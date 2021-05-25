Эксперт рассказал о росте конкуренции на праймериз «Единой России»

«Треть участников предварительного голосования составляют волонтеры и общественники, что свидетельствует о существенном обновлении партии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Орлов, комментируя ход предварительного голосования «Единой России».

«Предварительное голосование «Единой России» – уникальная процедура. Уже 24 мая для участия в предварительном голосовании было зарегистрировано более 6 миллионов граждан. Треть участников составляют волонтеры и общественники, что свидетельствует о существенном обновлении партии», – отметил политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

В частности, как отмечает эксперт, по числу зарегистрированных избирателей на праймериз лидерами являются Москва, Краснодарский край, Свердловская, Московская области, Санкт-Петербург, а по доле участников праймериз среди избирателей региона – Тыва и Чувашия.

Кроме того, по мнению собеседника, существенно вырос уровень конкуренции между кандидатами. Сегодня он составляет на некоторых округах 13 и даже 15 человек на место. Эксперт указал, что высокая конкуренция на праймериз наблюдается в Ульяновской, Ивановской областях и Приморском крае. «Также к регионам с большим числом поданных заявок стоит отнести Краснодарский край, Свердловскую, Иркутскую области и Москву», – добавил Орлов.

«При этом среди конкурентных округов выделяются Центральный округ №208 в Москве, Нижневартовский и Ханты-Мансийский округа в ХМАО, а также Приокский округ в Нижегородской, Волгодонский в Ростовской и Магнитогорский в Челябинской областях», – указал политолог.

Эксперт пояснил, что на предварительном голосовании очень важна роль региональных элит, «отсюда – высокий уровень конкуренции». «Элиты воспринимают эту процедуру «Единой России» как естественный и довольно значимый карьерный лифт. Неудивительно, что давление «на входе» в этот лифт непрерывно растет», – считает Орлов.

«В целом, я считаю, что предстоящая неделя электронного голосования и «очный» день голосования 30 мая продемонстрируют действительно национальный масштаб вовлечения активной части населения в праймериз «Единой России», – заключил политолог.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году стартовало 24 мая и продлится до 30 мая. Праймериз пройдет электронно по всей стране, а в ряде регионов еще и очно.

При этом ранее стало известно, что «Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

Эксперты отмечают существенное увеличение профессионального разнообразия среди кандидатов. Так, среди зарегистрированных участников представлено больше социально одобряемых профессий: медиков, педагогов, работников сферы ЖКХ и культуры. Из 5,5 тыс. кандидатов 971 человек – это учителя и врачи. В частности, от Москвы на выборы идет главврач клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Попробовать свои силы в политике намерен и руководитель Красноярского регионального сосудистого центра КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Алексей Протопопов.

Кроме того, помимо мэра Тольятти, пробуют свои силы на федеральном уровне и другие градоначальники. Мэр Омска Оксана Фадина решительно настроена на борьбу. Ей может составить конкуренцию также финалист конкурсов «ПолитСтартап» и «Лидеры России», депутат Заксобрания области Игорь Антропенко. От Оренбурга конкуренцию главе города Владимиру Ильиных составит победитель федеральных конкурсов, секретарь регионального отделения партии Сергей Дмитриев. Идет в Госдуму по списку и заслуженный врач РФ, глава городского округа Тольятти Николай Ренц. Молодой мэр Иваново Владимир Шарыпов также пробуется на праймериз.

В списки по Дагестану будет пробовать свои силы проректор Московского института психоанализа, победитель конкурса «ПолитСтартап» и автор проекта «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев. Кандидатом от московского Тушинского одномандатного округа хочет стать молодой управленец-химик, ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга.

При этом в ряде регионов эксперты предвидят острую борьбу между уже состоявшимися известными политиками, готовыми побороться за место в региональных группах партсписка. Поменять статус согласен спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров – он был зарегистрирован на предварительное голосование по списку в Госдуму от родного Санкт-Петербурга. Участвовать в праймериз будут и два члена Совета Федерации: Сергей Лисовский выдвинулся в Госдуму по списку от Курганской области, а Владимир Кравченко настроен на победу в Томской области.

Депутат Госдумы от Иркутской области Николай Николаев намерен сразиться с коллегой по Охотному ряду – депутатом Госдумы от Тамбова Тамарой Фроловой. В Брянской области борьба за место еще жарче: там сойдутся в схватке два председателя думских комитетов – глава комитета по образованию и науке, известный политолог Вячеслав Никонов и депутат Госдумы Валентина Миронова, которая возглавляет Комитет по образованию.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о защищенности сайта праймериз «Единой России».