Эксперт оценил защищенность сайта праймериз «Единой России»

«Данные, внесенные на сайте, несколько раз копируются и хранятся на разных серверах. Можно с уверенностью сказать, что они никуда не исчезнут», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере IT Сергей Гребенников. Так он прокомментировал хакерские атаки на сайт предварительного голосования «Единой России».

«На сайте предварительного голосования «Единой России» используется система авторизации ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы – прим. газеты ВЗГЛЯД) и портала «Госуслуги». В таком случае мы можем быть уверены, что данные никуда не денутся», – заверил директор Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Эксперт пояснил, что эта система неоднократно использовалась на разного уровня выборах и голосованиях. «Данные, внесенные в систему, несколько раз копируются и хранятся на разных серверах. Можно с уверенностью сказать, что они никуда не исчезнут», – отметил собеседник.

Напомним, сайт предварительного голосования «Единой России» в понедельник утром подвергся DDoS-атаке. «Однако потеря данных исключена, на проведении процедуры хакерская атака не отразится», – заявил глава IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.

Накануне DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов также подвергся сайт «Единой России». При этом на сайте предварительного голосования pg.er.ru фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Системы защиты сайта оперативно сработали, оповестив администраторов департамента IT, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих, рассказал Сатеев.

Тем временем вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов сообщил, что компания фиксирует практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования «Единой России».

По его словам, как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов. «Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает», – подчеркнул он.

Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году стартовало 24 мая и продлится до 30 мая. Праймериз пройдет электронно по всей стране, а в ряде регионов еще и очно.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.