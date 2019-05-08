Полякам откроют доступ к обломкам самолета Качиньского

Следственный комитет России одобрил поступивший от Польши запрос на очередной осмотр обломков самолета Ту-154М экс-президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском.

В конце мая следователи откроют польским представителям доступ к агрегатам, подузлам и конструктивным элементам лайнера, хранящимся на аэродроме Смоленск-Северный, сообщается на сайте СК.

«Российские следователи и криминалисты в присутствии польских представителей произведут очередной подробный осмотр обломков Ту-154М. По итогам произведенных работ результаты всех процессуальных действий будут переданы польской стороне в установленном международными договоренностями и российским законодательством порядке», – сказано в сообщении.

Отмечается, что фрагменты судна по-прежнему являются вещественными доказательствами нераскрытого уголовного дела. Уточняется, что Россия отправляла Польше 42 запроса о правовой помощи, два из которых до сих пор не исполнены. Вместе с тем польские коллеги продолжают направлять России другие материалы, связанные со следствием. Также сообщается, что польские делегации с 2010 года совершили 12 визитов для работы с вещественными доказательствами, а интересующие обломки были «многократно и досконально изучены как российскими, так и польскими экспертами».

Напомним, 10 апреля 2010 года самолет Качиньского, который во главе официальной делегации направлялся на памятные торжества в Катыни, разбился под Смоленском. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

В апреле СК опроверг версию британских экспертов о взрывчатых веществах Ту-154 Качиньского.

В августе 2017 года Новая польская комиссия утверждала, что «разрушение левого крыла Ту-154М не было инициировано столкновением с березой», а явилось результатом взрыва.