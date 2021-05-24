Выборы-2021: ЕР начинает проводить праймериз, а ЛДПР предложила создать магазины для бедных

У «Единой России» стартует предварительное голосование по выбору кандидатов в Госдуму. Тем временем в ЛДПР выдвинули идею открыть специальные магазины для бедных, а «Партия пенсионеров» выступила против автоматического списания штрафов за нарушения ПДД.

В понедельник «Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования. «В число его задач входит мониторинг хода голосования по регионам, помощь субъектам РФ в разрешении вопросов при возникновении нештатных ситуаций. То есть это будет не только сбор всех данных по ходу голосования, но и отслеживание всех возможных нарушений и спорных ситуаций. Ситуационный центр будет работать до утра 31 мая», – рассказал председатель федерального организационного оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин.

Примечательно, что такое решение совпало с появившимися сообщениями о проблемах в ходе внутрипартийного голосования в Волгоградской области, изучение которых партия взяла под контроль.

В то же время лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать специальные магазины для бедных с фиксированными ценами, а также бесплатно раздавать изъятые санкционные продукты. При этом он раскритиковал идею о регулировке и заморозке цен государством, поскольку это может привести к сокращению производства продукции. «Человечество все это испытало. Там, где регулируют цены, конец экономике», – заявил Жириновский.

В свою очередь «Партия пенсионеров» выступила против идеи автоматического списания штрафов за нарушения ПДД, которую ранее выдвинули в Минюсте. В партии обратили внимание на то, что «по справедливости надо еще создать систему автоматического обжалования любого назначенного штрафа, чтобы весь комплект документов сразу отправлялся в суд». При этом «на первых порах автоматика скорее всего будет стабильно давать сбои».

Как считает политолог Марат Баширов, открытие «Единой Россией» ситуационного центра предварительного голосования – абсолютно верное решение. «ЕР» предоставила возможность регистрироваться на праймериз фактически каждому гражданину, а не только членам партии. Это требует определенного контроля. Так как «Единая Россия» стремится обеспечить прозрачность праймериз и выборов, которые состоятся в сентябре – они решили создать арбитраж в виде ситуационного центра. Думаю, это верное решение, так как все заинтересованы в легитимности выборов», – сказал Баширов.

«Мы уже действительно видели несколько инцидентов, связанных с подготовкой праймериз, – соглашается с Башировым директор Института новейших государств Алексей Мартынов. – Поэтому было бы неплохо, если подобные инструменты помогут решить эти проблемы. В таких случаях необходимо оперативно рассматривать ту или иную ситуацию и принимать соответствующие решения».

Что касается предложения Жириновского создать специальные магазины для бедных, то это чистейшей воды популизм, констатирует Мартынов. «Об этом говорят все политики. И надо признать, что значительное число россиян по-прежнему живет если не за чертой бедности, то около нее. Однако Жириновский и его партия лишь эксплуатируют эту проблему в рамках избирательной кампании, не предлагая каких-либо реально действенных способов решить эти задачи», – пояснил собеседник.

«Идея Жириновского выглядит несостоятельной, особенно в части раздачи изъятых санкционных продуктов, – добавляет профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. – Даже если предположить, что какой-то контрабандист, скажем, решил незаконно провезти сыры – то на сколько их хватит? На день в одном магазине? А что дальше? При этом систематического ввоза санкционнных товаров у нас нет», – утверждает Матвейчев.

Схожего рода популизмом занимается и «Партия пенсионеров», отмечают эксперты. «Аналогичная система списания штрафов действует и в случае уклонения от уплаты налогов. И то, что штрафы будут списываться автоматически, удобно для всех. При этом не каждый гражданин будет пользоваться такой системой. Если она ему не понравится, то он просто не укажет банковскую карточку в соответствующих документах. Более того, для спорных случаев будет создан арбитраж. Поэтому «пенсионеры», увы, неправильно интерпретировали предложение Минюста», – сказал Баширов.

«К сожалению, «Партия пенсионеров» занимается имитацией предвыборной кампании и не оправдывает надежд своих потенциальных избирателей. Если перед Новым годом многие социологи и политологи пророчили партии места в Госдуме, то сегодня об этом говорить не приходится», – считает Мартынов.