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На Украине попросили запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
«Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В пресс-службе пояснили, что министр направил обращение к Национальной комиссии по ограничению импорта электроэнергии «из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества». «Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики (в частности, синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с ENTSO-E) и потенциально угрожает энергетической безопасности», – говорится в письме главы минэнерго Украины.
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества, что позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России.
После этого в Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. При этом и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии.
Кличко пригрозил Зеленскому участью Януковича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти пытаются дискредитировать его.
Кличко, комментируя обыски на коммунальных и коммерческих предприятиях украинской столицы, назвал их попыткой «облить грязью» руководство города. Он отметил, что «проверки и обыски» проводят в основном «по тем материалам, которые передала» сама администрация Киева в связи с обнаруженными ею нарушениями.
«Так чем занимались правоохранительные органы? По некоторым делам город передал материалы еще два года назад», – приводит его слова РЕН ТВ.
Кличко назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году. «Помните, где он сейчас?» – заявил Кличко.
Напомним, Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
Жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта
После отказа в вылете в Стамбул жительница Харькова и ее дети выбросили украинские паспорта, сообщают СМИ.
Как пояснила с использованием нецензурной лексики женщина, они «не смогли улететь из-за определенных причин украинского законодательства гребаного». При этом, по ее словам, «два раза покупали новые билеты».
«Украина, спасибо и иди-ка ты в ж***», – заявили ее дети на камеру. Мать с детьми выкинули на землю паспорта граждан Украины. Конкретной причины отказа в вылете названо не было, пишут Vesti.ua.
Отметим, что женщина закрыла свой аккаунт в Instagram (адрес страницы указан на опубликованном Vesti.ua видео).
Напомним, тема с привлекательностью украинского паспорта стала острой для киевских властей после решения президента России Владимира Путина упростить получение российского гражданства для украинцев.
Эксперты рассказали о причинах конфликта между Зеленским и Кличко
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«Активная политическая деятельность Кличко вызвала повышенный интерес у власти, по сути он начал свою президентскую кампанию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Константин Бондаренко, комментируя заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть участь Виктора Януковича.
«Виталий Кличко, по сути, начал свою президентскую кампанию. Он уже создал команду, которая работает над его имиджем. Соответственно, власть решила спросить у него, что он сделал для Киева, прежде чем идти в президенты», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
«Появились вопросы к наиболее болезненным для Кличко точкам – это дороги, а в Киеве ужасные дороги, и жилищный фонд, – добавил эксперт. – Поэтому на прошлой неделе начались обыски в компании «Киевавтодор» и выемка документов у чиновников, ответственных за распределение квартир».
Политолог обратил внимание и на обыски у политика и бизнесмена Артура Палатного, «которого считают кошельком Кличко». «К нему давно были вопросы, так как его подозревали в не совсем законных видах бизнеса, – пояснил собеседник. – Ну и показателен обыск у соседей Кличко. Он это принял на свой счет и расценил как элемент запугивания. Думаю, что в данной ситуации первооснова событий – это именно политическая деятельность Кличко, которая и вызвала повышенный интерес у власти».
Бондаренко напомнил о том, как в подобной ситуации в начале 2010-х годов оказался мэр Киева Леонид Черновецкий. «Он был вынужден капитулировать, то есть уйти в отставку. Чтобы идти в большую политику, очевидно, что мэрам городов нужно иметь безупречную репутацию и оставить за собой безукоризненное хозяйство в столице. Кличко пока похвастаться этим не может», – заключил собеседник.
В то же время украинский политолог Михаил Погребинский назвал происходящее «борьбой за бюджетные потоки». «Кличко не верит, что представители силовых структур приходили не к нему, а к его соседям. Я тоже в это не верю. Похоже, что его пугают», – предполагает эксперт.
«Мэр Киева окружен сетью людей, которые работают «за себя и за того парня». Это не нравится окружению главы государства Владимира Зеленского. Они хотели бы сами рулить этими вопросами. Поэтому они пытаются избавиться от Кличко, например, оказав давление так, чтобы он сам ушел со своей должности», – пояснил Погребинский.
«Но Кличко – упорный парень, – отметил политолог, – не думаю, что он сам уйдет. Хотя, возможно, его удастся приструнить настолько, что он откажется от каких-то своих людей и согласится на то, что на определенные городские бюджетные потоки сядут люди Зеленского».
Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, которые ломились в дверь его квартиры. «Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 я был уже в спортзале, дверь (в квартиру) была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше», – добавил он.
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры также сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.
Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА. Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.
Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.
Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
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Кличко рассказал о ломившихся к нему в дверь вооруженных людях
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, они ломились в дверь его квартиры.
Кличко рассказал в эфире телеканала «Украина 24», что утром во вторник «поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились в дверь (его квартиры)», передает РИА «Новости».
«Сейчас они или испугались, или ушли в другую квартиру. Я хочу сказать, что они не рассчитывали, что я с утра тренируюсь, в 7.30 (совпадает с мск) я был уже в спортзале, дверь (в квартиру) была закрыта, никого нет, но они постояли-постояли и уже пошли дальше», – добавил он.
Мэр заявил, что он открыт и готов сотрудничать с правоохранителями.
«Сказали (вооруженные люди), что пришли в квартиру двумя этажами ниже. Я знаю, что там живут бывшие работники оперного театра. Там, сказали, сдают квартиру – и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ», – добавил Кличко.
Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.
Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА. Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.
Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.
Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
СБУ объяснила обыски в доме Кличко
Обыски в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, не имеют к нему отношения, заявили в Службе безопасности Украины.
Пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко сообщил, что сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проводят следственные действия в рамках уголовного дела о производстве фальсифицированных нефтепродуктов, передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.
«Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют», – добавил он.
Ранее Кличко заявил, что в его подъезд утром во вторник ворвались вооруженные люди, они ломились в дверь его квартиры.
До этого пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что правоохранители обыскивают один из департаментов Киевской городской государственной администрации (КГГА) по делу о хищении 13,5 млн гривен (порядка 488 тыс. долларов) при закупках средств личной гигиены.
Позже пресс-служба прокуратуры сообщила, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики КГГА.
Также прошли обыски в «Киевавтодоре» по делу об уклонении от уплаты более 650 тыс. долларов налогов и в помещениях КГГА и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тыс. долларов ущерба городскому бюджету.
При этом Кличко считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Также он назвал президента Украины Владимира Зеленского последователем Виктора Януковича, поскольку тот использовал ту же схему атаки на городскую власть в 2010 году.
Отметим, что Зеленский предпринимал попытки снять Кличко с поста градоначальника, но успеха не добился. В ноябре Кличко победил в первом туре местных выборов, набрав 50,52% голосов.
Россия назвала условие новых переговоров в нормандском формате
Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня, сообщил замглавы МИДа Андрей Руденко.
Он отметил, что должны быть «видны какие-то очертания возможных договоренностей», передает ТАСС.
Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду.
В Раде заявили о плане США втянуть Россию в войну с Украиной и Европой
Возбуждение властями Украины уголовного дела в отношении украинского политика Виктора Медведчука является частью плана США по развязыванию большой войны в Европе с участием России, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.
По словам Кузьмина, Медведчук ведет последовательную борьбу за мир на Украине, но это не отвечает позиции официального Киева.
«Действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев, украинская власть ведeт Украину к войне. И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу. И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов – это все элементы втягивания Европы в большую войну», – отметил депутат в Facebook.
Парламентарий подчеркнул, что в геополитическом противостоянии России и британо-американских союзников Украине отведена роль провокатора, который должен заставить РФ начать войну. При этом сам воевать с ядерной державой Запад не будет: эта роль возлагается на ту же Украину. Кузьмин отметил, что в это противостояние неминуемо будет втянута Европа, а выиграют только США и Великобритания.
«Медведчук, выступая против этого плана, оказался неугоден даже не украинской власти, а тем, кто задумал эту большую войну в Европе», – пояснил депутат. Он также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался Медведчука, как сильного и талантливого политика.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник сообщалось о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.
Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Тихановская потребовала от ЕС «безотлагательной реакции» на блокировку Tut.by
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская потребовала власти Европейского союза отреагировать на возбуждение в Белоруссии уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц новостного портала Tut.by.
Как сообщает Telegram-канал Тихановской, из-за ситуации с порталом Tut.by она связалась с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.
«Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии. Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям», – сообщила Тихановская
Команда Тихановской настаивает на введении санкций в отношении всех ответственных за репрессии против «редакций, журналистов и блогеров» в Белоруссии. Тихановская также обвинила белорусские власти «в убийстве СМИ».
Во вторник в Белоруссии было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц новостного портала Tut.by. Доступ к интернет-порталу Tut.by и его копиям ограничен в Белоруссии на основании уведомления генпрокуратуры республики.
В Раде создали «Движение против агрессии России»
В Верховной раде Украины создано межфракционное объединение «Движение против агрессии России», главой которого станет депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Березин, сообщил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.
«В соответствии со статьей 60 создано еще одно межфракционное депутатское объединение «Движение против агрессии России». Главой объединения избран народный депутат Максим Березин», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако вооруженные силы Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии».
Опубликованы записи якобы переговоров Медведчука с представителями России, ДНР и ЛНР
Команда журналистских расследований Bihus.info опубликовала записи якобы телефонных разговоров главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Мы получили записи телефонных разговоров Медведчука за четыре года», – говорится в подписи к видеосюжету, опубликованному на YouTube-канале Bihus.info.
Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Они отмечают, что намерены выпустить цикл передач с записями разговоров Медведчука, передает РИА «Новости».
На одной из записей, сделанных якобы в 2014 году, человек с голосом, похожим на голос Медведчука, разговаривает с одним из первых руководителей ДНР Александром Бородаем. В частности, Медведчук якобы просит его помешать вооруженным людям захватить дом украинского олигарха Рената Ахметова в Донецке.
Также в нескольких телефонных разговорах якобы Медведчука с председателем народного совета самопровозглашенной ЛНР Алексеем Карякиным обсуждается необходимость отвода техники украинских военных от Изварино, а также прекращение полетов украинской авиации. Кроме того, Медведчук якобы давал указания своему помощнику Дмитрию Дорошенко, который в 2014 году находился в Донбассе, о ведении переговоров от его имени с главами самопровозглашенных республик.
Как следует из видеосюжета, Медведчук осенью 2014 года якобы обсуждал с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым создание свободной экономической зоны в Донбассе. В частности, украинский политик якобы согласовывал соответствующий проект закона с Сурковым. Также журналисты утверждают, что располагают записями разговоров Медведчука с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком, с главой Газпрома Алексеем Миллером, экс-главой Минэнерго РФ Александром Новаком, экс-послом РФ на Украине Михаилом Зурабовым и другими представителями России.
13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».
ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ.
Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Против сотрудников белорусского новостного портала tut.by возбудили дело
В Белоруссии возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц новостного портала tut.by, сообщила пресс-служба Комитета госконтроля (КГК) республики.
В Telegram-канале КГК говорится, что «департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля 18 мая 2021 года в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Республики Беларусь – уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере».
Отмечается, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии. Обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ, о чем было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий».
«На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 года принято решение об утрате ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 года №12 «О Парке высоких технологий», – говорится в сообщении.
Указывается, что в результате необоснованного использования господдержки государству был причинен ущерб в особо крупном размере.
В данный момент органами финрасследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.
Между тем соучредитель tut.by Кирилл Волошин сообщил в Facebook, что компания исключена из числа резидентов белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) Белоруссии, домен заблокирован.
Он также заявил, что жена скончавшегося основателя tut.by Юрия Зиссера «час не отвечает на звонки».
Пользователи сообщают в соцсетях, что у них не открывается сайт tut.by. В частности, сайт не открывается у мобильного оператора МТС, крупнейшего интернет-провайдера «Белтелеком», проблемы с загрузкой контента портала имеют и клиенты мобильного оператора А1, передает РИА «Новости».
До этого Волошин сообщил, что в офис портала и хостинг-провайдер hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля республики.
Также сообщалось, что из ДФР пришли домой к нескольким редакторам сайта, включая главреда Марину Золотову. Не отвечали на звонки сотрудники редакции, которые были в офисе.
Новостной портал tut.by является одним из наиболее крупных и популярных ресурсов в Белоруссии, в том числе активно освещает начавшиеся после августовских президентских выборов протесты оппозиции.
Ранее экономический суд Минска принял решение удовлетворить иск мининформа Белоруссии и лишить новостной портал tut.by статуса сетевого издания, данное решение было обжаловано. Но апелляционная инстанция экономического суда Минска оставила решение в силе.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа 2020 года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.
23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
В марте 2021 года КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в республике возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.
В ДНР заявили о крушении беспилотника ОБСЕ в Донбассе из-за действий ВСУ
Украинские силовики подавили сигналы управления беспилотника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Camcopter S-100, аппарат потерпел крушение, заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В ведомстве подчеркнули, что украинские военные продолжают использовать перемирие с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения вооружения и военной техники в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».
«По данным нашей разведки, с целью сокрытия размещения запрещенного вооружения и военной техники в районе Константиновки боевики мобильной группы 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы... целенаправленно подавили сигналы управления БПЛА СММ ОБСЕ Camcopter S-100, в результате преступных действий беспилотник ОБСЕ потерпел крушение», – сказал представитель ведомства.
Накануне представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские военные установили 270 мин вблизи дорог и домов в Донбассе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.
Украина за сутки выпустила 22 мины по территории ДНР
Украинские силовики за текущие сутки выпустили 22 мины по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«С 5.50 до 20.15 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям населенных пунктов Пески, Донецк, Доломитное. Выпущено 22 мины калибром 120 и 82 миллиметра», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики подавили сигналы управления беспилотника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Camcopter S-100, аппарат потерпел крушение.
В воскресенье представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские военные установили 270 мин вблизи дорог и домов в Донбассе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.
Украина похвасталась «беспрецедентной интенсивностью контактов» с США
Украина достигла рекордной за все время независимости интенсивности сотрудничества с США и остается приверженной всем обещаниям и договоренностям, достигнутым во время визита в Киев госсекретаря Энтони Блинкена, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Прошли почти две недели с того времени, как состоялся визит госсекретаря США на Украину. Я уже говорил, что Украина и США демонстрируют беспрецедентный уровень динамики взаимоотношений. Наше стратегическое партнерство успешно развивается. У нас состоялась беспрецедентная интенсивность контактов за последние полтора месяца. Такого не было никогда за все годы независимости Украины. Мы не будем сбавлять обороты», – цитирует ТАСС Кулебу.
По его словам, во время визита Блинкена обсуждался широкий спектр вопросов: «начиная от поддержки США в противодействии России и заканчивая поддержкой процесса реформ на Украине».
5-6 мая Блинкен находился с визитом в Киеве. Госсекретарь США назвал «продуктивным времяпрепровождением» свой визит в Киев и встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По завершении визита глава украинского МИД Кулеба заверил, что приезд Блинкена на Украину неким образом приведет к деэскалации конфликта в Донбассе. Как считают политологи, «визит Блинкена продемонстрировал американскую поддержку Зеленскому и компании при том условии, что президент Украины будет беспрекословно выполнять распоряжения из Белого дома».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что получил президент Украины от Вашингтона в ответ.
Лукашенко поручил разработать положение о деятельности Совета безопасности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, на котором обсуждалось повышение роли этого коллегиального органа в жизни государства, поручил разработать новое положение, регламентирующее деятельность Совета безопасности республики.
«В числе вопросов, которые обсуждались сегодня на заседании Совбеза, была разработка нового положения об этом коллегиальном органе», – передает ТАСС сообщение БелТА.
«Принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который в деталях регламентирует работу Совета безопасности, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества. Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто», – подчеркнул Лукашенко.
Напомним, в пятницу полномочия президента Белоруссии по изданию декретов предложили ограничить.