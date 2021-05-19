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В Кремле ответили на вопрос о планах сделать прививку от коронавируса обязательной
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Вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.
Между тем директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович пояснила, что в России наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что он привел к причинению вреда здоровью других граждан.Вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Нарышкин: Регистрация «Спутника V» в ЕС затягивается из-за сигналов сверху
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Регистрация российской вакцины «Спутник V» в ЕС затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, такое поведение в условиях пандемии аморально, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире Первого канала.
«Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, тянет. Я не хочу обвинить экспертов и специалистов EMA, но мы достоверно знаем, что эта затяжка связана с соответствующими сигналами, которые поступают из высоких кабинетов ЕС. Почему это происходит? В этом есть только лишь причины политического характера или еще присутствует экономический фактор? Не знаю, пусть в этом разбираются сами граждане европейских стран и правоохранительные органы, но мы понимаем, что это просто аморально», – цитирует его ТАСС.
Также он подчеркнул, что граждане и правоохранительные органы стран ЕС сами должны разобраться в том, почему Брюссель затягивает регистрацию российской вакцины.
Ранее Нарышкин заявил, что руководство Евросоюза намерено организовать новую клеветническую кампанию против России и обвинить Москву в разжигании антипрививочного движения за рубежом.
Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата.
В марте Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что, даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутника V». Однако страны ЕС уже либо приобрели его и начали использовать, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.
Медведев сказал, когда вакцинация может быть обязательной
Вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».
«Мне кажется, что позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», – передает его слова ТАСС.
Медведев также призвал страны отказаться от «вакцинного национализма». «Безусловно, в ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок. Это тема весьма актуальная. [Нужно] обеспечить общий доступ к вакцине для того, чтобы проводить скоординированный подход, и отказаться от практик так называемого вакцинного национализма», – сказал зампред Совбеза.
Он также отметил, что пандемия заставила по-новому взглянуть на традиционные юридические концепции прав, обязанностей, ответственности. Сейчас, по его словам, в международно-правовом измерении нужно урегулировать отношения по поводу вакцинации от новых инфекций.
«Является ли вакцинация правом или обязанностью человека, на ком лежит риск неблагоприятных последствий отказа от вакцинации или побочных эффектов от ее проведения, может ли государство искусственно ограничивать доступ к зарубежным вакцинам и лекарствам – все это очень сложные вопросы, причем сверхактуальные, вопросы зачастую жизни и смерти. И эти вопросы нужно решать сообща, используя площадки Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы и других авторитетных международных организаций», – сказал Медведев.
Если же пробелы в регулировании будут сохраняться, то неизбежно появление противоречащих друг другу практик государств, международных и национальных судов, считает он. «И это ни к чему хорошему, как правило, не ведет», – заключил зампред СБ России.
Накануне президент России Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
Страны ЕС договорились разрешить въезд вакцинированным туристам
Страны Евросоюза пришли к соглашению в разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам, сообщили источники в ЕС.
По информации агентства AFP, одной из главных экстренного саммита глав государств и правительств Евросоюза 25 мая станет тема открытия границ и сертификатов о вакцинации, передает ТАСС.
Ранее было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.
3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.
Британцев призвали воздержаться от поездок в Россию
Британцы не должны ездить отдыхать в страны из «желтого» списка, в который входит и Россия, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Вы не должны ездить в страны желтого списка на отдых», – сказал Джонсон, отвечая на вопросы парламентариев, передает РИА «Новости».
Ранее Джонсон сообщил, что власти Британии приняли решение с 17 мая значительно ослабить ограничения в связи с коронавирусом. Британцам разрешат ходить в гости, путешествовать по стране, будут открыты театры и музеи, кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях
«Желтый список» включает более 150 стран, в том числе Россию, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными. Вернувшись в Британию из этих стран, также необходимо соблюдать 10-дневный карантин.
Канада закрыла границу с США до 21 июня из-за пандемии
Канадско-американская граница останется закрытой из-за пандемии нового коронавируса минимум до 21 июня, сообщил телеканал CTV.
По имеющимся у телеканала сведениям, такое решение в скором времени озвучит канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, передает ТАСС.
Канада закрыла границу с США протяженностью почти 9 тыс. км 21 марта 2020 года, запретив все необязательные передвижения граждан двух стран. Как пояснил премьер-министр Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения людей через границу.
Напомним, 9 мая главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи признал, что реальное количество скончавшихся в США от коронавируса больше официально публикуемых данных. В начале апреля президент США Джо Байден заявил о быстром распространении в стране новых мутаций коронавируса.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Разработчиков «Спутника V» наградили за служение идеалам гуманизма
Коллектив разработчиков вакцины от коронавируса «Спутник V» получил приз «Милосердие» за служение идеалам гуманизма на открытии XVIII международного фестиваля «Москва встречает друзей» в Московском международном доме музыки (ММДМ).
Приз вручил на концерте народный артист СССР, маэстро Владимир Спиваков. Статуэтку приняла старший научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елизавета Токарская, передает ТАСС.
Фестиваль «Москва встречает друзей» в 2021 году посвящен медикам, борющимся с пандемией. Он проходит под девизом «Жизнь отстоявшим». «Мы посчитали, что наш человеческий долг – посвятить медикам фестиваль. Врачи сделали все возможное, чтобы дать нам шанс. Борьба продолжается, мы должны выразить им чувство любви и благодарности», – сказал художественный руководитель смотра Петр Гулько.
Международный фестиваль открылся выступлением детских коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Во втором отделении на сцену вышли юные музыканты и камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Спивакова. «Чудесные дети, невозможно без счастья, любви, радости с ними общаться. Они настоящие маленькие большие артисты. По тому, как они играют, как ведут себя на сцене», – отметил маэстро.
Фестиваль продлится до 1 июня. В его концертах вживую и онлайн примут участие более 500 талантливых детей из разных регионов России и более 30 стран. «За те годы, которые существует фестиваль, он открыл массу новых имен. Те, кто принимал участие в первых фестивалях, уже сами являются выдающимися исполнителями, педагогами, наставниками. Эта преемственность поколений существует, поэтому для Москвы это очень важный фестиваль», – подчеркнул глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Международный фестиваль «Москва встречает друзей» – титульный проект благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО.
В прошлую пятницу премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Россия предложила вакцину против коронавируса всем партнерам по линии ООН, «Группы двадцати» и других объединений.
Напомним, российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Эффективность вакцины по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян составила 97,6%, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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Власти Москвы назвали количество нарушающих масочный режим предприятий
Каждый день в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима наказывают 40 предприятий торговли и общепита, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».
«Достаточно большое количество сотрудников разных контролирующих органов ежедневно проверяют предприятия торговли, общественного питания, другие предприятия... В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, руководители Центрального детского магазина, который временно закрыли из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавируса, «подрасслабились».
Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин.
В России выявили 7,9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 7920 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 7920 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2096, Санкт-Петербурге – 784, Московской области – 697.
Всего в стране выявлено 4 965 676 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 581 787 человек, из них 9561 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 390 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 116 965 человек.
Накануне, 18 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8183. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 263.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Посла Индии вызвали в МИД Сингапура из-за слов о новом штамме COVID-19
Министерство иностранных дел Сингапура вызвало индийского посла в связи с высказанной позицией главного министра столичного округа Дели Арвинда Кеджривала о якобы появлении сингапурского штамма коронавируса.
«Верховный комиссар Индии П. Кумаран был приглашен в МИД, где была доведена позиция сингапурской стороны», – указывается в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Отмечается, что в министерстве разочарованы непроверенными фактами, которые высказал видный политический деятель. «Мы сожалеем о появлении подобных необоснованных утверждений», – добавили в ведомстве.
Минздрав республики также опроверг подобные высказывания, отметив, что никакого сингапурского варианта вируса не существует.
«Штамм, выявленный во многих случаях в последние недели в Сингапуре, совпадает с тем, который возник в Индии, – B.1.617.2. Проведенные исследования показали, что данный штамм связан с несколькими очагами распространения вируса в городе-государстве», – заверили в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили, что самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения.
Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых заболевших. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме».
ЕП и Совет ЕС не смогли договориться по сертификатам о вакцинации
Европарламент и Совет Евросоюза провалили переговоры по вопросу внедрения в ЕС сертификатов о вакцинации, говорится в заявлении Европейской народной партии.
«К сожалению, из-за позиции некоторых государств-членов Совет и Европарламент не смогли заключить сделку в ходе третьего раунда переговоров по предлагаемому положению о европейском сертификате COVID-19», – приводит ТАСС заявление.
Ранее источники в ЕС сообщили, что страны Евросоюза пришли к соглашению в разрешении въезда на территорию сообщества полностью вакцинированным туристам.
До этого было объявлено, что Европейский сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать на всей территории ЕС со второй половины июня.
3 мая Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум 12 месяцев.
В Кремле назвали сроки преодоления порога иммунизации населения
В Кремле считают, что порог иммунизации населения России по коронавирусу будет пройден до осени, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«О том, что до осени вот этот порог иммунизации должен быть пройден, говорил ранее президент России Владимир Путин. Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают высказывания главного санитарного врача Анны Поповой об ожидаемой вакцинации населения до 60% раньше осени и спада пандемии коронавируса.
Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса на уровне 60% в России следует ожидать до второй половины 2021 года.
Центр Гамалеи одобрил производство «Спутника V» в Сербии
Центр имени Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство препарата в этом сербском учреждении, сообщил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.
Попович заявил, что Институт Гамалеи подтвердил – «вакцины, произведенные в «Торлаке», соответствуют прописанному стандарту качества», передает ТАСС.
«Сегодня мы от наших российских партнеров получили это подтверждение и получили одобрение начать производство», – добавил он.
Ранее сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк заявила, что выбрала вакцину «Спутник V», потому что верит российской медицине.
Напомним, производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии стартовало в апреле.
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Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна в России
Ситуация с распространением коронавируса в стране непростая, однако нет оснований для введения локдауна, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Ситуация с коронавирусом остается непростой, но в нашей стране она абсолютно контролируема и на федеральном уровне, и на уровне субъектов РФ. Никаких оснований, на мой взгляд, для введения жестких ограничительных мер нет и, я надеюсь, что их не возникнет», – передает ее слова ТАСС.
По словам Матвиенко, нерабочие дни в мае сыграли положительную роль в борьбе с коронавирусом. «Могу твердо сказать, ссылаясь на аргументированное мнение специалистов и экспертов, что введение десятидневных каникул, которые были введены по рекомендации санитарно-эпидемиологической службы, было оправданным и сыграло положительную роль», – отметила она.
За минувшие сутки в России выявили 7920 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания.
Первая Российско-Армянская конференция о биоугрозах стартовала в Ереване
В Ереване начала работу Первая Российско-Армянская конференция, посвященная угрозам биологического характера и борьбе с последствиями пандемии COVID-19 на Евразийском пространстве.
Открыл конференцию лидер коалиции «Единое здоровье», международный эксперт по организации ветеринарного здравоохранения, организатор мероприятия от армянской стороны Григор Григорян, передает «Ридус».
Главный редактор «Ридуса» Андрей Гулютин указал, что США регулярно обвиняют Россию в распространении боевых отравляющих веществ, хотя убедительных доказательств, кроме заявлений с разных трибун, так и не было представлено. Агрессия США в Ираке началась с подобных обвинений.
«В итоге следов ни ядерного, ни биологического оружия так и не было найдено», – подчеркнул он.
Гулютин указал также, что «уже не первый год международные эксперты в сфере медицины, биологии, поддерживающие их журналисты, общественники, политики требуют открыть информацию о деятельности более 400 американских биолабораторий, действующих под «крышей» Пентагона и размещенных буквально по всему миру, часто в непосредственной близости от границ стратегических противников США».
«Вряд ли их работа носит мирный характер, и очевидно, что она несет опасность жителям всего земного шара. Сейчас, когда по всему миру распространяется эпидемия коронавируса, происхождение которого, по сути, так и не установлено, и стоит на пороге угроза появления и распространения новых болезнетворных штаммов, особенно важно если не прекратить работу военных биолабораторий, то потребовать ее прозрачности», – добавил он.
Обозреватель «Ридуса» Александр Александровский представил доклад, посвященный истории существующей сегодня проблемы американских биолабораторий и угроз, которые от них исходят. Он указал, что «до XIX века распространение инфекционных болезней не имело научной основы», а в начале ХХ века «военные и спецслужбы обратили внимание на возможность разработки и применения БО (биологического оружия – прим. ВЗГЛЯД)».
«Научные исследования и разработки продолжались, несмотря на принятие в 1925 году Женевского соглашения о запрещении применения на войне удушливых ядовитых газов и биологических препаратов. На протяжении всего XX века человечество безуспешно пыталось взять под контроль распространение биологического оружия. В результате развала СССР и передачи боевых патогенов бывшего Союза Пентагону в мире нарушен баланс противовесов по БО в пользу США. И Америка продолжает наращивать разработку и производство БО, а также размещать смертельное оружие на территориях возможных театров военных действий. И как заявил интернет-изданию The People's Voice известный американский писатель и журналист Стивен Лендман, «ядерные, химические и биологические атаки – всего лишь вопрос времени». Постоянное состояние войны – это политика США. По его же мнению, Америка играет по-крупному», – сказал он.
Таким образом, «без системной и целенаправленной комплексной работы по биозащите и биобезопасности любое государство может стать легкой жертвой современного био- и агротерроризма».
Помимо экспертов в сфере медицины и биологии из Армении и России в конференции принимают участие представители Украины, Сербии и Болгарии.
Участники конференции намерены подробно осветить вопросы, связанные с медико-биологической деятельностью в рамках программы США по уменьшению биологических угроз на территории Армении и других стран СНГ, проблемы, связанные с COVID-19 и вакцинацией населения, а также поднять вопросы укрепления сотрудничества российской и армянской общественности в сферах противодействия угрозам биологического характера и борьбы с последствиями пандемии COVID-19 на Евразийском пространстве.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об опасных биолабораториях США на границах с Россией, а также разбиралась, почему необходимо требовать инспекций американских биолабораторий.
Опрос показал процент набравших лишний вес немцев во время пандемии
Около 40% жителей Германии сообщили о том, что они набрали лишний вес во время пандемии коронавируса, 33% прибавили примерно до 5 килограммов, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом YouGov.
По данным опроса, каждые двое из пяти опрошенных (40% респондентов) граждан ФРГ сообщили о том, что они набрали лишний вес во время пандемии. Германия, согласно опубликованным результатам, находится на третьем месте. Впереди жители Мексики (56% респондентов) и Италии (51%), передает ТАСС.
В опросе, проводившемся в онлайн-формате в 17 странах мира с 8 по 27 февраля, приняли участие около 19 тыс. человек старше 18 лет.
Помимо этого, 33% респондентов сообщили, что они набрали примерно до 5 килограммов лишнего веса, 12% – более 5 кг. 47% опрошенных высказались, что они либо похудели, либо их вес за время пандемии коронавируса существенно не изменился.
Ранее, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса.
Со 2 апреля власти Берлина ввели в городе комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Месяцем ранее Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии.