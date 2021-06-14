МХАТ оценил отказ режиссера от сотрудничества из-за спектакля с Бузовой

У Нетаньяху отобрали пост премьера Израиля

Новым премьер-министром Израиля стал лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, трансляцию голосования ведет официальный телеканал Кнессета.

Кнессет проголосовал за вотум доверия новому правительству Израиля, которое на ближайшие примерно два года возглавит Беннет, затем, согласно коалиционным договорённостям, его сменит лидер «Еш Атид» Яир Лапид. За проголосовали 60 парламентариев, против – 59. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ожидается, что после голосования министры принесут присягу, затем состоится первое заседание кабинета.

Нафтали Беннет с 2006 по 2008 год присоединился к тогдашнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху и работал в качестве начальника его канцелярии. В 2010 году Беннет был избран генеральным директором Совета поселений Иудеи, Самарии и Газы и возглавил борьбу против замораживания строительства поселений в 2010 году.

В 2011 года стал соучредителем внепарламентского движения «Мой Израиль». В 2012 году основал движение «Израильтяне». Впоследствии Бенет ушел из «Ликуда» и присоединился к партии «Еврейский дом». После занял пост партийного лидера «Еврейского дома». В 2018 году покинул партию «Еврейский дом» и стал одним из основателей партии «Новые правые».

С 2013 года Нафтали Беннет в разное время возглавлял пять министерств Израиля: он занимал посты министра экономики, министра по делам религий, министра по делам диаспоры, министра образования и министра обороны.

Беннет неоднократно отмечался как сторонник дружеских отношений между Израилем и Россией. Беннет заявлял, что «у Израиля тесные и прочные, даже теплые отношения с Россией. У нас много выходцев из России живут в Израиле. У меня у самого предки приехали в Израиль из Российской Империи, нас многое связывает. Российские лидеры и президент Путин делают много для того, чтобы у нас цели совпадали, а всякого рода несогласия очень быстро разрешались. Конечно, есть большие вопросы со связями с террористами и Ираном, но эти вопросы сложные и долгоиграющие. Я считаю, что Россия надежный сторонник Израиля».

Ранее бывший премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что выступит в качестве лидера оппозиции на специальной сессии Кнессета для утверждения нового правительства. Нетаньяху занимал пост премьер-министра 12 лет.

Сообщалось, что правительство Израиля в ротации возглавят лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет и лидер «Еш Атид» Яир Лапид.

В мае действующий глава кабмина Израиля Биньямину Нетаньяху не смог сформировать коалиционное правительство. 23 марта в Израиле прошли четвертые за два года досрочные парламентские выборы: Кнессет был автоматически распущен в декабре из-за истечения сроков утверждения госбюджета, а в 2019 году парламентариям дважды не удавалось сформировать коалицию.