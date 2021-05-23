В Крыму отреагировали на выдвинутое Киевом условие по поставкам воды В Крыму рассказали о визите немецкой делегации 23 мая 2021, 11:32 Делегация из Германии, которая прибыла в Крым 22 мая, оценит инфраструктуру полуострова, пообщается с населением, рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. «Первое, чем были удивлены наши гости, так это состоянием местных дорог. Они не ожидали, что новые дороги в Крыму настолько качественно и хорошо построены, что ничем не хуже, чем в Германии», – рассказал он РИА «Новости». Он уточнил, что делегация сможет оценить инфраструктурные изменения на полуострове и пообщаться с местным населением. Немецкая делегация прибыла в Крым в субботу, визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым – своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов». В состав группы вошли 25 граждан ФРГ. Ранее сообщалось, что в Бундестаге заявили о необходимости отмены санкций против России. Напомним, летом прошлого года постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. При этом Украина попросила усилить санкции против Москвы. Экономические санкции против России также неоднократно продлевались.

Летчики катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ в Крыму 22 мая 2021, 16:41

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ на военном аэродроме Саки в Крыму, оба члена экипажа живы, пострадал техник самолета. «В пятницу в 18.50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги», – передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Позднее пресс-служба Южного военного округа подтвердила, что специальная комиссия работает на аэродроме для проведения технического обследования самолета и установления причин произошедшего, передает РИА «Новости». Су-30 – российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, в то время как Су-30СМ – его современная модификация, поставляемая на вооружение ВВС России и ряда зарубежных стран.

С 2012 года по май 2018 год в Воздушно-космические силы РФ было передано 84 экземпляра Су-30СМ, морской авиации ВМФ России – 20 экземпляров. Су-30СМ был принят на вооружение ВС России распоряжением президента от 12 января 2018 года. Ранее трое военнослужащих погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей дальнего бомбардировщика Ту-22М3 на военном аэродроме Шайковка под Калугой. На данном аэродроме базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк, который буквально на днях провел летно-тактические учения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии. Путин о желающих откусить часть России: Мы им зубы выбьем 20 мая 2021, 15:30

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. «Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке... Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», – цитирует президента ТАСС. По словам Путина, имеющийся ядерный потенциал гарантирует отражение любых внешних угроз, в частности, попыток нарушить территориальную целостность страны. «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – сказал Путин. Также глава государства рассказал о том, что в России появятся новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире. «У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами», – цитирует Путина РИА «Новости». Уточняется, что именно «за счет всех этих факторов ... нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше». Ранее читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами. Напомним, Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым 22 мая 2021, 19:54

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации». «Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», – передает РИА «Новости» слова Николенко со ссылкой на «Укринформ». По его мнению, «всю воду в Крыму потратили российские военные». При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала. Он отметил, что «в соответствии с нормами международного права» теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия. Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова. О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду. Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин. Китайцев восхитили слова Путина о готовности «выбить зубы» 22 мая 2021, 13:53

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В Китае оценили слова президента Владимира Путина о готовности России «выбить зубы» тем, кто захочет оторвать кусок ее территории. Читатели китайской газеты «Гуаньча» выразили выразили мнение, что Поднебесной стоит действовать с противниками таким же образом. По словам одного из комментаторов, Пекин должен поучиться у Москвы действовать «беспощадно», передает РИА «Новости». «Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России», – отметил другой пользователь. «Дерзко! Смело выбейте зубы «американскому псу»!», – написал еще один комментатор. «Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» – вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!», – подытожили читатели. Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета «Победа», заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – добавил он. Ранее читатели немецкого издания Die Welt возмутились тем, что Россия обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» страну «по-братски» с другими государствами. Напомним, в конце июля 2020 года Путин подписал поправку к закону «О противодействии экстремистской деятельности» о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму. При этом под экстремизм не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами. Кроме того, обновленная Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности России и не допускает отчуждения каких-либо территорий. Зеленский не включил русских в перечень коренных народов Украины 20 мая 2021, 17:50

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона «О коренных народах Украины», в перечне коренных народов отсутствует упоминание русских. «Коренные народы Украины имеют право в соответствии с конституцией и законами Украины сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое участие в экономической, социальной и культурной жизни», – цитирует текст документа РИА «Новости». Уточняется, что, согласно проекту, коренной народ Украины – это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. В документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений. Законопроект внесен в Верховную раду. Зеленский надеется, что законопроект будет рассмотрен депутатами в сжатые сроки. Ранее Зеленский заявил, что Украина должна защищать права национальных меньшинств, проживающих на ее территории, чтобы не допустить повторения ситуаций с Донбассом и Крымом. В Крыму пригрозили непризнанием суверенитета США над Аляской 21 мая 2021, 08:21

Фото: Jon Bower/Loop Images/UIG/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Американский законопроект о непризнании присоединения Крыма к России безразличен жителям полуострова, в республике так же могут принять документ о непризнании суверенитета Штатов над Аляской, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. «Нам их (американцев) точка зрения неинтересна. От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Примем такой документ и распространим по всему миру. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», – сказал РИА «Новости» Фикс. Он добавил, что делать этого, конечно, никто не станет, поскольку Россия «ответственно и уважительно относится к внутренней политике других государств». По мнению Фикса, Белый дом мог бы поучиться у Кремля. «США пора успокоиться. Их точка зрения абсолютно не влияет на решения России», – подчеркнул он. Ранее комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом. Постпред Крыма: Полуостров может стать морскими воротами Таджикистана 20 мая 2021, 18:15 Текст: Алексей Дегтярев

Крым может стать морскими вратами Таджикистана и ряда других стран СНГ, заявил постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов. «Многие страны-партнеры не имеют собственных выходов к морю. И мы зовем наших друзей из Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана пользоваться нашими портами, поскольку Крым – это не только морские ворота России, но и всех стран СНГ», – цитирует Мурадова «Спутник Таджикистан» в своем Telegram-канале. Газета ВЗГЛЯД писала, как Крым экономика Крыма смогла преодолеть различные санкции, после чего полуостров стал одним из наиболее популярных регионов для отдыха. Названы вероятные места строительства двух новых водохранилищ в Крыму 21 мая 2021, 15:24 Текст: Евгения Шестак

Для строительства новых водохранилищ в Крыму рассматривается территория бывшего карьера по добыче щебня возле поселка Лозовое в Симферопольском районе и место в районе поселка Солнечногорское под Алуштой, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. «Первое водохранилище предлагается построить на территории бывшего карьера по добыче щебня в районе поселка Лозовое Симферопольского района, второе – около поселка Солнечногорское под Алуштой. На данный момент окончательного решения о начале и сроках строительства не принято, так как оба проекта проходят только технико-экономическое обоснование», – сказал РИА «Новости» Кабанов. По его словам, ученые изучают возможные источники для наполнения водохранилищ. Также вице-премьер подчеркнул, что на данный момент нет окончательного решения по строительству опреснителей, при этом проект находится на проработке. Кроме того, Кабанов отметил, что научно-исследовательское судно начало бурение скважин в Азовском море для поиска запасов пресной воды, которую можно использовать на нужды Крыма. При этом он уточнил, что говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно, поскольку ученые предоставят первые исследования к 1 июля. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища – объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров для Алушты. Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничения подачи воды. Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека 22 мая 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил, что считает Россию страной уникальных возможностей для современной талантливой молодежи, главное – проявить свой дар и найти свой путь в жизни, сообщает пресс-служба Кремля. Путин сказал, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание» с видеоприветствием, что «для активного, талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей», говорится в сообщении на сайте Кремля. «Каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное – это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», – добавил глава государства. Владимир Путин напомнил, что общество «Знание» было учреждено сразу после Великой Отечественной войны, в 1947 году: «Страна возвращалась тогда к нормальной жизни, восстанавливала разрушенное хозяйство, и везде нужны были молодые, целеустремленные, образованные люди. Общество «Знание» взяло на себя непростую, огромную просветительскую миссию: оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос». «Многие десятилетия оно было настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную, во многом уникальную роль в жизни нескольких поколений граждан нашей страны. Именно через доступные программы лекториев общества «Знание» люди в самых отдаленных уголках СССР узнавали об истории, актуальных достижениях и перспективах отечественной и зарубежной науки, культуры, политики, производства», – добавил он. Путин выразил уверенность, в том что «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе, в жизни, во всех направлениях. При этом президент подчеркнул, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий «ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков». «В этой связи принципиально важно, чтобы постоянными участниками программы общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица госструктур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства. Их опыт и личный пример - лучшая мотивация для молодых людей получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы», – добавил Путин. В заключение президент пожелал удачи всем участникам марафона. Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания. В заключительный день марафона в Москве гостей ждет выступление председателя правительства России Михаила Мишустина, президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, помощника президента России, заместителя председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Максима Орешкина. О будущем высшего образования со студентами и школьниками поговорит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, о науке и технологияхв бизнесе расскажет управляющий директор группы компаний «Яндекс». Из студии «Новое знание» в формате открытого диалога со зрителями будет общаться пианист, народный артист России Денис Мацуев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров даст мастер-класс «Мои уроки спорта». Каждый город представляет свое направление просветительской деятельности. Так, Нижний Новгород раскроет зрителям тему индустрии и промышленности: гостям расскажут о прорывных технологиях в области атомной индустрии, новых областях научных знаний в сфере освоения космоса, промышленном дизайне, Big Data и актуальных темах развития экосистем. В Санкт-Петербурге, который представит тему истории и культуры, соберутся для участия в дискуссиях, публичных интервью и лекциях деятели искусства, литературы, моды и театра. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Дария Да Консейсао, основательницы модного бренда USHATAVA Алиса Ушакова и Нино Шаматава, филолог Леонид Клейн и другие спикеры обсудят роль культуры в повседневной жизни, способы восприятия искусства, порассуждают о том, зачем читать книги, если есть Интернет, и как относиться к современной моде. Новосибирск отвечает за направление науки и технологий. Здесь будут говорить о медицине и борьбе с новыми инфекциями, о новых вызовах для фундаментальной науки, дискутировать о том, нужны ли этические границы для исследователей, и обсуждать, сколько лет можно прожить, если заботиться о своем здоровье. Директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев, генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. Ломоносова Александр Веракса и другие приглашенные спикеры будут рады не только представить доклады, но и пообщаться со зрителями. В Сочи тема марафона будет посвящена спорту, причем не только рекордам и достижениям, но и спорту как бизнесу, и воспитанию характера будущих спортсменов, и вопросам дальнейшей карьеры спортсменов после завершения соревновательного этапа жизни. Здесь соберутся звезды самых разных видов спорта и представители бизнеса, связанного со спортом и поддержанием здорового образа жизни, а также спортивные комментаторы и блогеры: чемпионка мира по К-1 Юлия Березикова, вторая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев, генеральный директор «Русской Фитнес Группы», сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников, фитнес-блогер, основательница марафона #Могубезсахара Урсула Ким, российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, многократная чемпионка России и Европы по киберспортивной дисциплине Counter-Strike 1.6 Елена MEG Урусова. Федеральный этап трансляции за два дня марафона уже посмотрело более 12 млн человек. Всего за три дня марафона перед зрителями выступят более 150 спикеров, которые будут читать лекции, участвовать в дискуссиях, проводить мастер-классы и отвечать на вопросы. В Крыму отреагировали на выдвинутое Киевом условие по поставкам воды 23 мая 2021, 10:09 Текст: Ксения Панькова

Условия, выдвинутые Украиной по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, возмутительны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. «Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете, Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», – приводит его слова РИА «Новости». Как отметил Молохов, рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики. «Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае–- дырку от бублика», – заключил он. Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации». Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова. О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду. Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин. Депутат парламента Греции обратилась в МИД из-за нарушения в ЕС прав греков Крыма 22 мая 2021, 08:32 Текст: Наталья Ануфриева

Депутат парламента Греции от партии МЕРА25 Мария Апатзиди обратилась к министру иностранных дел Никосу Дендиасу с призывом отменить запрет на право греков Крыма посещать страну, так как, по ее мнению, санкционная политика Европейского Союза (ЕС) не служит интересам Европы, она только добавляет проблем. Апатзиди в письме в МИД ссылается на заявление греческого клуба «Друзей Крыма», в котором говорится, что из-за санкций сложилась немыслимая ситуация, и грекам Крыма запрещено выезжать в Грецию из-за несогласия ЕС с политикой Москвы, передает РИА «Новости». «Политика санкций Европейского Союза не служит европейским интересам, напротив, она только добавляет проблем и разногласий Старому континенту, который страдает от такой политики. Единственные интересы, которые она может обслуживать, – это интересы недальновидных и устаревших политиков трансатлантических «союзников», которые их диктуют. Для обслуживания этих интересов, и только их, чуждых и для Греции, и для Европы в целом, греческое политическое руководство обрекает часть эллинизма на запрет на въезд в Грецию», – говорится в письме. Она указала, что у Греции есть особая привилегия – объединять народы и культуры, так как она занимает особое место на карте мира, на перекрестке народов и их путей, со своей великой культурой, которая формировалась на протяжении веков в результате непрерывного взаимодействия с десятками других культур в регионе и за его пределами, и особенно с ее людьми, которые живут и творят во всех уголках планеты, не забывая о своем происхождении и истории. «Эта привилегия в то же время является и ее долгом перед человечеством и перед Европой особенно. Греция не может быть ничем иным, как органом мира, сотрудничества и единства народов. Она не может представлять что-то иное, кроме Европы, уважающей потребности и интересы, но также и право на самоопределение своих народов», – говорится в письме. Депутат подчеркнула, что Европа не должна жертвовать благополучием и мирным сосуществованием народом во имя узких интересов, тем более чужих. «МИД Греции слепо следует требованиям Евросоюза, даже если они противоречат защите прав греков, будь то граждане, или будь то греки по происхождению, в многострадальном регионе Крыма», – указала Апатзиди. Она также выразила мнение, что Украина могла бы быть «мостом между государствами Европейского Союза и Россией, выступая как гармоничное поле для развития отношений между ними», однако страна из-за ситуации на востоке и «при содействии и поддержке Соединенных Штатов Америки, НАТО и центральных европейских государств, некоторые из которых составляют ядро Европейского Союза», превращается в поле конфликта между Западом и Россией. «Как партия, МЕРА25 в первую очередь озабочена правами жителей и лишь во вторую очередь интересами государств. Для защиты политических прав и прав человека жителей востока Украины, мы с беспокойством и озабоченностью следим за развитием событий», – добавила депутат. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Пашинян подтвердил подлинность попавшего в сеть проекта по границе с Азербайджаном 20 мая 2021, 19:23 Текст: Елена Мирошниченко

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил подлинность циркулирующего в соцсетях проекта по границе, который планируется подписать с Азербайджаном. «Прозвучал вопрос, является ли опубликованный документ тем документом, о котором я говорил. Да, это точно тот документ, который, по моему убеждению, армянские оппозиционные круги получили из Азербайджана, как и другие сведения», – цитирует Пашиняна РИА «Новости». При этом уточняется, что президент Армении Армен Саркисян не участвовал в обсуждениях по поводу нового документа. «Президент республики не был и не вовлечен в процессы и обсуждения, касающиеся предполагаемого документа. Следовательно, он абсолютно не проинформирован об этом документе, тем более о его деталях. Президент уверен, что подобные процессы должны быть максимально прозрачными и должны быть привлечены все заинтересованные стороны», – заявили в администрации президента. Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана. В документе речь идет о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией. В четверг Пашинян заявил о планах подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана. Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области. Зеленский назвал шаги, чтобы не было «Донбассов и Крымов» 20 мая 2021, 14:38 Текст: Елена Мирошниченко

Чтобы не допустить повторения ситуаций с Донбассом и Крымом, Украина должна защищать права национальных меньшинств, проживающих на ее территории, считает глава государства Владимир Зеленский. «Меньшинств у нас очень много. И все эти меньшинства, несмотря на то законодательство, которое нравится тем или иным радикальным людям с правой или с левой стороны, защищать <...> нам придется, или мы будем иметь в дальнейшем еще «Донбассы» и «Крымы», – цитирует его ТАСС. Ранее Зеленский заявил, что украинские власти намерены предложить провести «через некоторое время» всеукраинский референдум для решения конфликта в Донбассе. В апреле глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести референдум о прекращении вооруженного конфликта на юго-востоке страны. Молодежное крыло ОНФ предложило расширить перечень «Городов трудовой доблести» 20 мая 2021, 20:13 Текст: Андрей Резчиков

«Если мы не удержим в нашей коллективной памяти подвиг тружеников тыла, то все эти факты просто потеряются, канут в Лету. Поэтому я признателен «Единой России» за такую инициативу», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. В четверг Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» увеличить перечень «Городов трудовой доблести». «Присвоение такого звания побуждает горожан больше интересоваться историей своих родных мест и в целом историей военного времени, интересоваться подвигами тех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне в тылу, – считает замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич. – С этим у людей связаны такие важные понятия, как история, гордость, память». По его словам, если и дальше расширять список, то в него обязательно достоин войти Воронеж, у которого, правда, уже есть звание Города воинской славы. «Такое оружие победы, как «Катюша» или штурмовики Ил-2, создавались именно в Воронеже. Кроме того, здесь собирались танки ИС-1 и Т-34. Город был частью единого механизма, который работал вместе со всей страной на победу», – подчеркнул руководитель «Молодежки ОНФ». «Я очень рад за родной Саратов, который год назад уже был удостоен почетного звания. Моя бабушка в Саратове во время войны тоже трудилась на победу – на авиационном заводе, – заявил Кастюкевич. – Дай Бог, чтобы городов трудовой доблести стало больше». В четверг президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. Президент РАН Александр Сергеев позднее уточнил, что к списку будут добавлены также Чебоксары. С инициативой о присвоении почетного звания к главе государства обратился секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. По его словам, вклад этих 11 городов в победу подтверждается экспертным заключением Российской академии наук, кроме того, такая идея набрала колоссальную поддержку среди живущих там граждан. Турчак напомнил, что год назад президент поддержал предложение партии о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести» – и в большинстве из них потом партия вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определила места строительства памятных стел. Путин учредил звание «Город трудовой доблести» в прошлом году. Его тогда получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. В Крыму сочли русофобским шабашем украинский саммит 21 мая 2021, 13:05 Текст: Евгения Шестак

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что украинский саммит «Крымской платформы» является русофобским шабашем. По его словам, данная платформа бесполезна. «Украина инициирует проведение форума «Крымская платформа» в августе этого года. Этот русофобский шабаш будет посвящен обсуждению того, от чего бы еще крымчан отключить, чем бы еще усложнить наше продвижение к построению Крыма нашей мечты. Но все это персонажи, намеренные собраться на пресловутой платформе, никак не уразумеют, что крымский поезд от нее давно уже ушел», – цитирует РИА «Новости» Константинова. Он отметил, что данная платформа бесполезна, так как деньги украинских налогоплательщиков тратят на «фантомные боли». По его словам, крымчан не пугают подобные инициативы Киева. «Нас все эти завывания не пугают: за нами Россия. Мы едины в своем стремлении продолжить развитие Крыма, его стремительную модернизацию и масштабное благоустройство. Пусть толпятся на своей платформе, с завистью смотрят нам вслед. Мы даже помашем им платочком – и продолжим свой путь к намеченным целям», – сказал Константинов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Россией. Проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.