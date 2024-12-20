Минтранс допустил создание ВСМ Москва – Адлер со входами в Махачкалу и Грозный

Минтранс сообщил о планах создания входов ВСМ Москва – Адлер в Махачкалу и Грозный

Tекст: Дмитрий Зубарев

Минтранс РФ рассматривает возможность создания входов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Адлер в Махачкалу и Грозный, сообщает ТАСС.

По словам министра транспорта Романа Старовойта, подобные проекты могут быть реализованы после успешного завершения первой в России ВСМ, соединяющей Москву и Петербург.

Старовойт подчеркнул, что основная задача на данный момент – это реализация проекта между Москвой и Петербургом. По мере завершения этой магистрали, планируется масштабировать проект, что позволит развивать высокоскоростные сообщения и в других направлениях, включая предполагаемые входы в Махачкалу и Грозный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойное движение на подъезде к Адлеру, особенно в туристический сезон, чтобы избежать многочасовых пробок, а глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль до Грозного.