Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).9 комментариев
Путин заявил, что речи о пересмотре приватизации не идет
Путин: Пересмотра приватизации нет, бизнес изымают только при ущербе безопасности России
Изъятие бизнеса оправдано только в случае, когда бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносит прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«В последнее время правоохранительные органы возбудили ряд дел по возврату в государственную собственность некоторых активов. Хотел бы подчеркнуть: речь идет не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам. Хочу еще раз обратить внимание – и коллег в этом зале, и в правоохранительных органах: изъятие бизнеса оправдано только в той ситуации, о которой было только что мною сказано», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Ранее Путин заявил, что условия для ведения и развития бизнеса в России будут максимально предсказуемыми.