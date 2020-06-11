Украина попросила Евросоюз усилить санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) в очередной раз попросил Евросоюз усилить санкции в отношении России.

Чтобы «реально изменить ситуацию, международное, политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным», говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба также призвал представителей ЕНП поддержать перспективу распространения на страны «Восточного партнерства» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина) «четырех свобод» ЕС – свободного движения товаров, услуг, капиталов и людей.

«Мы нуждаемся в прочной поддержке ЕС в нашей борьбе за мир, демократические ценности и суверенный европейский выбор. Признание партнерами европейской перспективы для Украины является в этом лучшим стимулом», – добавил глава МИД Украины.

Накануне постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.