В Совфеде высказались о защите задержанной в Минске россиянки Сапеги

«Если россияне нарушают закон за рубежом, то они должны осознавать последствия своих действий», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя задержание белорусскими правоохранителями россиянки Софьи Сапеги.

«Наше государство обязано защищать законные права и интересы своих граждан. Но если они нарушают закон в другой стране, то должны четко понимать, что им, возможно, придется нести ответственность за содеянное по законам этой страны. Поэтому мы по возможности предупреждаем россиян о такой ситуации», – отметил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Что касается тяжести обвинений, то здесь как правило подход такой: если гражданину РФ угрожает смертная казнь за совершение преступления в другой стране, а в России на эту меру наказания наложен мораторий, тогда мы настаиваем на выдаче такого гражданина нам. Причем зачастую такие граждане отбывают положенный срок, но уже в России», – рассказал собеседник.

Сенатор подчеркнул, что Софья Сапега, вероятно, вмешивалась в дела суверенного государства. Более того, исходя из предварительно озвученных обвинений следует, что она имела прямое отношение к публикации личных данных не только граждан Белоруссии, но и России, отметил собеседник.

«Это уже само по себе является серьезным правонарушением в рамках российского законодательства. Поэтому в любом случае, если ее вина будет доказана – эта история для нее просто так не закончится. Но, как гражданка России, она имеет право на консульскую поддержку. И насколько я знаю, эта поддержка ей была оказана», – заключил Климов.

Ранее стало известно, что задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге могут предъявить обвинение по статье о разжигании национальной вражды, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил источник в белорусских силовых структурах.

«Речь идет о том, что она задержана в рамках ч. 3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Беларуси», – сообщил источник. Ожидается, что в среду с девушкой встретится ее адвокат.

«В случае, если вина россиянки будет доказана, Москва может предложить вариант отбывания наказания на своей территории», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод, комментируя сложившуюся ситуацию.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.

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