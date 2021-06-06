Актер российских сериалов Артем Анчуков умер от COVID Бузовой дали роль в спектакле о Сталине 6 июня 2021, 15:33

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что стала актрисой. Она готовится к дебюту на сцене МХАТа имени Горького, где сыграет в спектакле «Чудесный грузин», посвященном молодости Иосифа Сталина. «Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького… Премьера нашего спектакля «Чудесный грузин» состоится уже 11 и 12 июня», – приводит РИА «Новости» слова Бузовой. Как сообщается на сайте театра, спектакль «Чудесный грузин» расскажет о ранних годах Сталина. «Долгие годы молодость Сталина была под грифом «секретно». Поэтому МХАТ берется за острую, провокационную, опасную тему – молодость вождя», – объясняет анонс спектакля. Ранее Бузова шокировала зрителей своим поведением на фестивале в Волгограде. Она задержала свое выступление на целый час, а затем появилась на сцене в «эпатажном наряде» и «смачно выругалась в микрофон».

Украинская плотина на границе с Крымом начала разрушаться 7 июня 2021, 09:40

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Плотина, которую возвели на Северо-Крымском канале, начала разваливаться, со стороны Украины на полуостров поступает вода, сообщают украинские СМИ. Возведенная фермерами в 2014 году временная дамба перестала выдерживать напор воды из Днепра, и та начала попадать в Крым. При этом в 2015 году приступили к сооружению новой плотины, более надежной, но ее так и не достроили, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров. При этом местные жители выступили против водной блокады Крыма. «Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду», – заявил житель Николаева. Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму. Между тем Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым. Зеленского высмеяли за шашлыки для украинских журналистов 6 июня 2021, 15:45

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей СМИ отдохнуть на природе и пожарить шашлыки по случаю Дня журналиста в стране. «Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз – шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией», – написал Зеленский в Instagram. На кадрах в Instagram президент снимает шампуры с мангала, а затем раздает шашлык собравшимся. За отдых на природе с журналистами на Зеленского в интернете обрушился шквал критики. Так, пользователи Сети назвали президентский пикник «клоунадой» и поинтересовались, позвал ли он на встречу представителей YouTube-телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne, которые заблокированы в стране. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) День журналистов Украины отмечается каждый год 6 июня. Праздник был учрежден в 1994 году в честь принятия Национального союза журналистов Украины в Международную федерацию журналистов, которое состоялось именно в этот день. В 2020 году Зеленский отметил День журналистов Украины катанием на велосипеде с сотрудниками СМИ. Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и Zik прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы этих каналов стали доступны для просмотра только на YouTube. Зеленский объяснил закрытие оппозиционных телеканалов борьбой с пропагандой. Гудков сбежал на Украину из-за уголовного дела в России 6 июня 2021, 23:45

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. Гудков сообщил, что «подъезжает к Киеву», где у него «давно запланированы встречи и эфиры (сегодня – у Евгения Киселева)». Он заявил, что решение уехать «поддержано родными и близкими». Как рассказал Гудков, по его информации, ему грозил арест в рамках уголовного дела, передает ТАСС. «Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже», – приводит его слова РИА «Новости». По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого». Анастасия Саморукова – адвокат тети Гудкова Ирины Ермиловой – указала, что у Ермиловой «подписка о невыезде», так что она «не собирается никуда уезжать», будучи «законопослушным человеком». На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ермилова. Народная артистка России Римма Волкова погибла в ДТП 7 июня 2021, 09:10

Фото: rimkor.edu.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Певица, народная артистка России Римма Волкова, более четверти века проработавшая в Мариинском театре, погибла в ДТП под Санкт-Петербургом, сообщили в музыкальной школе им. Римского-Корсакова, где она преподавала. «С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова. Человек большой души и теплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была искренне предана своему делу – всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников. ...Она была полна сил, энергии и творческих планов», – передает ТАСС сообщение школы. Волковой было 80 лет. Обстоятельства инцидента в сообщении школы не уточняются. Как сообщил источник в экстренных службах, авария, где погибла Волкова, произошла в воскресенье около 17.30 мск на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области, где столкнулись два легковых автомобиля, в одном из которых находилась Волкова. В результате ДТП она и еще один мужчина погибли. Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. В Ульяновске, где жила семья, поступила в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. Через год перевелась в Ставропольское училище, которое окончила по двум факультетам: вокальному и дирижерско-хоровому. В 1967 году окончила Казанскую консерваторию. На четвертом курсе стала лауреатом Международного конкурса певцов в Рио-де-Жанейро, после возвращения с которого была приглашена в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинского), где работала с 1967 по 1993 год. Преподавала в детской музыкальной школе имени Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Захарова пообещала Столтенбергу удар России по воротам НАТО 7 июня 2021, 10:41

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Москва готова обсуждать с НАТО вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, но для этого нужно привлекать военных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла», – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление главы НАТО Йенса Столтенберга на эту тему. Также она ответила на слова генсека Североатлантического альянса о том, что «мяч на стороне России». «Что касается мячей. Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота – мы пробьем», – заключила представитель ведомства. Напомним, Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия – НАТО (СРН). Он заявил, что Альянс предложил Москве провести новое заседание более года назад, однако положительного ответа не последовало. УЕФА оценил форму сборной Украины с контуром Крыма 7 июня 2021, 08:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», сообщили в пресс-службе УЕФА. «Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал фарсом изображение Крыма на форме футболистов. По словам Молохова, «что бы ни рисовали у себя на футболках украинские спортсмены и политики, реальность совершенно иная». Сборная Украины, которая будет выступать в группе C, может сыграть в четвертьфинальном матче в Санкт-Петербурге 2 июля в случае, если команда займет третье место в группе и обыграет в 1/8 финала победителя группы F. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Названа возможная причина массовой драки со стрельбой в Москве 6 июня 2021, 19:14 Текст: Евгения Шестак

Причиной массовой драки на Дубнинской улице в Москве стала попытка неформальной молодежной группировки сорвать подпольный рок-концерт в одном из полуподвальных помещений, сообщил источник в правоохранительных органах. «Драка произошла после того, как представители молодежной антифашисткой группировки попытались сорвать подпольный концерт ультраправых рок-исполнителей в полуподвале на Дубнинской улице. Стороны применяли друг против друга палки, бутылки, а также травматическое оружие. Драку пресекли прибывшие на место происшествия полицейские», – цитирует своего источника ТАСС. Рок-певец Сергей «Паук» Троицкий, знакомые которого были организаторами мероприятия рассказал «Московскому комсомольцу», что концерт должен был пройти в гаражном кооперативе неподалеку от станции метро «Верхние Лихоборы». «Эта была вечеринка со свободным входом. Она должна была пройти мирно, но после того, как начались волнения, организаторам пришлось отменить все. А ведь приехали несколько групп и из других городов. Туда собирались люди, которые слушают так называемый «языческий рок». Это мужчины с бородами, обычно лысые, в футболках с черепами – такая атрибутика. Никакого отношения к нацизму они не имеют, просто так выглядят. Может, кто-то из них и кричит запрещенные лозунги, но не на таких концертах, а у себя дома», – рассказал он. Он также добавил, что у метро их встретила группировка, которая специально оделась в стиле антифашистов, «чтобы спровоцировать конфликт, который дальше пойдет в СМИ. «С обеих сторон было приблизительно по 60-70 человек, но массовой драки так и не произошло – только небольшие стычки. На людей, идущих на концерт, буквально напали с ножами и травматическими пистолетами, так что пришлось обороняться. Знающие люди, которые участвуют в мероприятиях молодежного мейнстрима, рассказали, что некоторых из нападающих видели на несанкционированных митингах. Вроде как это те ребята, что за деньги пойдут на любой «движ», – уточнил Троицкий. Ранее сообщалось, что в результате конфликта в Москве задержаны 19 человек. Массовая драка со стрельбой произошла в одном из дворов по улице Дубнинской. Газпром решил переехать в Петербург 6 июня 2021, 17:24 Текст: Евгения Шестак

Акционеры головной компании Газпрома (ПАО «Газпром») на годовом собрании рассмотрят вопрос об изменении устава компании. Предлагается заменить место нахождения ПАО, которое сейчас в уставе прописано как Москва, на Санкт-Петербург. Собрание акционеров состоится 25 июня, передает ТАСС. «Текст устава ПАО «Газпром» после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург», – говорится в материалах к собранию акционеров. Хотя официально Газпром по-прежнему зарегистрирован в Москве, большинство его подразделений уже располагаются в Санкт-Петербурге. Штаб-квартирой компании станет 462-метровый небоскреб «Лахта-центр». Определился чемпион мира по хоккею 6 июня 2021, 23:15

Фото: LiveMedia/Andrea Re/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В финальном матче чемпионата мира по хоккею в Риге сборная Канады одержала победу над командой Финляндии, сообщают информационные агентства. Матч завершился со счетом 3:2. Шайбы в ворота финнов забросили Макс Комтуа, Адам Хенрик и Ник Пол. Команда Финляндии ответила шайбами Микаэля Руохомаа и Петтери Линдбома. Главными арбитрами встречи были судьи КХЛ россиянин Евгений Ромасько и чех Мартин Фране. Это 27-е чемпионство для сборной Канады, передает ТАСС. Напомним, сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу канадцев. В полуфинале команда Канады одержала победу над командой США. Эксперт предупредил о серьезных проблемах у сбежавшего на Украину Дмитрия Гудкова 7 июня 2021, 10:40

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя отъезд бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину из-за возможного уголовного преследования в России. «Мотивация Гудкова покинуть страну под риском преследования понятна. Сложно его за это осуждать. Никому не пожелаешь попасть под каток судебно-правовой системы. Если он счел, что риск получить реальный срок больше, если он останется в России, то это его право», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Но приезд на Украину создаст ему серьезные политические проблемы», – добавил политолог. По словам собеседника, официальные российские СМИ расценят такой выбор как предательство. «А Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны. Гудкова представят как «национал-предателя» и агента недружественного государства», – отметил он. Также Минченко указал на сложившуюся тенденцию «обмена» оппозиционерами между Москвой и Киевом. «Много людей по политическим причинам уехало как из России на Украину, так и в обратном направлении. В 2014 году ныне покойный российский политик Борис Немцов существенно подпортил себе политический имидж, поехав на Украину и выкрикивая там соответствующие лозунги. До этого Немцов, на мой взгляд, хоть и занимал нишу политического оппонента Владимира Путина, но считался патриотом. Поездка на Украину сильно повлияла на его политические позиции», – рассказывает эксперт. «Так что, возможно, в Россию Гудков сможет вернуться, но заниматься политической деятельностью ему будет очень сложно. Более того, он может наговорить лишнего украинским СМИ, что создаст ему дополнительные проблемы», – заключил политолог. В воскресенье бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. Гудков сказал, что «подъезжает к Киеву», где у него «давно запланированы встречи и эфиры». Он заявил, что решение уехать «поддержано родными и близкими», передает ТАСС. «Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже», – приводит его слова РИА «Новости». По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого». Анастасия Саморукова – адвокат тети Гудкова Ирины Ермиловой – указала, что у Ермиловой «подписка о невыезде», так что она «не собирается никуда уезжать», будучи «законопослушным человеком». На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ермилова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кравчук заявил о причастности российских спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair 6 июня 2021, 16:07

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

К экстренной посадке в Минске самолета Ryanair могли быть причастны спецслужбы России, заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук. «У (президента Белоруссии Александра) Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда (задержанный в аэропорту Роман) Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Там могли быть спецслужбы только российские. Вот тут, я думаю, влияние России было», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом», об этом сообщает РИА «Новости». Кравчук оценил предложение Лукашенко пригласить следователей самопровозглашенной Луганской народной республики в Минск. «Думаю, что прислушиваться очень серьезно к Лукашенко сейчас нет необходимости. Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. И поэтому его действия, его предложения, его оценки совершенно какие-то неадекватные. Об Украине и в целом. Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю», – высказался политик. Напомним, выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова. Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. МИД Чехии оценил вероятность «выравнивания» отношений с Россией 6 июня 2021, 22:28

Фото: Bernd von Jutrczenka/

dpa/Pool/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Не стоит рассчитывать на скорое урегулирование отношений Москвы и Праги, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Он заявил, что сейчас Чехия «находится в очень сложной фазе отношений» с Россией. «Надеяться на то, что мы эти отношения будем выравнивать в ближайшее время – иллюзорное представление», – сказал он, добавив, что рассматривать перспективы взаимодействия двух стран все же необходимо. В течение недели он планирует обратиться к председателям всех представленных в парламенте партий, чтобы те «назначили своих экспертов по вопросам внешней политики». МИД «организует закрытые круглые столы по теме чешско-российских отношений». Экспертам предстоит решить, как следует выстраивать отношения с Москвой. Как поясняется, перед парламентскими выборами, которые пройдут в октябре, Чехии нужна единая позиция, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Министр не ожидает нового сокращения числа сотрудников российского посольства. По его словам, не стоит «понижать это дело до гонки в высылке дипломатов». Он заявил, что относительно антироссийских мер были едины все высшие руководители Чехии. Кулганек напомнил, что Прага призвала Москву исключить Чехию из списка недружественных стран, поскольку включение в этот список усложняет возможность урегулирования отношений. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. После встречи с Земаном глава кабмина Чехии Андрей Бабиш заявил, что следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице – «атаку российских агентов». ФСБ вычислила агента спецслужб Украины в России 7 июня 2021, 09:52 Текст: Алексей Дегтярев

В России задержали агента украинских спецслужб, его выдворили из страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Работу мужчины координировали сотрудники украинской контрразведки: старший оперуполномоченным по особо важным делам второго отдела первого управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и замглавы отдела подполковник Игорь Черняк. Семеняка не успел нанести ущерб безопасности России. «Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России», – указали в ФСБ. Семеняка на допросе подтвердил, что поддерживал отношения с представителями украинских спецслужб. У него изъяли электронные девайсы с сообщениями от сотрудников СБУ, «предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации». «Во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении Семеняки была зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в Киеве, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства», – указали в ФСБ. Удаления данных допущено не было. На Украине объяснили, кто виноват в достройке «Северного потока – 2» 7 июня 2021, 08:18 Текст: Алексей Дегтярев

Украинское руководство продемонстрировало неспособность грамотно строить политику по сохранению транзита газа через страну в вопросе противостояния строительству «Северного потока – 2», заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Он напомнил, что строительство газопровода финансируют, в том числе, европейские компании. «Германия, естественно, заинтересована в достройке «Северного потока – 2», тем более что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины», – заявил Суслов в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости». Он добавил, что отдельные украинские чиновники при этом высказываются в антиевропейском ключе, но их высказывания неправомерны. «Каждый в этом мире, особенно в международных отношениях, борется исключительно за свои интересы», – указал бывший министр. По мнению Суслова, если Киев потеряет доходы от транзита голубого топлива, то только потому, что руководство Украины не смогло грамотно выстроить политику по сохранению этого источника. «Потому что оно постоянно делало заявления общего плана, о том, что Запад нам поможет, что США не дадут достроить (газопровод). Рассказывал [президент Владимир] Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки. Потому что Германия теперь будет получать значительную часть доходов от транзита газа, те деньги, которые раньше получала Украина», – подвел итог бывший министр. Ранее Зеленский заявлял, что действия президента США Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Сборная Украины по футболу выступит на ЧЕ-2020 в форме с силуэтом Крыма 6 июня 2021, 16:30

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Текст: Елена Мирошниченко

На Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Форму презентовал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко в своем Facebook. На экипировке изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, а также территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Украина будет выступать на Евро в новой, особой форме. Главным ее атрибутом станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, моим родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами, селами, где главная мелодия с детства – мелодия национального гимна», – написал Павелко. В среду был назван состав сборной России на Евро-2020. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.