Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).9 комментариев
Путин: Рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы
Путин: ВВП России прибавил в среднем более 6% в первые месяцы 2024 года
Валовой внутренний продукт (ВВП) России в первые месяцы 2024 года демонстрирует хорошие темпы роста, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6%. Статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы», – отметил Путин, передает ТАСС.
По его словам, в январе ВВП России прибавил 4,6%, в годовом выражении в феврале – 7,7%, за первые два месяца рост ВВП РФ составил в среднем 6%, пишет РИА «Новости».
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин прибыл в Московский дом музыки, где проходит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).