Обвиняемого в шпионаже россиянина приговорили к трем годам тюрьмы в Дании 10 мая 2021, 18:34 Текст: Елизавета Булкина

Суд датского города Ольборг приговорил к трем годам лишения свободы гражданина России по делу о шпионаже. «36-летний гражданин России был единогласно признан виновным в нарушении статьи 108 (1) Уголовного кодекса [«за передачу информации»] судом в Ольборге. Поскольку в течение ряда лет он собирал информацию Технического университета Дании и компании в Северной Ютландии, соответственно, и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату. Приговор – три года лишения свободы. Обвиняемый будет выслан из Дании с постоянным запретом на въезд», – передает решение суда ТАСС. Слушанья по делу проходили с в закрытом режиме. Мужчина живет в королевстве, он получил образование в области химического машиностроения в России и имеет докторскую степень датского технологического университета Люнгбю. В мае 2019 года начал работу в Ольборгской компании SerEnergy, которая занимается разработкой и производством топливных элементов на основе метанола. Прокуратура Дании в начале декабря прошлого года предъявила проживающему в стране гражданину России обвинения в шпионаже. Его подозревали в якобы передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Россиянин находится под стражей с июля. Российское посольство в Дании назвало арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес россиянина в Дании ставят под удар работу российских специалистов в этой стране. Она сравнила арест россиянина с «охотой на ведьм».

«Бессмертный полк онлайн» начался во всех регионах России 9 мая 2021, 18:56 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» началось во всех российских регионах, прием заявок на участие в нем завершилось, в 2021 году к прошлогодним участникам присоединились около 2,5 млн новых анкет. Все заявки, которые были загружены до 10.00 7 мая и одобрены модераторами, попали в трансляцию шествия «Бессмертного полка онлайн» в День Победы 9 мая. Ее начало – 15.00 по местному времени во всех регионах страны, указали организаторы. Посмотреть онлайн-шествие Бессмертного полка можно на сайте проекта, в мини-приложениях «Бессмертный полк» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на региональных телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU, MORE.TV и на платформе Смотрим.ру. Увидеть своих героев в строю Бессмертного полка онлайн уже можно во всех регионах страны. Длительность шествия в каждом из регионов разная – в зависимости от количества поданных заявок. Трансляция доступна и для иностранных граждан, принявших участие в «Бессмертном полку онлайн». В Москве можно посмотреть трансляцию на медиафасадах, в том числе на зданиях в центре столицы, Останкинской телебашне, а также в вагонах и на станциях метро. По всей стране трансляция идет на медиаэкранах на улицах и в крупных торговых центрах. На сайт онлайн-шествия были зафиксированы массивные атаки – три DDoS-атаки и шесть веб-атак. В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю «Бессмертного полка онлайн» – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме. Модераторы проекта также пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка онлайн» портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет. Трансляция будет доступна для просмотра на всех площадках до конца мая – за это время каждый успеет найти своих героев в онлайн-строю «Бессмертного полка». Чехия назвала размер компенсации за взрывы во Врбетице 9 мая 2021, 20:26 Текст: Алексей Дегтярев

Чехия решила потребовать у России порядка 1 млрд крон (свыше 47 млн долларов или почти 350 млн рублей) в качестве компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году, заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова. «В соответствии с международным правом наиболее вероятный способ [получить средства] – это международная компенсация, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», – заявила Шиллер, передает «Чешское телевидение». Она признала, что шансы получить эти деньги от России малы. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. При этом президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. Экс-глава военной разведки Минобороны Чехии бригадный генерал Андор Шандор заявил об отсутствии убедительных доказательств причастности агентов ГРУ к подрыву складов во Врбетице. Сенатор Алексей Пушков заметил, что доказательств просто не существует, организатором скандала нужна была лишь пропагандистская атака. Прояснилась ситуация с изъятым США в Аравийском море «российским оружием» 9 мая 2021, 22:16 Текст: Антон Антонов

Оружие российского и китайского производства, изъятое США в Аравийском море, направлялось из Ирана в Йемен, сообщили американские военные источники. Предварительные результаты расследования свидетельствуют, что оружие предназначалось для мятежников-хуситов, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Напомним, пятый флот ВМС США заявил, что американский крейсер «Монтерей» изъял оружие российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря. Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов пояснил, что речь идет о старых советских и китайских образцах вооружений. США задумались о размещении войск в Узбекистане и Таджикистане 10 мая 2021, 06:57

Фото: Robyn Haake/Planetpix/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американские войска из Афганистана могут перебросить в страны Средней Азии, сообщают источники. Wall Street Journal пишет, что США нужны базы не только для военных, но и для беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы сдерживать радикальное движение «Талибан» (запрещено в России). В правительстве США и Пентагоне рассказали, что рассматриваются варианты размещения войск в соседних с Афганистаном странах Средней Азии, государствах Персидского Залива и на отдельных кораблях ВМС, передает РИА «Новости». В частности, некоторые чиновники из Белого дома и Пентагона полагают, что лучшими вариантами стали бы Узбекистан и Таджикистан, но разместить там войска США, по словам источников, трудно из-за «большого военного присутствия» России в регионе и растущего влияния Китая. По словам источников газеты, сами Узбекистан и Таджикистан не хотят распространения насилия и их это беспокоит. Несмотря на ухудшение отношений США с Россией и Китаем, страны, как утверждают официальные лица США и ряда других государств, разделяют заинтересованность в стабильности в регионе. Страны Средней Азии, в свою очередь, хотят создать противовес влиянию России и Китая, утверждает газета. Пока запросов на размещение войск на каких-либо базах в Средней Азии не было. В обсуждении участвуют Пентагон, Белый дом и Госдеп. У США прежде были базы в Узбекистане и Киргизии, но в итоге американские военные их покинули. Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. На сайт «Бессмертного полка» пытались загрузить фото нацистов 9 мая 2021, 19:12 Текст: Алексей Дегтярев

На сайте «Бессмертного полка» в ходе онлайн-шествия пытались разместить портреты нацистов, но их успешно пресекли, данные о тех, кто прислал эти изображения, передадут в Следственный комитет, сообщили в пресс-службе «Бессмертный полка России». «Модераторы проекта ... пресекли ряд провокационных попыток размещения в строю «Бессмертного полка» онлайн-портретов нацистских преступников. Данные о приславших их людях будут переданы в Следственный комитет России», – цитирует сообщение организации РИА «Новости». Также на сайт шествия совершались массированные хакерские атаки, всего было зафиксировано три DDoS-атаки и шесть веб-атак. «В связи с необходимостью восстановить работоспособность ресурса был временно ограничен его функционал. Организаторы проекта приносят извинения за приостановку работы личных кабинетов участников и функции поиска героев в строю Бессмертного полка онлайн – это вынужденное решение. В скором времени все функции будут работать в полном объеме», – добавили в пресс-службе организации. В прошлом году Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за публикации фотографии Адольфа Гитлера на сайте шествия «Бессмертный полк» в отношении сторонника блогера Алексея Навального из Воронежа. Кроме того, было возбуждено еще несколько дел из-за публикации фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Среди подозреваемых оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Все они оказались сторонниками Навального. В сентябре прошлого года суд приговорил бывшего студента пермского колледжа Даниила Симанова, обвиненного в реабилитации нацизма, к 200 часам исправительных работ за публикацию фото генерала Власова на сайте «Бессмертного полка». Житель Казани, отправивший фото Адольфа Гитлера для акции «Бессмертный полк» был приговорен к условному сроку в год и штрафу в 150 тыс. рублей. Глава минздрава Омской области найден живым 10 мая 2021, 11:48

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший 7 мая в лесу Большеуковского района, найден живым, сообщает пресс-служба правительства региона. «Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», – говорится в сообщении, передает ТАСС. В свою очередь источник в экстренных службах уточнил, что Мураховский «сам вышел из леса в 32 км от деревни Поспелово, где пропал». Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского возобновились утром в понедельник, 10 мая, после перерыва на ночь из-за плохой погоды. В воскресенье сообщалось, что Мураховский пропал 7 мая в омских болотах, когда катался на квадроцикле. Официально пропажу чиновника в УМВД подтвердили к вечеру 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл Мураховского. В ночь на 10 мая в некоторых Telegram-каналах появились сообщения со ссылкой на поисковый отряд «Лиза Алерт», что Мураховского нашли, однако в пресс-службе УМВД по Омской области эту информацию опровергли. Мураховский ранее руководил больницей, в которой проходил лечение блогер Алексей Навальный. Позже Мураховского назначили главой минздрава Омской области. Развод Гейтсов связали с педофилом-финансистом Эпштейном 10 мая 2021, 06:36

Фото: Anthony Bolante/Reuters

Текст: Антон Антонов

СМИ стали известны подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса и его теперь уже бывшей супруги Мелинды Гейтс. Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и документы сообщает, что Мелинда Гейтс как минимум с 2019 года обсуждала с адвокатами вопрос развода, причем обратилась сразу в несколько юридических фирм, передает РИА «Новости». Сами бывшие супруги не называют причину развода, но источники сообщили, что Мелинда Гейтс была обеспокоена контактами мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними. После сообщений СМИ о встречах Гейтса с Эпштейном Мелинда Гейтс не раз общалась с консультантами, свидетельствуют документы. Напомним, Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака. Жена Билла Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов. Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым на полу в тюремной камере. Представитель Гейтса в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпстином благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой. В Узбекистане оценили возможность размещения военных баз США 10 мая 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения на территории республики иностранных военных баз, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны. «В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы – недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», – заявил представитель Минобороны, передает РИА «Новости». По его словам, этот принцип заложен и в конституции, и в концепции внешней политики. В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. Так в ведомстве прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии – Узбекистане и Таджикистане. Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. Американцы не смогли ответить на простые вопросы о Второй мировой войне 9 мая 2021, 21:22 Текст: Алексей Дегтярев

Блогер Глеб Маврин, живущий в Лос-Анджелесе, расспросил жителей Соединенных Штатов о Второй мировой, но они не смогли дать правильные ответы на его вопросы. «Это сражение между Россией и США? Я не помню», – сказал один из опрошенных блогером. Видео с опросом опубликовано на YouTube-канале Маврина. Он рассказал собеседникам факты о войне, а также о праздновании Дня Победы. Опрошенные им американцы сравнили 9 Мая с Днем независимости в США. «Об этом написано в книжках, но мы не знаем, насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят только то, что считают нужным», – сказал один из собеседников. Другие опрошенные также признались, что ничего не знают об этой войне, один из них спросил, правда ли Германия участвовала во Второй мировой. «Российских» хакеров заподозрили в создании ЧС в США 10 мая 2021, 04:59

Фото: Reuters/Youtube

Текст: Антон Антонов

После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. СМИ утверждают, что хакеры якобы могут быть связаны с Россией. Как сообщило министерство транспорта США, ЧС возникла «в результате непредвиденного отключения системы трубопроводов Colonial из-за проблем с сетью, что влияет на поставки бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки на всей территории затронутых штатов», в число которых входят Нью-Йорк, Вирджиния, Флорида, Арканзас, Техас, Миссисипи и ряд других. В воскресенье Colonial Pipelines сообщила, что отключены основные линии транспортировки топлива, но начали работать несколько более мелких. New York Times пишет, что на восстановление систем Colonial Pipelines может уйти несколько дней, передает РИА «Новости». CNN со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников администрации США, работавших в сфере кибербезопасности, утверждает, что хакеры могут быть связаны с Россией, передает ТАСС. В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. По словам источника, обычно эти хакеры проводят атаки в отношении нерусскоязычных стран. Также о том, что атаку якобы совершила российская преступная хакерская группировка, заявили источники телеканала NBC News. Как они утверждают, атака произошла не со стороны государства, ее осуществили хакеры в рамках «преступной схемы». Bloomberg при этом отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. Напомним, в Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, подтвердила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. Москвичей предупредили о наступлении «новой климатической эпохи» 10 мая 2021, 08:14 Текст: Алина Назарова

Девятое мая стало последним прохладным днем, после которого в Москве наступила «другая климатическая эпоха», заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, с понедельника в Москву пришло тепло, знаменующее преждевременное наступление лета. «Вот такие климатические качели – холодное начало мая и его вторая половина, которая воздаст нам летним теплом за наши страдания», – рассказал Тишковец газете «Вечерняя Москва». Синоптик прогнозирует, что в конце мая и летом погода в столичном регионе будет умеренно теплой, суровых засух и избыточных дождей не ожидается. «Все будет прилично: днем плюс двадцать, ночью около десяти градусов тепла», – уточнил специалист. Тишковец, однако, заверил, что москвичам не стоит ждать «никой жары или сваливания в очередную яму арктического холода». При этом 8 мая в Москве выпало рекордное количество осадков – 78% месячной нормы. Американские десантники получили травмы после высадки в Эстонии 9 мая 2021, 20:43 Текст: Алексей Дегтярев

После высадки на эстонском аэродроме Нурмси 10 американских десантников получили травмы, их доставили в местные больницы, сообщил пресс-атташе посольства США Марк Нейлор. «Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе», – заявил Нейлор, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По его словам, трое десантников все еще восстанавливаются в больнице после легких травм ног. Высадка проходила в ночь на 8 мая, в ней участвовали несколько сотен десантников, ее проводили в рамках учений Swift Response («Быстрый ответ»). В общей сложности в высадке участвовали свыше 700 американских военнослужащих. Напомним, в ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Эстонии проходят военные учения НАТО, которые являются лишь частью общих военных приготовлений страны, они серьезно нагрузили эстонскую экономику. Стрингера Ruptly избили на Украине 10 мая 2021, 02:29

Фото: Ruptly/Youtube

Текст: Антон Антонов

На Украине националисты избили стрингера Ruptly, который брал интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. В Telegram она заявила, что сейчас на Украине «смертельно опасно работать на новостное агентство, имеющее отношение к России». «Особенно в День Победы», – добавила Симоньян. Напомним, нападения на журналистов на Украине продолжаются уже не первый год. Нападают не только на отдельных представителей СМИ, но и на агентства. В 2019 году здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета. Украинцы возмутились поступком показавшего ветерану нацистское приветствие подростка 9 мая 2021, 20:05

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинцы в соцсетях потребовали жестче наказать несовершеннолетнего националиста, который встретил проходившего мимо него ветерана нацистским приветствием. Подросток в Киеве у парка Вечной Славы продемонстрировал ветерану нацистское приветствие, полиция первоначально ничего не предпринимала в отношении него, но позже личность нарушителя установили и составили на него протокол о мелком хулиганстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Нарушителем оказался 16-летний местный житель. В соцсетях поведение несовершеннолетнего возмутило пользователей, также они выразили несогласие наказанием за проступок. «Это слишком мягкая реакция на подобные поступки», – отметила Нина Сподобаева из Кривого Рога. «Кто-то же их учит или поощряет на подобные поступки. После шествия 28 апреля я ничему не удивляюсь», – добавила Тамара Смаженюк из Винницы. Телеведущий Максим Назаров после происшествия раскритиковал президента Владимира Зеленского за недостаточную борьбу с нацизмом в стране. «Господин президент Владимир Зеленский, вы можете записать еще 100500 видео на тему победы над нацизмом, ксенофобии и неравенства, но никто вам не верит сегодня и не поверит завтра», – заявил журналист. Депутат Рады Максим Бужанский обвинил полицию в бездействии, он подчеркнул, что отсутствие реакции на нарушение закона является нарушением закона. Общественный деятель Александр Скубченко, в свою очередь, отметил, что в посленее время в стране «советская символика вызывает намного больше сопротивления, нежели символы нацизма». «Огромное количество цветов у монументов Победы, масса людей в городах страны. И на этом фоне – чувствующие себя при Зеленском победителями нацисты. За символику Победы – до пяти лет тюрьмы, за нацистскую – админпротокол», – указал он. Напомним, в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. При этом в Киеве один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками». Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве». Военные во Франции поддержали заявивших об угрозе распада страны генералов 10 мая 2021, 04:30

Фото: Juergen Hasenkopf/

imagebroker.net/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Еженедельник Valeurs Actuelles опубликовал открытое послание группы действующих французских военных, которые поддержали заявление отставных генералов об угрозе распада Франции. Имена авторов письма не называются. В письме осуждаются нападки властей Франции на генералов: «К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех – любовь к своей стране». Авторы письма отмечают, что не так давно стали профессиональными военными, но не желают молчать, поскольку «видят насилие в городах и деревнях» Франции. По их словам, «ненависть к Франции и ее истории становится нормой», а в стране «уже тлеет гражданская война». В письме призывают «действовать», поскольку «речь идет о выживании» Франции, передает ТАСС. Открытое письмо по состоянию на 3.15 мск поддержало около 45 тыс. человек, передает РИА «Новости». Напомним, Valeurs Actuelles опубликовало обращение группы отставных генералов к главе государства. В документе, под которым подписались несколько тысяч военных, говорится о расовой войне во Франции, способной привести к разрушению страны. Офицеры также отметили, что исламисты начали устанавливать свои порядки в разных частях республики. Начальник штаба вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр заявил, что генералов накажут.