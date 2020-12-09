Дипломаты отреагировали на обвинение россиянина в шпионаже в Дании

Российское посольство в Дании считает арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой и рассчитывает на оправдательный вердикт суда, сообщили в дипмиссии.

«В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой», – заявили в посольстве России в Копенгагене, передает РИА «Новости».

Дипломаты выразили надежду на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению данного дела. «Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», – добавили в посольстве.

Ранее стало известно, что прокуратура Дании предъявила проживающему в стране гражданину России обвинения в шпионаже. Его обвиняют в якобы передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Россиянин находится под стражей с июля.