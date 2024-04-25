Путин заявил, что речи о пересмотре приватизации не идет

Эксперт: Путин указал на допущенные в ходе борьбы с паводком ошибки

Политолог Мартынов: Действия президента направлены на оптимизацию борьбы с последствиямипаводком

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин прошелся по всем наболевшим вопросам. Обсуждалась ситуация с временным перемещением людей, выплатами компенсаций, восстановлением жилья и медицинским сопровождением субъектов. Он четко и конструктивно указывал на допущенные в ходе борьбы со стихией ошибки. Думаю, уже в ближайшее время они будут устранены», – сказал Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.



«Действия главы государства направлены на максимальную оптимизацию работы всех лиц, вовлеченных в устранение последствий паводка. Его задача – создать эффективную, слаженную систему, которая будет трудиться на благо пострадавших граждан. Особо ценно то, что президент уделил много внимания проблемам простых людей», – акцентирует собеседник.

По его мнению, после победы над текущим паводком будет проведена тщательная работа над ошибками. «Владимир Путин всегда отличался хорошими способностями совершенствовать имеющиеся институты, поэтому уже сейчас он заострил внимание на важности предотвращения в будущем столь разрушительных последствий», – резюмирует Мартынов.

В среду Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации последствий паводка. Президент подчеркнул, что наиболее сложная ситуация сохраняется в Оренбургской области, где ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен.

«Для граждан не важно, абсолютно безразлично, какой уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко», – заявил президент.

Кроме того, глава государства потребовал проиндексировать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и решить вопрос с дополнительными отпусками. По его словам, в настоящий момент размер выплат составляет лишь 10, 50 или 100 тыс. рублей. Путин также дал указание регулярно докладывать ему о ходе восстановления пострадавшего жилья.

