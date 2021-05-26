В СПЧ оценили ситуацию с задержанной в Минске россиянкой Сапегой

«В случае, если вина россиянки будет доказана, Москва может предложить вариант отбывания наказания на своей территории», – сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод, комментируя задержание белорусскими правоохранителями россиянки Софьи Сапеги.

«Пока не ясно, на каком основании Софья Сапега задержана на территории Белоруссии. Знаю, что ее посетили сотрудники российского посольства, они ведут с ней переговоры. Главное, чтобы она находилась в надлежащих условиях и ее права не нарушались», – отметил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод.

По его словам, «задержанной должны быть предоставлены адвокаты, наше дипломатическое ведомство должно задать вопрос белорусских властям о причинах ее задержания, а после этого можно будет говорить о ее дальнейшей защите и требованиях ее освободить».

«Любое государство должно беспокоиться о судьбе своего гражданина и соотечественника, – подчеркнул собеседник. – В случае, если его вина доказана, Россия может предложить вариант отбывания наказания на своей территории. Такие примеры есть, когда Россия обращается к властям разных стран с подобными предложениями, но они не всегда удовлетворяются».

«Также Россия должна чутко воспринимать все жалобы и претензии находящегося под следствием, – обратил внимание Брод. – Таких примеров тоже немало. Адвокаты отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко предъявляют претензии к местным властям, сообщая о проблемах со здоровьем у заключенных, а также о ненадлежащих условиях их содержания и других трудностях. Россия через различные структуры всегда привлекает внимание к этим жалобам и проблемам».

Напомним, задержанной белорусскими правоохранителями россиянке Софье Сапеге могут предъявить обвинение по статье о разжигании национальной вражды, санкция по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил источник в белорусских силовых структурах.

«Речь идет о том, что она задержана в рамках ч. 3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Беларуси», – сообщил источник. Ожидается, что в среду с девушкой встретится ее адвокат.

Самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Брюссель в ответ на действия Минска собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Белоруссия и Латвия выслали послов и дипломатов друг друга.

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