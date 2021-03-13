В Бундестаге заявили о необходимости отмены санкций против России

Прекращение экономических санкций находится в интересах Германии, обмен между ФРГ, ЕС и Россией должен быть углублен в экономическом сотрудничестве, в культурной политике, а также в вопросах геостратегических вызовов, заявила сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член Бундестага Алис Вайдель.

На этой неделе делегация партии «АдГ» во главе с Вайдель посетила Москву. Как пояснила сопредседатель партии, цель нынешнего визита в Россию – покончить с экономическими санкциями, которые наносят вред не только России, но и Германии. «Контакты между Германией, ЕС и Россией должны быть незамедлительно переведены на прагматичный уровень. Идеологические шоры неуместны во внешней политике. Прекращение пагубных санкций также и в интересах Германии», – приводит РИА «Новости» слова Вайдель.

Она добавила, что видит потенциал улучшения взаимоотношений между двумя странами на всех уровнях. «Обмен должен быть углублен, в частности, в экономическом сотрудничестве, в культурной политике, а также в вопросах геостратегических вызовов нашего времени», – уточнила депутат.

По ее мнению, очень важно, чтобы Германия и Россия продолжали контактировать. «Если федеральное правительство отказывается от этого, тем более важно, чтобы крупнейшая оппозиционная партия («Альтернатива для Германии» - ред. ВЗГЛЯД) позаботилась о том, чтобы нить разговора не оборвалась», – добавила Вайдель.

Ранее Европейский союз продлил санкции в отношении российских и украинских граждан, введенные в 2014 году «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Напомним, летом прошлого года постоянные представители 27 стран ЕС согласовали продление на год – до 23 июня 2021 года – ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. При этом Украина попросила усилить санкции против Москвы. Экономические санкции против России также неоднократно продлевались.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.