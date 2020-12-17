Путин: Дело Фургала – не политическое преследование Путин прокомментировал «кризис среднего возраста» СНГ ЕС продлил на полгода санкции против России 17 декабря 2020, 15:05 Текст: Евгения Шестак

Члены Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 января, сообщил Совет ЕС. «Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2021 года», – приводит ТАСС заявление Совета. Накануне стало известно, что послы 27 стран ЕС согласовали продление санкций против России. Летом постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. При этом Украина попросила усилить санкции против Москвы.

