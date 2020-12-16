Послы 27 стран ЕС согласовали продление санкций против России

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза (ЕС) согласовали продление на полгода экономических санкций против России, сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Источник сообщил, что «послы только что согласовали продление ограничительных мер до 31 июля 2021 года», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что саммит глав государств Евросоюза принял решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России.

Летом постоянные представители 27 стран – членов ЕС согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. При этом Украина попросила усилить санкции против Москвы.