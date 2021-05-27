Польский суд отказался арестовывать российского диспетчера

Польский суд не стал арестовывать одного из российских авиадиспетчеров по делу о смоленской авиакатастрофе, рассмотрение дела двух других авиадиспетчеров было отложено на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе окружного суда Варшавы.

«По делу Виктора Р. суд отложил заседание на неопределенный срок», – сообщили в суде, передает РИА «Новости». Уточняется, что отсрочка назначена из-за «неисполнения российской стороной заявки на юридическую помощь в отношении подозреваемого Виктора Р». По той же причине бессрочно было отложено заседание по делу в отношении Николая Краснокутского.

По делу в отношении Павла Плюснина суд решил не удовлетворять ходатайство прокурора, который просил задержать диспетчера. Отказ основан на том, что «доказательный материал, ранее собранный в деле, не является достаточным для принятия с высокой степенью вероятности совершения подозреваемым Павлом П. вменяемого ему преступления».

Суд не пришел к выводу, что Плюснин «каким-либо образом до сих пор препятствовал или будет препятствовать в будущем ходу данного расследования», также суд отметил, что орган предварительного расследования «знает адрес проживания подозреваемого, а действия российской стороны явно затрудняют проведение расследования».

Ранее сообщалось, что польский суд возобновил рассмотрение ходатайства генпрокуратуры республики о временном аресте трех российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М в 2010 году.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа.

Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах в Ту-154 Качиньского.

В августе 2017 года новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва. Позже Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М.