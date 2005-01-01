Кадыров обратился с просьбой к Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) до Грозного, сообщили СМИ.

Кадыров предложил РЖД начать строить ВСМ Центр-Юг (Москва-Адлер – прим. ВЗГЛЯД) с участка Ростов-на-Дону – Краснодар, а до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного и Махачкалы, пишет «Коммерсант».

В то же время, по информации издания, РЖД планирует начать строительство ВСМ Центр-Юг с участка Москва-Тула длиной 194 километра, а ответвлений на Грозный и Махачкалу в данной момент не рассматривает.

По версии издания, президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть предложение.

По разным оценкам, стоимость проекта составит более 1 трлн рублей.

Напомним, в четвертом квартале 2018 года планируется начать строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Казань.