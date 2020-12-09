Россиянина обвинили в шпионаже в Дании

Прокуратура Дании предъявила проживающему в стране гражданину России обвинения в шпионаже.

Россиянина обвиняют в якобы передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.

Как пишет датская газета Jyllands Posten, обвиняемый в шпионаже россиянин находится под стражей с июля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В августе МИД Австрии сообщил, что власти республики приняли решение выслать из страны российского дипломата. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях. В свою очередь австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что дипломат подозревается в промышленном шпионаже. Россия объявила персоной нон грата австрийского дипломата в качестве ответной меры на аналогичный шаг Вены.