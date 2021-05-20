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Зеленский увидел в возможной встрече Путина и Байдена риски для Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, но предположил, что для Украины она может вылиться в нежелательное снятие санкций США с «Северного потока – 2».
«Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Это им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США (Энтони Блинкеном), что украинские вопросы они (президенты) будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть. Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с «Северного потока». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости».
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
Эксперт: Украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии
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«Официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он оценил высказывание посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который раскритиковал депутатов Бундестага за отказ установить в Берлине памятник украинцам.
«Украинский посол постоянно вмешивается во внутренние дела Германии, и уже изрядно всем надоел своими выходками», – отметил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, глава украинской дипмиссии уже перешел все границы в своих нападках и на правительство страны пребывания, и на депутатов Бундестага. «Но, к сожалению, официальный Берлин ничего не может противопоставить ему из-за особого отношения к Украине, которая мнит себя жертвой агрессии со стороны России. Поэтому киевским политикам и дипломатам кажется, что им все дозволено. Но это полнейшее безобразие», – заметил Рар.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны». Одновременно Мельник раскритиковал предложение фракции Левой партии в Бундестаге обсудить в парламенте улучшение отношений с Россией в свете приближающейся 80-летней годовщины нападения нацистской Германии на СССР.
По оценке Рара, посол Мельник перебарщивает со своими «возмущениями» по поводу того или иного решения немецких властей. «Депутаты Бундестага сами знают, как им нужно действовать. Они самостоятельно принимают решения, которые не обязаны удовлетворять желаниям украинского посла. Но тот чувствует эту безнаказанность, поэтому продолжает активно разыгрывать роль жертвы. А немцы, можно сказать, сами загнали себя в тупиковую ситуацию», – резюмировал германский политолог.
Между тем депутат Бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал газете ВЗГЛЯД призыв посла Андрея Мельника к Берлину сделать все для «возвращения» Крыма Украине, поскольку немцы его дважды оккупировали. По словам депутата, заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии.
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Лавров ответил на вопрос о саммите с США фразой из «Белого солнца пустыни»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном ответил на вопрос о согласии Москвы на проведение российско-американского саммита фразой из советского фильма «Белое солнце пустыни».
В ответ на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, министр заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро», передает РИА «Новости».
Ранее Лавров с улыбкой ответил на вопрос о том, договорились ли Москва и Вашингтон о проведении российско-американского саммита.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
В прошлую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США.
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Посол Украины пригрозил Германии пересмотром примирения двух стран
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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии.
По словам Мельника, Украина возмущена призывом фракции Левой партии в бундестаге Германии заключить новый договор о дружбе с Россией, прозвучавшим в преддверии 80-летия нападения гитлеровской Германии на СССР. Послу не понравилось, что немецкие левые в своей инициативе не упомянули другие советские республики, в том числе Украину и Белоруссию. Дипломат назвал это «унизительным превращением истории в инструмент» и «ударом в лица миллионов украинских жертв» войны, передает Deutsche Welle.
Недопустимо терпеть подобную «фальсификацию истории», заявил Мельник. По его словам, украинцы призывают правящую в ФРГ коалицию и оппозицию «не позволять политического злоупотребления темными сторонами истории национал-социализма». В противном случае примирение Украины и Германии окажется под вопросом, отметил дипломат.
Напомним, в среду в бундестаге прошли дебаты о российско-германских отношениях. Представительница фракции Левой партии в бундестаге Севим Дагделен призвала заключить новый договор о дружбе с Россией. Кроме того, Левая партия выступила за снятие экономических санкций в отношении Москвы. Однако резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник выразил свое недовольство отказом депутатов немецкого парламента установить в Берлине памятник украинцам, погибшим в годы Второй мировой войны, «хотя было принято решение об особом месте памяти польских жертв войны».
Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что украинский посол своими выходками уже изрядно надоел всем в Германии, однако «официальный Берлин ничего не может противопоставить послу Мельнику из-за особого отношения Германии к Украине».
Госдепартамент США подвел итоги встречи Лаврова и Блинкена
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Рейкьявике обсудили сферы возможного расширенного сотрудничества двух стран и условились продолжать диалог, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.
По словам руководителя пресс-службы Госдепа, главы внешнеполитических ведомств России и США «обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу нашим народам, включая Афганистан, стратегическую стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР», передает ТАСС.
«Госсекретарь поднял вопрос о наших глубоких обеспокоенностях касательно продолжающегося российского военного развертывания на Украине и рядом с ней», – говорится в заявлении Госдепартамента США.
Кроме того, по словам Прайса, «госсекретарь подчеркнул настоятельную необходимость обеспечения гуманитарного доступа для народа Сирии, они также обсудили региональные вопросы, включая поиск долгосрочного политического урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном».
Главы внешнеполитических ведомств также обсудили двусторонние отношения и сотрудничество в вопросах, связанных с Арктикой. «Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. В этой связи госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров обсудили председательство России в Арктическом совете и важность сотрудничества с учетом нашей общей заинтересованности в этом регионе», – указал Прайс.
«Госсекретарь подтвердил решимость президента США Джо Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите национальных интересов США в ответ на действия России, которые наносят ущерб нам и нашим союзникам, – сказал Прайс. – Госсекретарь ясно дал понять, что России следует освободить американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они вернулись домой».
Блинкен также выразил «глубокую обеспокоенность» ситуацией вокруг работы в России финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свободная Европа* / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом), «здоровьем Алексея Навального, преследованием оппозиционных организаций и другими вопросами».
При этом, согласно заявлению руководителя пресс-службы Госдепартамента США, Блинкен заверил Лаврова в том, что Вашингтон «стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой». «Госсекретарь и министр иностранных дел взяли на себя обязательство продолжению обсуждений в дальнейшем», – утверждает Прайс.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
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Эксперт: Встреча Лаврова и Блинкена подтвердила раскол администрации США
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«Когда мы говорим, что между Россией и США состоялся диалог, на самом деле имеется в виду, что Россия поговорила с одним из представителей клана расколотой вашингтонской администрации», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя итоги встречи глав внешнеполитических ведомств России и США в Рейкьявике.
«Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена изначально не вызывала особых надежд. На деле чудес тоже не случилось. Блинкен откровенно написал в своем Twitter, что он лишь проверял предложения наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. И здесь имеется в виду, что это были не его предложения», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт также указал на слова Блинкена о готовности США действовать решительно в защите «национальных интересов» в ответ на действия России. Также со стороны США были затронуты темы Украины, радиостанции «Радио Свобода*» и здоровья блогера Алексея Навального. «Судя по этим сообщениям, Блинкен готов добавить к существующим проблемам между Россией и США еще много чего», – считает собеседник, отметив пропагандистский характер высказываний главы Госдепа.
«Лавров, в свою очередь, назвал эту встречу конструктивной. У наших дипломатов как всегда теплится надежда на разбор завалов в двусторонних отношениях. Причем все эти завалы создавались еще до прихода Байдена в Белый дом силами Конгресса и вашингтонской бюрократией», – добавил эксперт.
«Кроме того, с американской стороны не было объявлено о каких-то конкретных действиях по обеспечению стратегической стабильности. Лавров сказал как всегда что-то умное, доброе и вечное. Можно сказать, что стороны обменялись мнениями в доброжелательной манере и разошлись. И я не понимаю, что на данном этапе можно было получить от встречи, кроме обсуждения возможного саммита Джо Байдена и Владимира Путина», – считает политолог.
«При этом организацией саммита будут заниматься советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В ближайшие дни должна состояться их встреча в одном из европейских городов. И дело даже не в том, что у политиков нет доверия к дипломатам, а в том, что Блинкена от этой задачи отстранили из-за его жесткой позиции на российском направлении. Да, как глава дипломатического ведомства, он может пообщаться с Лавровым, но при этом он олицетворяет самую ястребиную фракцию США», – объяснил Дробницкий.
В качестве примера собеседник привел ситуацию с санкциями против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG. «Это восхитительный ход – накануне встречи Лаврова и Блинкена Госдепартамент вводит санкции, а Белый дом их приостанавливает. То есть Блинкен отработал свою повестку, а Белый дом – свою», – считает эксперт.
«В целом эта встреча подтвердила мои опасения по поводу раздвоенности и отсутствия единства в американской администрации. Поэтому когда мы говорим, что между Россией и США состоялся диалог, на самом деле имеется в виду, что Россия поговорила с одним из представителей клана расколотой вашингтонской администрации. Скоро Патрушев поговорит с представителем другого клана. Нашим дипломатам непросто, поскольку надо держать в голове, что они говорят не с единой администрацией, а с кланами, которые еще и противодействуют друг другу. Вот в чем проблема», – заключил эксперт.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».
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Лавров рассказал о результатах встречи с Блинкеном в Рейкьявике
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По итогам встречи глав внешнеполитических ведомств России и США будут готовиться предложения для президентов двух стран по вопросам стратегической стабильности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Будем готовить предложения для наших президентов [России и США Владимира Путина и Джо Байдена] <…> по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности», – приводит слова Лаврова ТАСС.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва подтвердила готовность обсуждать в рамках диалога по стратегической стабильности все влияющие на нее аспекты и факторы, Вашингтон не отказался от такой концепции.
«Мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все аспекты, все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Я не увидел отказа от такой концепции, но экспертам еще предстоит над этим поработать», – отметил глава МИД.
«Договорились продолжать наши совместные действия, которые достаточно успешно развиваются, по региональным конфликтам, где интересы США и России совпадают. Это и ядерная проблема Корейского полуострова, и ситуация с усилиями по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Это и Афганистан, где активно работает расширенная «тройка» в составе России, Китая, США, Пакистана. И говорили, как на данном этапе мы можем все эти наши совместные действия сделать более эффективными», – сказал Лавров.
«Я считаю, что это был очень полезный разговор. Мы будем докладывать нашим президентам. Разговор состоялся по итогам телефонной беседы президентов Путина и Байдена в апреле. Доложим, и президенты, надеюсь, определят дальнейшие пути по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях», – сказал министр по итогам переговоров с Блинкеном.
«Безусловно, мы затронули тему дипломатического присутствия России в Соединенных Штатах и Соединенных Штатов в России», – сказал Лавров. Как отметил министр, Россия долго терпела и ждала, когда администрация 45-го президента США Дональда Трампа пересмотрит решения своих предшественников из команды Барака Обамы по аресту российской дипломатической собственности.
«Напротив, США в 2017 году приняли новые антироссийские, антидипломатические решения. Тогда уже мы были вынуждены отвечать. Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал сегодня у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам», – добавил глава МИД.
В среду в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике. Накануне встречи в МИД выражали надежду, что Блинкен в ходе переговоров с Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Ранее Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.
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Эксперт объяснил причины отказа США от санкций против оператора «Северного потока-2»
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«Теперь США уже не могут ввести какие-то новые меры против проекта «Северный потоку-2» не причинив ущерба европейцам. Для следующего удара пришлось бы уже вводить санкции против компаний и регуляторов в ЕС», – сказал газете ВЗГЛЯД аналитик Игорь Юшков, комментируя сообщения о том, что США могут отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG – оператора «Северного потока-2».
«В декабре 2019 года Вашингтон наложил запрет на финансирование «Северного потока», и еще запрет – на услуги по его строительству. Это решение теперь и нет смысла уже отменять, потому оба запрета Россия уже преодолела», – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.
В среду агентство Bloomberg сообщило о том, что Госдепартамент представил Конгрессу США доклад, в котором говорится, что Вашингтон не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG – оператора строительства газопровода «Северного потока – 2». В докладе Госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, но администрация Джо Байдена приняла решение отказаться от введения санкций по причинам, затрагивающим национальную безопасность.
При этом в тот же день представитель Госдепа Джалина Портер заявила, что администрация США по-прежнему намерена использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2». «Из Госдепа подаются одновременно какие-то разные сигналы, – констатировал Юшков. – Но в любом случае их нельзя интерпретировать как некое послабление, как пересмотр позиции по «Северному потоку – 2». Прежние санкции никто не отменяет, хотя об этом многие успели ошибочно заявить».
Но, вновь указал эксперт, проект принципиально не пострадал от ранее введенных ограничений. «Все финансирование было выделено европейскими партнерами еще до введения санкций, а запрет на строительные услуги лишь отодвинул проект на год. России пришлось подготовить свои собственные суда-трубоукладчики», – напомнил Юшков. Теперь же США уже не могут ввести какие-то новые меры против проекта, не причинив существенного прямого ущерба европейцам, добавил эксперт. «Для следующего удара по «Северному потоку» американцам пришлось бы уже вводить санкции против компаний и регуляторов в Евросоюзе», – уточнил Юшков.
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Эксперт добавил, что практика последних ста лет показывает, что как правило ранее установленные Вашингтоном санкции вводятся навсегда. «Скажем, поправка 1974 года Джексона-Вэника против СССР была введена за препятствование выезду евреев. Но когда уже Советского Союза давно не было, поправка продолжала действовать. По факту она была отменена лишь для того, чтобы ее заменили «актом Магнитского», – напомнил эксперт.
И в случае с «Северным потоком-2» нынешние маневры Госдепа отнюдь не говорят о том, что американцы отступили, уверен Юшков. «Это не значит, что они на следующих этапах не будут противодействовать потоку уже на стадии эксплуатации, – полагает аналитик. – Вполне вероятно, что США будут действовать через своих партнеров в Европе, в частности, через Польшу. Первая задача – не дать Газпрому получить разрешение на полную загрузку трубы».
На нынешнем этапе такого разрешения нет – противники проекта применили антимонопольные законы к морским газопроводам, отметил Юшков. «Газпром пытается эту позицию оспорить, получить исключение из-под антимонопольного регулирования для морской части. Но Польша, я уверен будет всячески блокировать решения на уровне Еврокомиссии, подавать в суды Евросоюза и так далее», – прогнозирует Юшков.
Эксперт также полагает, что США продолжат поощрять попытки Украины помещать реализации проекта. «В Вашингтоне поощряют такое поведение: критику «Северного потока – 2», напоминание о том, что он ударит по украинской экономике, что это политический проект, чтобы убить Украину, лишить ее денег. Деньги от транзита якобы Украина направляет на поддержание своей обороноспособности», – отметил Юшков.
Практического влияния на введение санкций против газопровода эта риторика Киева не окажет, заметил Юшков. «Украина вообще не является субъектом каких-либо отношений. Это объект, –заметил эксперт. – Но Киев играет роль информационного рупора, который напоминает всем об отношении части западных элит к этому проекту. А все решения принимаются в треугольнике Россия, Европа, США».
Возможный отказ от санкций против Nord Stream 2 AG связан с тем, что Байден не хочет ссориться с Германией, где большая часть блока ХДС-ХСС и социал-демократы не хотят срыва «Северного потока-2», в свою очередь отметил сенатор Алексей Пушков. «Это не означает, что администрация Байдена перестанет оказывать противодействие «Северному потоку-2», но она не хочет повторять ошибок Трампа в виде грубого давления на Берлин и прямых угроз немецким компаниям, задействованным в проекте. Байден хочет сплотить западный альянс, а не расширять уже возникшие в нем трещины», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Напомним, что компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», зарегистрирована в швейцарском городе Цуг. Учредитель и единственный акционер компании-оператора – «Газпром».
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что, по информации Nord Stream 2 AG, газопровод будет достроен в нынешнем году. Глава профильного комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия сможет достроить газопровод уже этим летом, и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
В МИД России констатировалали, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. Со своей стороны глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
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В США захотели запретить признавать суверенитет России над Крымом
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Комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США единогласно поддержал законопроект, запрещающий федеральным министерствам и агентствам признавать суверенитет России над Крымом.
В документе речь идет о «действиях или поддержке, означающей или подразумевающей признание суверенитета России над Крымом, воздушным пространством над его территорией или водами». Его в феврале внес в нижнюю палату Конгресса представитель демократов от штата Вирджиния Геральд Коннолли, передает РИА «Новости».
Автор законопроекта заявил, что перед слушаниями «провел телефонный разговор с представителем парламентского большинства Украины, который призвал к скорейшим действиям по «Закону о непризнании аннексии Крыма».
Представитель Техаса во время слушаний предложил дополнить инициативу требованием введения санкций против трубопровода «Северный поток – 2», но затем отказался от этого по просьбе автора документа. После одобрения на уровне комитета законопроект переходит на рассмотрение всего состава палаты представителей, а дальше, если его одобрят, в Сенат.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Захарова раскрыла подробности встречи Лаврова и Блинкена
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Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила конструктивный характер прошедшей в среду в Рейкьявике первой очной встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Захарова сообщила, что встреча «продлилась больше, чем планировалось». «Присутствующая пресса на этой встрече – американские, российские, местные журналисты – они были несколько обескуражены, насколько конструктивно она началась», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, «обычно пресса, особенно американская, что-нибудь да выкрикивает с мест, когда идет протокольная съемка, когда стороны обмениваются первыми приветственными фразами». Она добавила, что «эти фразы настолько были содержательные и настраивали стороны, делегации, переговорщиков на конструктивную работу», что журналисты никаких реплик не выкрикивали.
Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров.
При этом госсекретарь США после переговоров заявил, что целью его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
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Грызлов: Украинская власть стремительно превращается в партию войны
Власти Украины превращаются в партию войны, Киев преследует политиков, которые выступают за диалог с Донбассом, и реализует политику радикальных националистов. Об этом заявил полпред России в ТКГ Борис Грызлов.
«Для граждан Украины крайне важно, чтобы работа контактной группы была публичной, чтобы предпринимаемые шаги по урегулированию конфликта были известны всем. Но сегодня мы наблюдаем обратную ситуацию: ограничивается работа альтернативных СМИ, киевская власть продолжает и расширяет преследование тех украинских политиков и общественных деятелей, кто выступает за мир и диалог с Донбассом, за честный общественный диалог внутри Украины», – цитирует РИА «Новости» Грызлова.
По его оценке, украинская власть «стремительно превращается в партию войны, не менее агрессивную и безответственную, чем ее предшественники». «Киев реализует политику радикальных украинских националистов», – считает он.
Кроме того, Грызлов отметил, что обстрелы со стороны вооруженных сил Украины продолжаются по всей линии соприкосновения, и они стали более интенсивными накануне встречи контактной группы.
«Наказывать своих силовиков за действия, нарушающие режим прекращения огня и приводящие зачастую к трагическим последствиям, Киев не планирует», – подчеркнул полпред России.
По его словам, «даже в условиях формально действующего режима прекращения огня Украина отказывается предоставлять Донбассу гарантии безопасности для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате действий украинских силовиков».
Накануне пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь заявила, что представители украинской стороны вновь заблокировали работу политической рабочей группы Контактной группы по Донбассу.
Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Зеленский заявил о планах провести парады «в Одессе и в Украине»
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Президент Украины Владимир Зеленский оговорился, сообщая о планах провести военные парады в рамках празднования 30-летия независимости страны, и указал, что мероприятия пройдут «и в Одессе, и в Украине».
Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности главы государства, показал символ 30-летия независимости Украины и рассказал о праздничных мероприятиях, сообщает одесское издание «Таймер».
Так, 24 августа на Украине пройдут военные парады. «Парад будет военный, парад будет большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Украине – в Киеве на майдане», – заявил президент.
Кроме того, 22 августа будут чествовать «великих украинцев» (тех, кто прославляет Украину в мире), а также проведут концерт. 23 августа во всех областных центрах поднимут флаги Украины и начнется первый саммит «Крымской платформы». В тот же день стартует «саммит первых леди», который проведут жены приехавших в страну политиков, а также состоится большой концерт классической музыки.
Ранее Зеленский назвал своими основными задачами построение государства без олигархов и мир в стране.
США отказались вводить санкции против оператора «Северного потока – 2»
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Госдеп представил Конгрессу США доклад, в котором говорится, что Вашингтон не будет вводить санкции против Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока – 2»), сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
В докладе Госдеп заявляет, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность в соответствии с американскими законами, но администрация Байдена приняла решение отказаться от введения санкций по причинам, затрагивающим национальную безопасность. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена снимет относящиеся к «Северному потоку – 2» санкции с компании Nord Stream 2 AG и ее главы.
Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток – 2». Штаб-квартира компании располагается в городе Цуг, Швейцария. Учредителем и единственным акционером компании Nord Stream 2 AG является ПАО «Газпром».
Напомним, в МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что Россия уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии.
Мишустин отправил Чернышенко на Камчатку после критики Путина
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Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания у президента Владимира Путина поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, сообщает пресс-служба правительства.
Мишустин сообщил, что поручил Чернышенко «разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края» после того, как на проблему обратил внимание лично Владимир Путин, говорится на сайте правительства.
«Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории. В дальнейшем нужно разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством. И масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России», – добавил премьер.
Чернышенко должен будет провести встречу с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки.
В мероприятии примут участие руководство и представители Министерства природных ресурсов, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов.
Кроме того, по поручению Мишустина в рамках данной поездки состоится совещание Чернышенко с главами субъектов и руководством Минпросвещения по оценке готовности детских лагерей к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей, которая запускается с 25 мая текущего года.
Напомним, накануне Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров.
«Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал глава государства, обращаясь к вице-премьеру.
Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин.
После этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вместе с федеральным правительством будет прорабатывать механизмы для увеличения доступности туризма в заповедных местах полуострова.
Лавров встретился с Блинкеном в Рейкьявике
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Первая очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в столице Исландии.
В начале встречи Лавров заявил, что намерен обсудить с Блинкеном вопрос дальнейшего выстраивания двусторонних отношений между Россией и США. «Наверное, наша задача заключается этом: чтобы в развитие телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы дальше будем выстраивать наши отношения», – приводит слова Лаврова ТАСС.
«От состояния отношений между Москвой и Вашингтоном в значительной степени зависит общая обстановка в мире», – сказал министр на встрече с госсекретарем США, которая проходит на полях министерской встречи Арктического совета в концертном зале «Харпа».
«Наша позиция очень простая: мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе», – указал Лавров.
«Закон о дипломатии предполагает взаимность и в том числе в том, что касается ответа на какие-то недружественные действия. Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности, и я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой. Вы всегда можете полагаться на нашу взаимность в этих усилиях», – добавил глава российского внешнеполитического ведомства.
«Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации. Мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации», – заметил министр иностранных дел России в начале встречи с госсекретарем США.
При этом Лавров обратил внимание, что в России «готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США».
«Если я правильно понимаю общение наших президентов, которые имели пару телефонных разговоров, они согласны в том, что мы должны сотрудничать в тех вопросах, где наши интересы совпадают и где мы можем извлечь позитивный результат. Будь то по конфликтным ситуациям, но самое главное, по проблемам стратегической стабильности», – сказал Лавров.
«Корейский полуостров, ситуация вокруг иранской ядерной программы, Афганистан представляют собой темы, по которым наши представители уже активно взаимодействуют. Я надеюсь, мы проведем сегодня обзор всех этих усилий», – заметил Лавров, добавив, что надеется на продуктивный диалог.
Во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым подтвердит готовность Вашингтона остановить эскалацию в двусторонних отношениях.
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен намерен обсудить на переговорах с Лавровым двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток – 2».
В прошлую пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.
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Зеленский озвучил приоритеты по итогам двух лет президентства
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, посвященной двухлетию пребывания на должности главы государства, назвал своими основными задачами построение государства без олигархов и мир в стране.
«Мы строим страну без олигархов. Это приоритет номер один», – сказал Зеленский, передает ТАСС.
В то же время он добавил: «Наиглавнейший приоритет – мы строим страну без войны. Мир должен быть крепкий, навсегда, и это должно зависеть от нашей армии, и она должна быть крепкой везде – на суше, в воде».
Одновременно Зеленский пообещал, что в День независимости страны, который будет отмечаться 24 августа, пройдет крупный военный парад. «Будет парад, большой – на суше и на воде, и на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на майдане», – сказал он.
Ранее полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что власти Украины превращаются в партию войны, Киев преследует политиков, которые выступают за диалог с Донбассом, и реализует политику радикальных националистов.