего успеха и в развитии регионов, и в реализации стратегических планов, национальных проектов, в обеспечении глобальной конкурентоспособности России в целом. Путин назвал ВШГУ вершиной новой системы подготовки управленческих кадров. «В этой системе, которую обязательно будем и дальше развивать, значимы все звенья. Они должны работать как единое целое и, что очень важно, не на протекциях работать, не на связях, а на прозрачных принципах, на основе объективных критериев оценки потенциала каждого человека, чтобы каждый, кто стремится принести пользу стране, достичь новых профессиональных высот, мог это сделать с помощью программ наставничества, конкурсов, других открытых и доступных форматов», – добавил он. Глава государства заметил, что третий год подряд в программе участвуют победители конкурса «Лидеры России». По его мнению, и конкурс, и программа гармонично дополняют друг друга, они стали необходимой частью всей широкой линейки проектов, объединенных общей целью – создать условия для самореализации людей разных возрастов, профессий, жителей разных регионов страны. Напомним, по поручению Путина была выстроена единая многоступенчатая система социальных лифтов, включающая в себя проекты, конкурсы и олимпиады платформы «Россия – страна возможностей». За более чем три года в них поучаствовали более 8 млн россиян. По мнению организаторов, конкурсы дают шанс самореализации всем россиянам, которые стремятся построить карьеру и раскрыть свой талант. Система начинается с конкурсов для школьников и заканчивается «школой губернаторов». Проекты для школьников – это «Мой первый бизнес» и «Большая перемена», заявочная кампания которой завершилась во вторник. Заявки на участие в этом конкурсе подали более 2,5 млн школьников 5-10 классов, студентов колледжей и техникумов. На студентов рассчитаны запущенный в этом году конкурс «Твой Ход» и олимпиада «Я – профессионал». Для профильных специалистов – проекты «Цифровой прорыв», «Мастера гостеприимства», «Учитель будущего». Для тех, кто уже профессионально состоялся, но хочет попробовать себя в роли управленца, действуют конкурс «Лидеры России» и «школа губернаторов».

В соцсетях указали на контрастные отличия итоговых пресс-конференций Путина и Байдена 17 июня 2021, 09:36

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС,

Peter Klaunzer/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Российские журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве. «Байден признался, что у него список журналистов и вопросов, которые ему будут заданы. Полный контраст с пресс-конференцией Путина. Сразу видно, как у русских все «срежиссировано» и «зацензурировано», а у американцев все свободно», – написал журналист Станислав Натанзон. На этот же момент обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Круто, конечно. Байден вообще не стесняется, показал, что такое свобода слова: «Я отвечу на ваши вопросы, и, как обычно, мне тут дали список из тех, кому из вас я собираюсь дать слово», – пишет она. Кроме того, Скабеева указала, что Байден, уходя с пресс-конференции, сорвался на журналистку CNN. «Если вы не понимаете – значит, это не ваша профессия», – заявил лидер США. «В общем, почувствуйте разницу», – отметила по этому поводу Скабеева. «Резюме от китайских товарищей: «Если послушать две пресс-конференции, вы обнаружите, что Путин приводил факты в качестве аргументов, а Байден цитировал политические лозунги, которые он произносил на протяжении десятилетий как профессиональный политик. Возможно, это настоящая причина, по которой Байден не хотел совместной пресс-конференции», – отмечает в свою очередь журналистка Юлия Витязева. На разницу подходов президентов к общению с журналистами обратил внимание и Максим Кононенко. «В среду днем в Женеве после своего первого саммита с президентом Байденом Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов. Президент России выступал более 55 минут и ответил на два с лишним десятка вопросов. Во время пресс-конференции он ни разу не воспользовался телесуфлером. Вскоре после этого Байден ответил всего на семь вопросов представителей прессы, но сначала он 11 минут выступал, читая текст с телесуфлера. «Я отвечу на ваши вопросы, – сказал президент Байден, переходя от выступления, текст которого читал с телесуфлера, к ответам на вопросы. – И, как обычно, ребята, мне дали список людей, которым я буду предоставлять слово», – написал Максим Кононенко. «Не очень понятно, что тут исторического. Путин здоровается с очередным из американских президентов. Ни один из которых не останется в истории. А Путин останется», – добавил он. Политолог Евгений Сатановский в свою очередь добавил: «Ну прошел саммит в Женеве. Без сенсаций прошел, нормально. Что само по себе неплохо. Другое дело, что ничем особым он не закончился, да и закончиться не мог, о чем все всех заранее предупреждали, поскольку функционал у его участников был и остается совершенно разный, только название должностей совпадает. Президент Соединенных Штатов и президент России – это, конечно, два президента. Но то, что может Путин в России, и то, что может Байден в Америке, что называется, две большие разницы. Отчего, кстати, и ведут они себя по-разному, и окружение у них разное, и реакция этого окружения и в целом политического Вашингтона на происходящее в российско-американских отношениях, сильно отличается от реакции Москвы». В то же время сенатор Алексей Пушков написал: «Даже Байдену приходится осаживать американских журналистов, зацикленных на враждебности к России и отказывающихся понимать, почему саммит был конструктивным. В американских либеральных СМИ саммит считался бы таковым, если бы Байден продиктовал условия, а Путин все их принял. Пусть привыкают: возобновление диалога и есть в нынешних условиях показатель конструктивности». Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Зеленский на русском языке предложил Путину «закончить войну и наладить отношения» 17 июня 2021, 10:28

Фото: president.gov.ua

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения». «Мы все недавно слышали, что говорит президент России. «Я за встречу с Украиной, но только мы должны понимать адженду (повестка дня – прим. ВЗГЛЯД). Но про что говорить? У нас есть двусторонние вопросы и так далее». Я считаю, что это такой сигнал людям в России или западному миру – мол, я-то за. Но мы ведь с вами понимаем – честно говоря, какая адженда? Выйди на улицу у нас, я думаю, что и в России, и все точно знают, что происходит», – заявил Зеленский, перейдя с украинского на русский язык. Он заявил, что Москва оттягивает встречу российских и украинских властей. «Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить», – указал Зеленский, слова которого приводятся на сайте президента Украины. «(В России) поднимают вопрос русского языка, церкви и тому подобное. Даже в средствах массовой информации обсуждают мою фигуру. … Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтобы показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено. Я, кстати, не слышал, чтобы президент России говорил по-украински», – заявил украинский президент на русском языке. «Но что должно быть сначала, когда мы говорим об уважении? … Скажем, младенец, маленький ребенок еще в «памперсе». Почему? Потому что он, к сожалению, не понимает, когда, простите, хочешь, то сначала надо снять штаны, а потом сходить. А не наоборот. Но мы с Россией уже взрослые. Мы понимаем, что за чем должны делать. Поэтому когда говорят о церкви или о языке, я думаю: у нас война. Давайте решим вопрос – что сначала? Есть конкретика: закончим войну, хотим наладить отношения. Сколько можно? Это же поколения будут (страдать). Хотят они или не хотят – это уже потом. Вот о чем разговор», – заключил Зеленский. Ранее на этой неделе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным. Путин объяснил ошибки в заявлениях Псаки 17 июня 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин заявил, что пресс-секретарь президента США Джен Псаки молодая, образованная женщина, она сама что-то путает. «У него (Байдена) пресс-секретарь (Псаки) молодая, образованная, красивая женщина, она все время сама что-то путает. Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание. Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, ну такой стиль», – сказал Путин на встрече с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Об этом сообщает РИА «Новости». Напомним, Псаки неоднократно допускала ошибки и неточности в своих заявлениях. Она перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома назвала генсека НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН. Ранее Путин заявил, что «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью». Шарий: Встреча Путина и Байдена показала потерю интереса к Украине 17 июня 2021, 12:38

Фото: из личного архива

Текст: Алина Назарова

Блогер Анатолий Шарий обратил внимание на то, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в рамках встречи в Женеве почти не затрагивали тему Украины, и констатировал, что США потеряли интерес к ситуации в этой стране. Шарий, в частности, обратил внимание на слова Путина о том, что тема ситуации на Украине, а также ее вступления в НАТО почти не затрагивалась на переговорах в Женеве. Так, по словам блогера, гораздо больше времени было уделено темам кибератак, ситуации в Белоруссии и ядерной программе Ирана. «Путин ничего просто так не говорит. «Не могу сказать, что уж очень подробно» – это специальный посыл, и я уверен, что так оно и было. Вскользь. Потом скажет «мазком». Хотелось бы знать, с какого места «мазком», – сыронизировал Шарий на своем канале YouTube. «Я говорил, что Белоруссии посвятят явно больше времени, чем Украине. Посвятят внимание Ирану и ядерной программе Ирана. Может что-то поговорят про Сирию. Все. Это периферия. Это потеря интереса», – констатировал он. Шарий также отметил, что по итогам встречи Путину задали больше вопросов о ситуации на Украине, чем Байдену. «Вопрос Украины, скажем прямо, не волнует вообще тех журналистов и те СМИ, которые были отобраны для пресс-конференции Байдена», – отметил блогер. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом «мазком». По его словам, углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. В Белом доме раскрыли договоренности с Россией о диппредставительствах 17 июня 2021, 03:56 Текст: Антон Никитин

Россия и США условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации после встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. «Мы договорились о важности возвращения наших послов в свои столицы, и посол [США Джон] Салливан, который находится здесь, надеюсь, уже собрал свой чемодан и будет готовиться к возвращению в Москву, а посол [России Анатолий] Антонов вернется в Вашингтон. И в более широком смысле – посмотрим, сможем ли мы решить проблемы, связанные с поддержанием наших дипломатических миссий. Есть договоренность работать над этим», – приводит слова американского чиновника ТАСС. Накануне Путин объявил о возвращении послов России и США к работе. В начале июня Москва назвала условия для восстановления нормальной работы посольств России и США. Напомним, 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Позже Москва вновь порекомендовала послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан покинул российскую столицу, отправившись в Лондон и затем в Вашингтон. Путин: Образ Байдена в СМИ не имеет ничего общего с действительностью 17 июня 2021, 15:25

Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин заявил, что они с американским коллегой Джо Байденом смогли понять друг друга по ключевым позициям, по которым Москва может сблизиться с Вашингтоном. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью». «Определили и те направления или те точки, в которых мы можем говорить о возможном будущем сближении позиций. Есть вещи, которые представляют и для нас, и для Соединенных Штатов абсолютный приоритет и интерес», – сказал Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. В частности, он отметил, что сюда относится вопрос сдерживания гонки вооружений. При этом, по словам российского лидера, «образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью», передает РИА «Новости». Так, Путин назвал Байдена профессионалом. «Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», – подчеркнул Путин. Он также заявил, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале: лидеры разговаривали два с половиной часа. «Он выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз два часа, может быть, больше, он полностью в материале. Время от времени (Байден) заглядывал в свои записи – мы все так делаем», – сказал Путин. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Путин призвал не допускать «перегрузки» в отношениях России и США 17 июня 2021, 01:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Такие ошибки, как «перегрузка» вместо «перезагрузки» в российско-американских отношениях, повторяться не должны, заявил президент России Владимир Путин. «В прошлый раз говорили не о перезагрузке, а о перегрузке», – сказал президент, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Россия-1» Евгения Попова о том, состоялась ли перезагрузка в отношениях с США. «Мы не должны допускать таких ошибок», – подчеркнул Путин. Таким образом глава государства сделал отсылку к известному эпизоду с неправильным написанием слова «перезагрузка» на встрече глав внешнеполитических ведомств России и США в 2009 году. Фрагмент эфира с вопросом Путину по итогам состоявшегося в Женеве в среду саммита РФ – США опубликован в Telegram-канале Попова. Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что в 2009 году Хиллари Клинтон искренне выступала за «перезагрузку» российско-американских отношений, несмотря на то, что в качестве символа изменений предложила нажать на кнопку с надписью «перегрузка». В марте 2009 года занимавшая тогда пост госсекретаря США Хиллари Клинтон преподнесла министру иностранных дел России Сергею Лаврову символичный подарок – кнопку, как бы дающую сигнал о перезагрузке, начале нового этапа российско-американских отношений. Однако сопроводительная надпись была сделана с ошибкой: не «перезагрузка», а «перегрузка». В январе 2016 года экс-госсекретарь США Хилари Клинтон допустила возможность новой перезагрузки в отношениях Москвы и Вашингтона. Подчеркивая отличие своей политики от политики администрации Барака Обамы, при котором пост госсекретаря США занимала Хиллари Клинтон, 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что никакой «перезагрузки» отношений с Россией не будет. Трамп выражал мнение, что новая администрация США либо поладит с Россией, либо нет. Путин: Лучше объединиться с США в борьбе с киберпреступностью, чем собачиться 17 июня 2021, 15:42

Фото: Сергей Ильин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Для Москвы важно объединить усилия с США в борьбе с киберпреступностью, вместо того, чтобы «собачиться», заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. «И для нас, и для них это чрезвычайно важно, вместо того, чтобы собачиться, как у нас в народе говорят, не лучше ли объединить усилия для борьбы с киберпреступностью», – сказал Путин, передает РИА «Новости». При этом президент указал, что Россия много лет предлагает США начать диалог по кибербезопасности, но Вашингтон отказывается. «Вот в сфере кибербезопасности сколько уже лет мы им (США) предлагаем начать диалог на этот счет? Они же отказываются все время, только обвиняют нас во всех смертных грехах», – сказал глава российского государства, передает ТАСС. Днем ранее Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. «Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для Соединенных Штатов, в частности, и для России тоже в таком же объеме», – добавил он. Французы сравнили поведение Путина и Байдена в Женеве 17 июня 2021, 11:40 Текст: Алина Назарова

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают прошедший в среду в Женеве саммит президентов России и США Владимира Путин и Джо Байдена, отмечая хороший внешний вид российского лидера по сравнению с американским коллегой. Многие комментаторы задались вопросом, почему Джо Байден не стал отвечать на вопросы российских журналистов, тогда как Владимир Путин охотно общался с американской прессой, передает РИА «Новости». «Это чтобы вы лучше поняли, в каком виде существуют идеи демократии и свободы слова в США», – написал prof1. «Байден не может отвечать на вопросы СМИ на лету. Для него отбирают только покладистых журналистов», – считает Anojlopuji. Читатели также поделились своим мнением насчет внешнего вида двух лидеров. Так, один из пользователей отметил, что российский президент хорошо выглядит рядом с его американским коллегой. «Это не Путин вот-вот уснет… у него, в отличие от Байдена, есть стержень», – иронизирует Nouchka. «Он прекрасно выглядит не только на фоне Байдена», – ответил ему Themistoclius. Не обошлось и без шуток. Читатель под ником lansarter посоветовал Владимиру Путину поинтересоваться у главы Белого дома, как у него обстоят дела с лестницами. «Байден смог вспомнить свой текст или ему Харрис (вице-президент США) суфлировала?» – задался вопросом l'UMPS m'a tueR. Нашлись и те, кого захотел поднять более серьезные вопросы по итогам прошедшей встречи. «У России есть один важный недостаток в глазах Запада: они хотят жить как русские», – написал remez, добавив, что Вашингтон это не устраивает. «Россия никогда не должна прощать злодеяния Запада, в частности государственный переворот, организованный на Украине в 2014 году», – указал DARIUS47. «Зная русских, хочу сказать, что медведь может укусить в любой момент», – написал один из пользователей. В заключение комментатор под ником Phiphi1518 подчеркнул, что США, Россия и Китай при любых обстоятельствах должны работать вместе, чтобы восстановить мир во всем мире. Ранее российские журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Песков объяснил слова Путина об обсуждении Украины с Байденом «мазком» 17 июня 2021, 12:13 Текст: Наталья Ануфриева

Углубленного обсуждения вопроса Украины на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков в эфире «Эха Москвы», отвечая на вопрос о том, что значили слова Путина об обсуждении Украины «мазком», что «углубленного обсуждения украинских дел не было, как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало», передает РИА «Новости». Тема передвижения российских войск у границ Украины «упоминалась как тот фактор, который не нравится американцам, но с другой стороны, каждый раз президент Путин здесь подчеркивает: «Дорогие друзья, мы с вами можем говорить как угодно, о чем угодно в этом контексте, но есть реальность, а реальность заключается в том, что вы с нами обсуждаете территорию России». Он также отметил, что Россия пристально наблюдает за попытками вступления Украины в НАТО: для Москвы это то, что является «действительно той самой «красной» линией, о которой неоднократно говорил наш президент». Ранее Песков оценил возможность новой встречи Путина и Байдена. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Назван возможный срок возвращения посла Антонова в США 17 июня 2021, 11:30

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российский посол в США Анатолий Антонов, вероятно, на днях вылетит в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Пока нет. Ну на днях, наверное, прилетит», – сказал Песков, говоря о возвращении Антонова в Вашингтон, передает РИА «Новости». Он также заявил, что тема работы дипломатических учреждений России и США непростая, она затрагивалась на встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. «Тема функционирования диппредставительств тоже фигурировала на повестке дня, она поднималась. Тема непростая. Это тоже предмет для контактов на рабочем уровне», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности восстановления работы дипмиссий в России и США. Антонов и глава американской дипмиссии в Москве Джон Салливан ранее прибыли в свои страны для консультаций. На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что посол России Анатолий Антонов вернется в США до конца месяца. Песков уточнил время выполнения достигнутых Путиным и Байденом договоренностей 17 июня 2021, 13:44 Текст: Алина Назарова

На реализацию договоренностей, достигнутых президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве, потребуется минимум несколько месяцев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Действительно, потребуется какое-то время на реализацию тех пониманий, которые были констатированы в ходе вчерашней беседы», – сказал Песков, передает ТАСС. По его словам, это кропотливая работа, «на которую, конечно, уйдут месяцы, это точно, тем более что речь идет о запуске таких механизмов, как (переговоры по) стратегической стабильности и так далее». «На это потребуется время. Каких-то дедлайнов здесь нет и быть не может», – подчеркнул Песков. Он также сообщил, что Путин и Байден не затрагивали на встрече тему Венесуэлы и нефтяных цен. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Эксперт назвал главный итог саммита России и США 16 июня 2021, 21:58 Текст: Ксения Панькова

Главный результат прошедшей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена – то, что есть диалог, считает председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Как отметил эксперт, «зарницы доверия», о которых упомянул Путин, комментируя перспективы отношений с США после женевского саммита, могут позволить наладить отношения Москвы и Вашингтона. «Достаточно хорошо сказал об этом российский президент, что есть зарницы. Да, шансы на потепление есть. Для США важно придерживаться какого-то уровня отношений с Россией, это существенный момент для США и их политики. Как внешней, так и внутренней. Я думаю, что есть некоторые осторожные основания предполагать, что между США и РФ отношения, возможно, начнут несколько улучшаться, хотя никаких прорывов здесь ждать не стоит», – цитирует ТАСС Быстрицкого. Специалист позитивно оценил итоги прошедшего саммита лидеров двух стран. По словам эксперта, выступление Путина носило «генеральный, позитивный» характер. «Очень позитивно, что возвращаются послы [России и США], [прилагаются] усилия по нормализации дипломатических отношений, но самое главное – факт разговора», – он. Быстрицкий обратил внимание, что никаких больших ожиданий от диалога Путина и Байдена практически не было, однако встреча показала, что стороны наметили пунктиром определенную картину будущего взаимодействия. «Это касается кибербезопасности, разных других вопросов, это существенно. Обе стороны обозначали, что они будут отстаивать свою внутреннюю политику. И нельзя забывать, что у Байдена непростая ситуация внутри страны, это естественно будет сказываться на его внешней политике. Главный результат – то, что есть диалог», – подчеркнул эксперт. Ранее Путин, говоря о перспективах отношений с США, привел цитату Толстого. «Вы знаете, Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули», – сказал он. В среду вечером в Женеве завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Президент России заявил, что переговоры с Байденом прошли хорошо. Российский лидер охарактеризовал своего американского коллегу как опытного политика и конструктивного собеседника. В свою очередь Байден заявил, что по итогам его переговоров с российским лидером появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и Соединенных Штатов. Он также признался, что читает почти все про Путина. Кроме того, лидеры России и США договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Песков оценил переговоры Путина и Байдена 17 июня 2021, 10:50

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве прошли «скорее со знаком плюс», сторонам удалось понять, где можно взаимодействовать, а где пока не получится это сделать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он напомнил, что Москва с самого начала предостерегала от завышенных ожиданий от саммита России и США. «Но сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС. По его словам, встреча была результативной «с точки зрения того, что лидеры имели возможность прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействие не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах». В частности, Песков констатировал расхождение позиций по Белоруссии у Путина и Байдена. «Было констатировано, что это вот то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции – это невозможно», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что президенты не обсуждали участие Вашингтона в нормандском формате. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Песков: США не предлагали обменять Навального на кого-либо 17 июня 2021, 11:08 Текст: Алина Назарова

Разговор об Алексее Навальном между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом звучал в дежурном ключе, США не озвучивали предложений о возможности обмена блогера на кого-либо, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире «Эха Москвы». «В дежурном. Тема действительно была обозначена президентом США, и последовал ответ от президента России. Не более того», – сказал Песков, отвечая на вопрос, в каком ключе прошел разговор между Путиным и Байденом про Навального, передает РИА «Новости». Отвечая на вопрос о возможности обмена Навального, он ответил: «Нет, такого разговора не было, таких предложений не озвучивалось», передает ТАСС. Также Песков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась на встрече президентов, но сверки списков не было. «Естественно, сверкой списков никто не занимался, президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный. Тема эта затрагивалась. Президент Путин это подтвердил на пресс-конференции, сказал, что можно поработать в этом направлении», – сказал Песков. В то же время он указал, что никаких дедлайнов по обмену осужденными быть не может. По его словам, «тема эта безусловно не любит публичности, и должна дальше прорабатываться в полной тишине». Напомним, накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии.