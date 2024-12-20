Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.2 комментария
Минтранс допустил создание ВСМ Москва – Адлер со входами в Махачкалу и Грозный
Минтранс сообщил о планах создания входов ВСМ Москва – Адлер в Махачкалу и Грозный
Минтранс рассматривает возможность создания входов высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Адлер в Махачкалу и Грозный после успешного завершения проекта Москва – Санкт-Петербург, который является приоритетным.
Минтранс РФ рассматривает возможность создания входов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Адлер в Махачкалу и Грозный, сообщает ТАСС.
По словам министра транспорта Романа Старовойта, подобные проекты могут быть реализованы после успешного завершения первой в России ВСМ, соединяющей Москву и Петербург.
Старовойт подчеркнул, что основная задача на данный момент – это реализация проекта между Москвой и Петербургом. По мере завершения этой магистрали, планируется масштабировать проект, что позволит развивать высокоскоростные сообщения и в других направлениях, включая предполагаемые входы в Махачкалу и Грозный.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойное движение на подъезде к Адлеру, особенно в туристический сезон, чтобы избежать многочасовых пробок, а глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль до Грозного.