СК опроверг выводы британских экспертов о крушении Ту-154 Качиньского

Проведенные в рамках уголовного дела о крушении самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского экспертизы опровергли версию британских экспертов о следах взрывчатых веществ на частях воздушного судна, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Информация польской стороны, согласно которой при исследовании фрагментов польского самолета Ту-154М иностранными специалистами обнаружены следы веществ, используемых при производстве взрывчатых веществ и других субстанций, не что иное, как еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное. Доводы британских экспертов полностью опровергаются выводами экспертов, проводивших многочисленные судебные экспертизы, как на территории РФ, так и на территории Республики Польша», – сказала Петренко.

По ее словам, экспертизы провели в рамках уголовного дела, которое расследует российский СК, передает ТАСС.

Ранее расследующий катастрофу бывший министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что близкая к минобороны Великобритании лаборатория якобы обнаружила на обломках самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского частицы взрывчатого вещества.

В августе 2017 года Новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва.

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.