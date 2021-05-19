Эксперт: Законодательство не позволяет принуждать россиян к вакцинации

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала, что действующее российское законодательство не позволяет принуждать граждан к вакцинации. Однако, по ее словам, отказавшиеся могут быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.

Как пояснила эксперт, в законе об охране здоровья граждан указывается, что россияне имеют право на добровольное информированное получение медицинской помощи или отказ от нее, передает РИА «Новости».

Также на основании закона об иммунизации ясен исчерпывающий перечень последствий, к которым может привести отказ от вакцинации. В частности, граждане могут быть не допущены до определенных видов деятельности, либо быть ограничены в праве пойти в ясли, образовательные учреждения, либо быть не допущены к деятельности в сфере образования и здравоохранения.

«Это исчерпывающий перечень, никаких иных принудительных мер в этом законе не предусмотрено», – подчеркнула Попович.

Однако, эксперт отметила, что наказание за отказ от вакцинации может последовать, если доказано, что такой отказ привел к причинению вреда здоровью других граждан. Это касается уголовного и административного кодексов.

«В раках действующего законодательства... меры административного принуждения невозможны», – добавила Попович, говоря о вакцинации.

Как подчеркнула директор НИУ ВШЭ, для того чтобы обязать россиян прививаться, властям придется серьезно поменять законодательство. По ее мнению, надо активизировать коммуникативную кампанию, привлечь к освещению темы вакцинации лидеров мнений.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.

Напомним, 18 мая президент России Владимир Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. 17 мая ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».

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