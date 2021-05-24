Хакеры атаковали сайт предварительного голосования «Единой России»

Сайт предварительного голосования «Единой России» в понедельник утром подвергся DDoS-атаке, однако потеря данных исключена, на проведении процедуры хакерская атака не отразится, заявил глава IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.

«Техподдержка обнаружила DDoS-атаку. Количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тысяч в секунду. Сайт заработает корректно в ближайшее время. Вместе со специалистами Ростелекома мы восстанавливаем его работу», – сообщил Сатеев, слова которого приводятся на сайте «Единой России».

Накануне DDoS-атаке с нескольких тысяч IP-адресов также подвергся сайт «Единой России». При этом на сайте предварительного голосования pg.er.ru фиксировались многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Системы защиты сайта оперативно сработали, оповестив администраторов департамента IT, и позволили обеспечить блокировку адресов атакующих, рассказал Сатеев.

Тем временем вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов сообщил, что компания фиксирует практически непрерывные попытки атак на инфраструктуру предварительного голосования «Единой России».

По его словам, как правило, это сложные комбинированные атаки, в ходе которых киберпреступники используют сразу несколько различных инструментов. «Все такие атаки мы видим и блокируем. Данным пользователей и результатам голосования ничего не угрожает», – подчеркнул он.

Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в 2021 году стартовало 24 мая и продлится до 30 мая. Праймериз пройдет электронно по всей стране, а в ряде регионов еще и очно.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на съезде партии 19 июня.