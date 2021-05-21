Украина решила запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии до октября

Национальная комиссия Украины, которая занимается государственным регулированием в сферах энергетики и коммунальных услуг, собирается на период до 1 октября этого года запретить поставки электроэнергии из Белоруссии и России.

Соответствующий документ размещен на сайте регулятора. Данный вопрос будет рассмотрен 26 мая. Документ вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября текущего года.

«Ограничить пропускную способность для импорта электрической энергии на Украину, которая будет предлагаться на месячных и суточных аукционах, в части межгосударственных сечений между Украиной и государствами, которые не являются членами Энергетического Сообщества, до 0 МВт», – сказано в проекте постановления.

Отмечается, что документ вступит в силу в день его принятия и будет действовать до 1 октября текущего года.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России. В Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. При этом и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.